حيل تستخدمها جميع المطاعم لتجبرك على دفع المزيد من الأموال مقابل أطباقها..

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وطن-عندما نرغب في الخروج مع العائلة أو الأصدقاء لتناول طعام الغداء أو العشاء في مطعم، فإننا عادةً ما نهتمّ بآراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت أطباق هذا المطعم جيّدة أو قائمة الطعام باهظة الثمن. وبشكل عام، من الضروري معرفة مثل هذه الآراء، كي نكون مستعدين لدفع التكاليف وغيرها من الأمور.

وبحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، هناك بعض الحيل التي تستخدمها جميع المطاعم لتجعلنا ننفق أكثر مقابل الأطباق التي نطلبها. ومن المهمّ، أن نكتشف هذه الحيل لكي نتجنّب الوقوع في الفخ.

حيل تستخدمها المطاعم ليُنفق العميل المزيد من الأموال:

إذا كنت قد قضيّت أكثر من المتوقع في أحد المطاعم، فإنك ستواجه لا محالة بعض الحيل التي تستخدمها جميع المطاعم لتشجعك على إنفاق المزيد.

فغالبًا ما تكون هذه الحيل غير محسوسة، لأنها تتوافق مع عمليّة استخدام التسويق العصبي وعلم نفس المستهلك، مثل المراهنة على زخرفة خاصة في المطعم مثلاً، يجعلنا نبقى أطول وبالتالي ننفق أكثر، أو تصميم قائمة الطعام، التي تساهم في إبراز الأطباق الغالية بشكل يدفعنا إلى طلبها دون تفكير.

ولكن من بين كل هذه الحيل، هناك بعض الحيل التي تتميز بأنها الأكثر استخدامًا:

طريقة استخدام الحروف في قائمة الطعام:

عادة ما تكون حروف الكلمات على القائمة واضحة دائمًا حتى نتمكن من رؤية ما يتم تقديمه من أطباق جيدًا، ما يدفعنا إلى طلب المزيد. وعلى سبيل المثال، تُستخدم الخطوط المائلة على نطاق واسع في المطاعم باهظة الثمن، لأنها تفيد الأناقة والرقي. ويشير الخط المستدير إلى التقارب، بينما يمنحنا مزيج اللغات انطباعًا بالأصالة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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أسماء طويلة

أي طبق يحمل اسمًا طويلًا يعطي إحساسًا بأنه طبقًا غنيًا وشهيًا، وأيضًا أكثر اكتمالاً. مع العم أن أسماء قوائم المطاعم مكتوبة بهذه الطريقة.

الأسعار لا تحمل رمز العملة ولا يتم تقريبها

عادةً ما تكتب قوائم المطاعم تكلفة كل طبق يتم تقديمه، ولكن من الصعب عليك رؤية رمز اليورو (€) بجوار كل سعر، لذلك حتى لو كنت تعلم أن الأمر يتعلق بالمال، فلن تركّز كثيرًا. إذا ظهر الرمز، سيعرف عقلك أنك على وشك إنفاق المال وربما تطلب أطباقًا تكاليفها أقل.

ومن ناحية أخرى، كما هو الحال في العديد من المنتجات الأخرى، لا يتم تحديد الأسعار بوضوح أبدًا على سبيل المثال: تُباع بعض المنتجات مقابل (9.99 يورو)، بحيث يمنحنا هذا الشعور بأنها ليست باهظة الثمن.

أحجام الأطباق

ليدفعك المطعم لطلب المزيد من قائمة الطعام، تقوم العديد من المطاعم بإعداد أطباق فردية توضع فيها كمية صغيرة من الطعام، لأنها تعلم مسبقًا أننا سنشعر بالجوع، إذا طلبنا هذا النوع من الطعام فقط، بحيث قد نطلب طبقًا آخر أو في المرة القادمة سنختار من القائمة مباشرةً.

كيف يتم توزيع الأطباق

في القائمة، عادة ما يتم وضع الأطباق الأكثر إثارة للاهتمام في الجزء الأيمن العلوي من كل صفحة، وهو المكان الذي تتجه إليه أعيننا عادةً أولاً.

أطباق أغلى ثمنا

في قوائم الطعام، نرى أيضًا بعض الأطباق التي تكون أغلى من المعتاد ولكنها عمومًا ليست موجودة للطلب بل لرؤيتها، وعند التحقق من السعر، نختار طبقًا آخر مشابهًا لها بتكلفة أقل ولكن سيظل المبلغ باهظَا، على سبيل المثال، يكون سعر المحار 50 يورو، وهذا يقودنا إلى اختيار طبقًا آخر شبيهًا بالمحار، ولكن، بسعر 30 يورو.

الصور المعروضة في القائمة

الشيء نفسه ينطبق على الصور التي تراها في القائمة؛ فعادة ما تكون واحدة من الأطباق الأكثر مبيعًا، وستلاحظ أيضًا أنها في كثير من الأحيان حلويات، والتي يصعب أحيانًا على المطاعم بيعها.