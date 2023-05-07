الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةرياضةهالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)
رياضة

هالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)

هالاند ترك تنفيذ ركلة الجزاء لزميله غوندوغان الذي أهدرها وهو ما أثار عضب غوارديولا لهذا التصرف

كتب فارس أبو شيحة
تصرف هالاند يثير غضب غوارديولا watanserb.com
تصرف هالاند يثير غضب غوارديولا
- Advertisement -

وطن – أثار تصرف النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، غضب مدربه الإسباني بيب غوارديولا بسبب ضربة الجزاء التي نفذها غوندوغان.

وبحسب موقع شبكة “talk sport” الإنجليزية، فإن هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي هالاند، أثار غضب مدربه غوارديولا، بسبب تركه تنفيذ ركلة الجزاء لزميله الألماني غوندوغان من أجل تسجيل الهاتريك لكنه أهدرها. وهو ما أثار غضب المدرب الذي كان يريد هالاند بأن يفعل ذلك.

غضب غوارديولا من تصرف هالاند

وأوضحت الشبكة الإنجليزية، بأن المدرب الإسباني غوارديولا المدير الفني لفريق السيتي صرخ في وجه هالاند، قائلاً له: ” عليك أن تأخذ الأمر”.

كما وعقب المدرب غوارديولا، على تصرف هالاند مع نهاية أحداث مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، ” أنا أتفهم ما قام به هالاند، لديّ شعور دائماً أنه عندما تكون المباراة 1-0 أو 2-0، يجب على المسدد الرئيسي تنفيذ ركلة الجزاء”.

وأهدر لاعب الوسط الألماني غوندوغان تسجيل الهدف الثالث (الهاتريك)، بعد حصوله فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء أمام ليدز يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

- Advertisement -

مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز الثمين على نظيره  ليدز يونايتد. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال35 من الدوري الإنجليزي (البريميرلج).

غضب غوارديولا من هالاند بسبب ركلة الجزاء
غضب غوارديولا من هالاند بسبب ركلة الجزاء

كما وأحرز هدفي مانشستر سيتي في المباراة  داخل مرمى شباك ليدز، النجم الألماني غوندوغان في الدقيقة ال17 وال27.

وسيلتقي السيتي في المواجهة القوية القادمة. أمام حامل اللقب ريال مدريد، الثلاثاء، في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

تصرف هالاند مع غوندوغان
تصرف هالاند مع غوندوغان

ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + talk sport + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

هالاند ينفرد وحيداً في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

رياضة

الصراع مُحتدم بين أرسنال والسيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند لارتكابه هذا التصرف (فيديو)

رياضة

السيتي يشعل الصراع على الصدارة بعد فوزه على أرسنال بالرباعية (شاهد)

رياضة

موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام والتشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

 إقالة مدرب توتنهام بعد الهزيمة التاريخية أمام نيوكاسل يونايتد

رياضة

تشيلسي يقترب من التوقيع مع المدرب بوكيتينو

حياتنا

ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

رياضة

هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رياضة

بالأرقام..هالاند أفضل من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رقم قياسي جديد للحكومة بنزيما خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد

الاحتلال يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. بدء “عملية تسليم حدودية” وحصانته رُفِعَت

أسرار إطلالة الملكة رانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. من القبعة حتى الحذاء (شاهد)

5 أشياء يجب أن تفعلها دائمًا قبل أن تشرب القهوة في الصباح!

لقطات مرعبة توثق لحظة إطلاق النار في تكساس الأمريكية وحصيلة دامية

فيديو القطة في الخلاط.. خبير تكنولوجيا يكشف حقائق صادمة حوله!

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

تعليق أبو تريكة على خسارة الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

“كتيبة يمنية تقاتل مع قوات الدعم السريع بتوجيهات إماراتية”.. صورة فجرت زلزالا

بعد 9 سنوات كاملة.. ريال مدريد يفك العقدة ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال20 (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC