سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

وطن- في واحدة من مهماته الناجحة قام رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” في الساعات الماضية، بتنفيذ ومراقبة مهمة فصل المركبة الفضائية “سيغنس” المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية لتحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض.

وكانت المركبة حملت إلى رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء، حوالي 3700 كغ من الإمدادات والأبحاث العلمية الأساسية لمهمتهم منذ بضعة أشهر.

وقال سلطان النيادي في مقطع فيديو نشره على حسابه الموثق في “تويتر“، إنه اليوم بصدد تحرير للمركبة “سغنس” من الذراع الريبوتية “إس إم إس”.. مركبة سيغنس تنقل الحاجيات الضرورية لرواد الفضاء.”

Recently I had the opportunity to monitor and execute the task of releasing the Cygnus spacecraft, filled with waste from the ISS as it safely burned up in Earth's atmosphere. A few months back, this spacecraft had delivered about 3,700 kg of essential cargo for our mission. pic.twitter.com/W7Ek332k73

