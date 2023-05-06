سعر تاج الملك تشارلز خيالي.. من الذهب ومرصع بـ 444 جوهرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تتجه الأنظار اليوم من جديد إلى لحظة تاريخية لم تعشها المملكة المتحدة منذ تتويج الملكة إليزابيث الراحلة قبل 70 عاماً، وهي تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا في في كاتدرائية “وستمنستر”.

حفل تتويج الملك تشارلز

ورصدت عدسات الكاميرا لحظة وضع رئيس أساقفة كانتربري، التاج على رأس تشارلز وزوجته كاميلا خلال حفل أمام أكثر من 100 رئيس دولة.

وتم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في وستمنستر أبي ، إيذانًا ببداية رمزية لعصر ملكي جديد في بريطانيا ، ولحظة غير عادية لرجل أمضى أكثر من سبعة عقود في الانتظار.

وفي الثامن من سبتمبر 2022 أصبحت كاميلا ملكة قرينة عندما اعتلى تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وكانت إليزابيث الثانية قد أعلنت قبل وفاتها “رغبتها الصادقة” في أن تُعرف كاميلا على هذا النحو.

تاج القديس إدوارد

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها اليوم إلى أن حفل التتويج جرى في طقوس متقنة وقديمة لم تشهدها بريطانيا منذ عام 1953 ، وتم مسح الملك بالزيت المقدس خلف ستارة للتأكيد على مكانته الروحية ، وأقسم يمين الملوك ، قبل أن يضع رئيس أساقفة كانتربري ، جاستن ويلبي ، تاج القديس إدوارد على رأسه ، ليصرخ ” الله ” انقذوا الملك “.

شاهد في فيديو ثلاثي الأبعاد تاج القديس إدوارد المذهل الذي ارتداه الملك #تشارلز_الثالث في حفل التتويج.

اضغط الرابط أدناه لمعرفة المزيد https://t.co/tA1xABN6HA pic.twitter.com/KTxoRUCfFH — BBC News عربي (@BBCArabic) May 6, 2023

- Advertisement -

وفي إطار مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وضع تاج القديس إدوارد الفريد على رأسه فى تقليد يعود لقرون ماضية.

ويشار إلى أن التاج المصنوع من الذهب، نادراً ما يخرج من برج لندن، ولكن يوضع على رأس الملك تشارلز الثالث لأقل من ساعة، ويعاد إلى مكان حفظه في البرج في انتظار تتويج الملك المقبل.

وتقدم هذه المراسم فرصة نادرة لإلقاء نظرة على تاج القديس إدوارد النادر الذي يوضع على رأس الملك فقط خلال هذه المراسم.

والتاج مصنوع من الذهب الخالص عيار 22 قيراط ويعود لأكثر من 360 عاماً. يبلغ ارتفاعه 30 سم ووزنه 2.23 كيلو جرام.

تصل قيمة تاج الملك تشارلز إلى ١٨ مليار ريال!

وذلك لما يحتويه من جواهر واحجار وقيمة أثرية ضخمة

ماذا ستفعل ان امتلكته؟ pic.twitter.com/FwvIyJfzrS — Screen Mix (@ScreenMix) May 6, 2023

كما أنه مرصع بـ 444 جوهرة وحجراً كريماً بينها العقيق والياقوت الثمين والجمشت والتوباز ويغلب عليها اللون الأزرق الفاتح والأخضر المائل للزرقة وهي مغروسة في المينا والذهب.

وأمام 2300 ضيف من بينهم أكثر من 100 رئيس دولة ، تعهد الملك أيضًا بالحفاظ على الديانة البروتستانتية في المملكة المتحدة ، والحفاظ على حقوق كنيسة إنجلترا ، على النحو المنصوص عليه في قانون برلماني.

واحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في المركز التجاري وعلى طول طريق موكب من قصر باكنغهام إلى الدير ، وبات العديد منهم ليلتهم السابقة لتأمين رؤية جيدة للعرض. وشارك فيها 4000 من أفراد القوات المسلحة و 19 فرقة عسكرية ، وهو أكبر عدد في أي مناسبة رسمية منذ تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953.

