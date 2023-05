هالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثار تصرف النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، غضب مدربه الإسباني بيب غوارديولا بسبب ضربة الجزاء التي نفذها غوندوغان.

وبحسب موقع شبكة “talk sport” الإنجليزية، فإن هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي هالاند، أثار غضب مدربه غوارديولا، بسبب تركه تنفيذ ركلة الجزاء لزميله الألماني غوندوغان من أجل تسجيل الهاتريك لكنه أهدرها. وهو ما أثار غضب المدرب الذي كان يريد هالاند بأن يفعل ذلك.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية، بأن المدرب الإسباني غوارديولا المدير الفني لفريق السيتي صرخ في وجه هالاند، قائلاً له: ” عليك أن تأخذ الأمر”.

كما وعقب المدرب غوارديولا، على تصرف هالاند مع نهاية أحداث مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، ” أنا أتفهم ما قام به هالاند، لديّ شعور دائماً أنه عندما تكون المباراة 1-0 أو 2-0، يجب على المسدد الرئيسي تنفيذ ركلة الجزاء”.

وأهدر لاعب الوسط الألماني غوندوغان تسجيل الهدف الثالث (الهاتريك)، بعد حصوله فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء أمام ليدز يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز الثمين على نظيره ليدز يونايتد. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال35 من الدوري الإنجليزي (البريميرلج).

كما وأحرز هدفي مانشستر سيتي في المباراة داخل مرمى شباك ليدز، النجم الألماني غوندوغان في الدقيقة ال17 وال27.

Incredible: Pep’s Ruthless reaction to Haaland letting Gundogan take penalty and claim hattrick. Gundogan hits post. Pep far from amused 😡 pic.twitter.com/SIZkNHJ96K

— Men in Blazers (@MenInBlazers) May 6, 2023