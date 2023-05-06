السبت, مايو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدهذه هي المجوهرات والتيجان التي ستستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
الهدهد

هذه هي المجوهرات والتيجان التي ستستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

يعد الجرم السماوي أحد عناصر تتويج الملك تشارلز الثالث وهو كرة من الذهب مع صليب مثبت في الأعلى، محاط بشريط من الماس والزمرد والياقوت واللؤلؤ

كتب ايمان الباجي
هذه هي المجوهرات والتيجان التي ستستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث watanserb.com
الملك تشارلز الثالث
- Advertisement -

وطن- سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث (74 عاماً) اليوم السبت في كنيسة وستمنستر أبي في لندن.

وسيكون حفل التتويج حدثًا مسرحيًا لا مثيل له بخلاف أي مناسبة أخرى شهدتها الأمة منذ نحو سبعة عقود، إذ سيتم تقديم مجموعة مذهلة من المجوهرات والتيجان الملكية الثمينة، وفقا لما أورده موقع “livemint“.

تاج سانت إدوارد

سيتوج تشارلز بتاج سانت إدوارد التاريخي الذي استخدم منذ تتويج الملك تشارلز الثاني عام 1661 بعد استعادة النظام الملكي بعد جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت 10 سنوات.

تاج سانت إدوارد

وقد تم جلبه من برج لندن في ديسمبر الماضي لإجراء تعديلات عليه.

يتكون التاج، الذي يزن حوالي 2.2 كيلوغرام وإطاره من الذهب الخالص ومرصع بالياقوت الأزرق، والعقيق، والتوباز، والتورمالين، ومحلى بغطاء مخملي.

وحل محل التاج الأصلي الذي يعتقد أنه يعود إلى القرن الحادي عشر في حقبة ملك إنجلترا الأنجلو ساكسوني، إدوارد الملقب بالمعترف.

- Advertisement -

سيرتدي تشارلز أيضًا تاج الدولة الإمبراطوري الذي يبلغ وزنه 1 كجم.

صُنع التاج لتتويج جد تشارلز جورج السادس في عام 1937، وهو مرصع بـ 2868 ماسة حجر ياقوت و11 قطعة زمرد و269 لؤلؤة و4 قطع ياقوت، بعض منها قيل إن الملكة إليزابيث الأولى اشترتها كأقراط.

صولجان الملك مع الصليب

سيستخدم الملك تشارلز الصولجان الذهبي المرصع بالجواهر، الذي تم استخدامه في كل تتويج منذ عام 1661، إذ يحتوي على ماسة “كولينان 1″، المعروف أيضًا باسم نجم إفريقيا، والذي يزن 530 قيراطًا وهو أكبر ماسة مقطوعة عديمة اللون في العالم.

صولجان الملك مع الصليب

يمثل الصولجان، الذي خضع لعدد من التغييرات على مر القرون، القوة الزمنية للملك ويرتبط بالحكم الرشيد.

صولجان بشكل حمامة

هذا الصولجان هو الثاني الذي سيستخدم في هذه المراسم، ويمثل الدور الروحي للملك. ويرجع تاريخه أيضًا إلى عام 1661. وهو مصنوع من من الذهب ومكون من ثلاثة أقسام ومرصع بالماس والياقوت والزمرد والياقوت الأزرق والإسبينيل. 

الجرم السماوي

يعد الجرم السماوي أحد عناصر تتويج الملك تشارلز الثالث وهو كرة من الذهب مع صليب مثبت في الأعلى، محاط بشريط من الماس والزمرد والياقوت واللؤلؤ.

خاتم التتويج

معروف باسم “خاتم زواج إنجلترا”، ويتكون من ياقوت أزرق مع صليب ياقوتي مرصع بالألماس، صُنع لتتويج الملك ويليام الرابع في عام 1831، ويتم ارتداؤه في كل تتويج منذ ذلك الحين، وهو يرمز إلى الكرامة الملكية.

خاتم التتويج

السيوف

سيظهر عدد من السيوف في موكب التتويج، وفي بدايتها سيف الدولة، الذي يرمز إلى السلطة الملكية، وصُنع في عام 1678 تقريبًا، واستخدم في تنصيب تشارلز أميرًا لويلز في عام 1969.

