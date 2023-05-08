الإثنين, مايو 8, 2023
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فيديو لـ أردوغان وهو يُغني عن “الحب” يلقى تفاعلا (شاهد)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يُغني أمام أكثر من 1.7 مليون من أنصاره في تجمع انتخابي بإسطنبول قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 14 مايو/أيار

كتب فهمي الورغمي
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- في الثامن من مايو عام 2023، أبهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمهوره بأدائه الغنائي في تجمع انتخابي بإسطنبول. وقد غنى أردوغان أغنية تركية شعبية تحمل اسم “أنا أحبك”، وهي أغنية تعبر عن حبه للشعب التركي ولوطنه.

وقد رد الحضور بالتصفيق والهتاف لأردوغان، مؤكدين دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أردوغان يغني أمام 1.7 مليون من أنصاره في إسطنبول

وقد نظم التجمع الانتخابي في ساحة مطار أتاتورك، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من “حديقة الشعب”، وهي مشروع ضخم يهدف إلى تحويل المطار القديم إلى مساحة خضراء وثقافية وترفيهية للمواطنين.

وقد شارك في التجمع حوالي 1.7 مليون شخص، ما يجعله أكبر تجمع انتخابي في تاريخ تركيا.

وألقى أردوغان خطاباً سياسياً قبل غنائه، حيث ركز على إنجازات حكومته في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والسياسة الخارجية. وانتقد خصومه السياسيين، متهماً إياهم بالفشل والانحياز للأجنبي.

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ودعا الرئيس الشعب التركي إلى التصويت له في 14 مايو، مؤكداً أنه سيواصل قيادة تركيا نحو المزيد من الرخاء والعزة.

ووثقت مقاطع فيديو لوسائل إعلام دولية ومحلية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يغني أغنية تركية شعبية أمام أنصاره.

أردوغان يغني أمام 1.7 مليون من أنصاره في إسطنبول
أردوغان يغني أمام 1.7 مليون من أنصاره في إسطنبول

أردوغان يشارك في حملات انتخابية في عموم تركيا

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدياً كبيراً في الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار 2023، حيث يسعى للفوز بولاية ثالثة في قيادة البلاد.

وشارك أردوغان في عدة تجمعات انتخابية في مختلف أنحاء تركيا، رغم إصابته بجرثومة في المعدة أجبرته على إلغاء بعض الفعاليات السابقة.

ويحظى أردوغان بشعبية كبيرة بين الأتراك الذين يحبون لغته الحادة ودفاعه عن القيم الإسلامية التقليدية، ويرون فيه قائداً قوياً ومصلحاً اقتصادياً.

لكنه يواجه منافسة شرسة من زعيم المعارضة العلمانية كمال كليجدار أوغلو، الذي يعد بالسلام والديمقراطية والتعاون مع الغرب.

استطاع أردوغان تحويل تركيا إلى قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، لكنه أثار غضب حلفائه في الناتو وخارجه.

ليبقى السؤال قائما: هل سيستطيع أردوغان الحفاظ على سلطته لعقد ثالث؟ أم سينجح منافسه في إنهاء حكمه المستمر منذ عام 2003؟

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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