الشرطة تقمع متظاهرين أثناء تتويج تشارلز الثالث

ومع ذلك ، كانت هناك اتهامات للشرطة باستخدام القوة الشديدة بعد اعتقال عدد من المتظاهرين المناهضين للملكية ، بما في ذلك رئيس مجموعة الحملات المناهضة للملكية في المملكة المتحدة، قبل بدء الموكب.

وكان جراهام سميث يجمع المشروبات واللافتات للمتظاهرين في الموقع الرئيسي للاحتجاج، عندما احتجزته الشرطة في ستراند في حوالي الساعة 7.30 صباحًا.

وتجمع ما يصل إلى حوالي 2000 شخص في ميدان “ترافالغار” تحت تمثال تشارلز الأول ، الذي أُعدم عام 1649 ، وهم يهتفون ويحملون لافتات صفراء كتب عليها “ليس ملكي”. كتب على إحدى اللافتات: “ألا تعتقد أن هذا سخيف بعض الشيء؟”

ووفق المصدر قام بيتر تاتشيل ، المدافع عن حقوق الإنسان ، بنشر مقطع فيديو يظهر حاجزًا كبيرًا أمام المتظاهرين لحماية الزوجين الملكيين أثناء الموكب. وعلق عليه في تويتر: “هذه ليست دولة حرة عندما لا يكون لدينا الحق في الاحتجاج بحرية”.

وشوهد متظاهرون يحملون لافتات مناهضة للنظام الملكي.

وفي قسمه، وعد الملك بأن يحكم المملكة المتحدة ودول الكومنولث الخمسة عشر، وأن يحقق القانون والعدالة.

الملك المتوج

وأردفت الصحيفة في تقريرها: “كانت هناك لحظة صغيرة من التردد عندما وضع ويلبي التاج على رأس الملك ، وقام رئيس الأساقفة بفحص التاج ، الذي يزن 2.25 كجم 5 أرطال بشكل آمن قبل وضعه على رأس الملك الجديد.

وحضر الحفل الابن الأصغر للملك الأمير هاري وحده دون زوجته ميغان وأولاده الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. وهذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الأمير مع العائلة المالكة منذ نشر سيرته الذاتية “سبير” في وقت سابق من هذا العام ، والتي انتقد فيها بشدة والده وزوجة أبيه وشقيقه.

لأول مرة في حفل التتويج ، تم الترحيب بالملك المتوج حديثًا عند مغادرته الدير من قبل ممثلي المجتمعات اليهودية والهندوسية والسيخية والمسلمة والبوذية ، الذين قالوا إنهم “متحدون في الشكر والخدمة معه من أجل الصالح العام “.

وعلى الرغم من أن حفل التتويج قديم ، إلا أنه ليس له أهمية قانونية أو دستورية ، وكان تشارلز ملكًا منذ وفاة والدته في سبتمبر الماضي. ومع ذلك ، فإن الطقوس الرمزية مهمة للغاية بالنسبة لرجل ، في سن 74 عاماً .

كما أنه يعزز الرحلة الاستثنائية للمرأة التي تزوجها في عام 2005 ، بعد انتهاء الزيجات الأولى لكليهما بالطلاق.

تاج سانت إدوارد

يذكر أن “تاج سانت إدوارد” يعتبر من أهم وأقدس التيجان، ويتم استخدامه فقط في لحظة التتويج، ويزن الإطار الجميل المصنوع من الذهب الخالص 2.23 كجم (حوالي 5 أرطال) ومزين بأحجار شبه كريمة.

وصُنع تاج القديس إدوارد الذي يعود إلى العام 1661لتتويج تشارلز الثاني ليحل محل تاج القرون الوسطى الذي صهره البرلمانيون في عام 1649 ، بعد إعدام الملك تشارلز الأول.

ويقال أن هذا التاج الذي كان مفقوداً في العصور الوسطى كان ملكًا للقديس الملكي في القرن الحادي عشر ، الملك إدوارد. وتم استخدام تاج سانت إدوارد آخر مرة لتتويج إليزابيث الثانية في عام 1953.