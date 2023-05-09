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سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

كانت المركبة "سيغنس" حملت إلى رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء حوالي 3700 كغ من الإمدادات والأبحاث العلمية الأساسية لمهمتهم منذ بضعة أشهر.

كتب خالد الأحمد
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن- في واحدة من مهماته الناجحة قام رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” في الساعات الماضية، بتنفيذ ومراقبة مهمة فصل المركبة الفضائية “سيغنس” المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية لتحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض.

وكانت المركبة حملت إلى رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء، حوالي 3700 كغ من الإمدادات والأبحاث العلمية الأساسية لمهمتهم منذ بضعة أشهر.

سلطان النيادي ومهمة جديدة في الفضاء

وقال سلطان النيادي في مقطع فيديو نشره على حسابه الموثق في “تويتر“، إنه اليوم بصدد تحرير للمركبة “سغنس” من الذراع الريبوتية “إس إم إس”.. مركبة سيغنس تنقل الحاجيات الضرورية لرواد الفضاء.”

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي الذي ذاع صيته، أن المركبة “سيغنس” عبارة عن مركبة شحن وصلت إلى المحطة وكان فيها علوم وتجارب للرواد، بالإضافة إلى الأكل والأشياء الضرورية لصيانة وإدامة المحطة.

وأضاف أن هذه المركبة سيتم تحميلها بعد أشهر بالنفايات، لأنها ليست من نوع المركبات التي تعود إلى الأرض ويتم استخدامها مرة ثانية.

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ولفت إلى أن المركبة بعد أن يتم تحميلها بالنفايات والأشياء غير المرغوبة في المحطة تدخل الغلاف الجوي وتحترق.

وكشف النيادي أن وظيفته هي مراقبة هذه المركبة، وكيف تتحرر من الذراع الريبوتية.

ويصدر الأوامر لإطلاقها لتحريرها، واتجاهها بعيداً عن المحطة لتلافي اصطدامها بأي شيء كالألواح الشمسية الخاصة بالمحطة أو غيرها.

وعرض النيادي من داخل نافذة في المحطة لقطات للمركبة وبدت أشبه بالمظلة وإلى جانبها الذراع الريبورتية تحت غيوم كثيفة.

وأصدر سلطان النيادي بعد لحظات الأوامر باطلاق المركبة عبر جهاز اتصال في يده ويسمع صوت موظفة في المحطة من الأرض تتواصل معه، ويتم تحرير المركبة وإطلاقها، قبل أن يتوجه رائد الفضاء الإماراتي إلى الجمهور ويقول لهم باللغة العربية ملوحاً بيده اليمنى “مع السلامة”.

مهمة إماراتية في الفضاء

وكان النيادي أعلن في 5 أيار الجاري عن مهمة جديدة بانتظاره في اليوم التالي مع الزملاء في طاقم Crew-6 على متن محطة الفضاء الدولية.

وغرد على حسابه في “تويتر” :”سيتم نقل مركبة دراجون من موقعها الحالي إلى المنفذ الأمامي في المحطة حيث يمكننا استلام الحمولة رقم 28 في يونيو المقبل. وأمل بتحقيق نجاح جديد في هذه المهمة.”

سلطان النيادي بمهمة جديدة في الفضاء
سلطان النيادي بمهمة جديدة في الفضاء

وكان النيادي، قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

كما سيشارك “النيادي” خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

وقد حقّق سلطان النيادي بالفعل، بعض الإنجازات التي ستبقى راسخة في التاريخ العربي، حيث سجّل اسمه بأحرف من ذهب كأول عربي يسير في الفضاء الفسيح.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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