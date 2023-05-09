سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

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وطن- في واحدة من مهماته الناجحة قام رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” في الساعات الماضية، بتنفيذ ومراقبة مهمة فصل المركبة الفضائية “سيغنس” المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية لتحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض.

وكانت المركبة حملت إلى رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء، حوالي 3700 كغ من الإمدادات والأبحاث العلمية الأساسية لمهمتهم منذ بضعة أشهر.

سلطان النيادي ومهمة جديدة في الفضاء

وقال سلطان النيادي في مقطع فيديو نشره على حسابه الموثق في “تويتر“، إنه اليوم بصدد تحرير للمركبة “سغنس” من الذراع الريبوتية “إس إم إس”.. مركبة سيغنس تنقل الحاجيات الضرورية لرواد الفضاء.”

Recently I had the opportunity to monitor and execute the task of releasing the Cygnus spacecraft, filled with waste from the ISS as it safely burned up in Earth's atmosphere. A few months back, this spacecraft had delivered about 3,700 kg of essential cargo for our mission. pic.twitter.com/W7Ek332k73 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 9, 2023

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي الذي ذاع صيته، أن المركبة “سيغنس” عبارة عن مركبة شحن وصلت إلى المحطة وكان فيها علوم وتجارب للرواد، بالإضافة إلى الأكل والأشياء الضرورية لصيانة وإدامة المحطة.

وأضاف أن هذه المركبة سيتم تحميلها بعد أشهر بالنفايات، لأنها ليست من نوع المركبات التي تعود إلى الأرض ويتم استخدامها مرة ثانية.

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ولفت إلى أن المركبة بعد أن يتم تحميلها بالنفايات والأشياء غير المرغوبة في المحطة تدخل الغلاف الجوي وتحترق.

وكشف النيادي أن وظيفته هي مراقبة هذه المركبة، وكيف تتحرر من الذراع الريبوتية.

ويصدر الأوامر لإطلاقها لتحريرها، واتجاهها بعيداً عن المحطة لتلافي اصطدامها بأي شيء كالألواح الشمسية الخاصة بالمحطة أو غيرها.

وعرض النيادي من داخل نافذة في المحطة لقطات للمركبة وبدت أشبه بالمظلة وإلى جانبها الذراع الريبورتية تحت غيوم كثيفة.

وأصدر سلطان النيادي بعد لحظات الأوامر باطلاق المركبة عبر جهاز اتصال في يده ويسمع صوت موظفة في المحطة من الأرض تتواصل معه، ويتم تحرير المركبة وإطلاقها، قبل أن يتوجه رائد الفضاء الإماراتي إلى الجمهور ويقول لهم باللغة العربية ملوحاً بيده اليمنى “مع السلامة”.

مهمة إماراتية في الفضاء

وكان النيادي أعلن في 5 أيار الجاري عن مهمة جديدة بانتظاره في اليوم التالي مع الزملاء في طاقم Crew-6 على متن محطة الفضاء الدولية.

وغرد على حسابه في “تويتر” :”سيتم نقل مركبة دراجون من موقعها الحالي إلى المنفذ الأمامي في المحطة حيث يمكننا استلام الحمولة رقم 28 في يونيو المقبل. وأمل بتحقيق نجاح جديد في هذه المهمة.”

مهمة جديدة بانتظارنا غدًا مع الزملاء في طاقم Crew-6 على متن محطة الفضاء الدولية.

سيتم نقل مركبة دراجون من موقعها الحالي إلى المنفذ الأمامي في المحطة حيث يمكننا استلام الحمولة رقم 28 في يونيو المقبل.

نتطلع إلى تحقيق نجاح جديد في هذه المهمة. pic.twitter.com/Ju81P1DQve — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 5, 2023

وكان النيادي، قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

كما سيشارك “النيادي” خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

وقد حقّق سلطان النيادي بالفعل، بعض الإنجازات التي ستبقى راسخة في التاريخ العربي، حيث سجّل اسمه بأحرف من ذهب كأول عربي يسير في الفضاء الفسيح.