كما ستظهر سيوف العدالة الزمنية، والعدالة الروحية، والرحمة، الذي استخدم لأول مرة في تتويج تشارلز الأول عام 1626، بالإضافة الى سيف القرابين المرصع بالجواهر، المصنوع لتتويج جورج الرابع عام 1821.

كما سيتم عرض صولجانين مصنوعين من الفضة المطلية بالذهب فوق البلوط، ويعود تاريخهما إلى ما بين 1660 و 1695.

قارورة الذهب

يعود تاريخ قارورة الذهب إلى عام 1661، وهي على شكل نسر يحمل الزيت المقدس، والذي تم تكريسه في القدس في مارس وسيستخدم لدهن جسم الملك.

ملعقة التتويج

تعد الملعقة الفضية المذهبة هي أقدم قطعة في مراسم التتويج، وربما صنعت للملك هنري الثاني أو ريتشارد الأول في القرن الـ12، وتم استخدامها لدهن الملك جيمس عام 1603، وظهرت في كل تتويج منذ ذلك الحين.

تعد الملعقة الفضية المذهبة هي أقدم قطعة في مراسم التتويج

الأساور

يتم وضع اثنتين من الأساور الذهبية على معصمي الملك، وترمز كل منهما إلى الإخلاص والحكمة. كما يُعتقد أنهما تتعلقان بالرموز القديمة للفارس والقيادة العسكرية.

يعود تاريخ الأساور إلى عام 1661، وقد تم استخدامها في كل تتويج من الملك تشارلز الثاني حتى الملك جورج السادس في عام 1937، مع وجود أساور جديدة تم إعدادها خصيصًا للملكة إليزابيث في عام 1953.

المصدرموقع livemint، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

نوستراداموس الحي يتوقع تنازل الملك تشارلز عن العرش مبكراً نتيجة مرض خطير .. ما هو!

تقارير

احتفال أسطوري مرتقب.. كشف كواليس تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

حياتنا

حجم ثروة الملك تشارلز ومصدرها.. ضمنها جواهر مسروقة لا تقدر بثمن

حياتنا

يعيشون كالسجناء والفئران تحاصرهم.. صور مفزعة من مقر إقامة حراس ملك بريطانيا

حياتنا

صُنع في عام 1300..كرسي تتويج الملك تشارلز يخضع للترميم قبيل استخدامه في الحفل التاريخي

حياتنا

تكرهان بعضهما .. ثروة ميغان ماركل والملكة كاميلا لا تُصدّق!

حياتنا

تتويج الملك تشارلز .. 5 أسئلة الأكثر إثارة للجدل

حياتنا

نظرات مثيرة للملك تشارلز تجاه مراسلة صحفية اعتقد أنها ترتدي فستاناً عارياً (شاهد)

حياتنا

بحفل تتويج الملك تشارلز.. “سبايس غيرلز” تجتمع مجددا بعد سنين طويلة

الهدهد

مقابل 400 مليون.. كاميلا طلبت الطلاق وهددت تشارلز الثالث بفضح الأسرار الملكية القذرة!

حياتنا

العام الفظيع .. خلافات وفضائح تورطت فيها العائلة المالكة البريطانية في 2022

الهدهد

الابن السري للملك تشارلز الثالث يتحدث عن تحرك كبير في 2023 سيغير الأمور!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اكتشف نظرك الحاد بهذا الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات وكن على قدر التحدي!

حرب السودان تلتهم كل شيء.. لقطات مفزعة لحريق ضخم في مجمع عفراء مول

ما فوائد ممارسة رياضة الركض “jogging” على الصحة العقلية والتركيز؟

تعليق ناري من نجيب ساويرس على تصريح شقيقه سميح بوقف استثماراته في مصر

المصائب تتوالى على نظام السيسي.. وكالة “فيتش” تخفض تصنيف مصر وتكشف توقعاتها المتشائمة!

آديل تتحدث عن حياتها الجنسية بجرأة.. من عدد المرات إلى رغبتها الدائمة في الأمر! (شاهد)

كيف تتخلص من رائحة الغسالة الكريهة؟

محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

في خضم التوتر بين بايدن ونتنياهو.. قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران (تقرير)

شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC