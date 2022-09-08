الخميس, سبتمبر 8, 2022
الرئيسيةالهدهدحقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها
الهدهد

حقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها

كتب فهمي الورغمي
الملكة إليزابيث watanserb.com
الملكة إليزابيث
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– تناقلت وكالات الأنباء العالمية في الساعات القليلة الماضية خبر تدهور الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

كما تسببت تغريدة من الصحفية في قناة “بي بي سي” يلدا حكيم، بعد ظهر اليوم، في ربكة وجدل واسع بعدما أعلنت فيها أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت، ونسبت الخبر إلى إعلان قصر باكنجهام.

الخبر الذي أحدث حالة من الذعر في غرف الأخبار بجميع أنحاء العالم، لكن سرعان ما تم حذف التغريدة.

حيث كتبت “يلدا حكيم” في تغريدة توضيحية لاحقة: “لقد غردت بأنه كان هناك إعلان عن وفاة الملكة كان هذا غير صحيح.”

- Advertisement -

وتابعت:”لم يكن هناك إعلان، ولذا قمت بحذف التغريدة.. أعتذر”.

- Advertisement -

وتخضع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حاليا، للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بحسب بيان لقصر باكنغهام.

خلال 70 عامًا من حكمها .. الملكة إليزابيث الثانية عيّنت 15 رئيسًا للوزراء!

الملكة إليزابيث على قيد الحياة

وجاء في نص البيان أيضا أنه على “إثر تقييم لحالتها الصحية صباح اليوم، يُعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحتها، ويوصون بأن تبقى قيد الإشراف الطبي”.

مضيفا أن الملكة “مرتاحة في قصر بالمورال”.

وهو أيضا ما صرح به مراسل الـ”بي بي سي” في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بأن ” الملكة إليزابيث على قيد الحياة”.

ويشار إلى أن الملكة البالغة من العمر 96 عاما، تعاني منذ أكتوبر الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

إلى ذلك فقد أوردت العديد من وكالات الأنباء حول العالم أنّه قد تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، مساء الخميس، إلى توجه ” الأمير تشارلز (73 عاما) ولي عهد بريطانيا، وابنه الأمير وليام، إلى مقرّ إقامة الملكة إليزابيث بعد تدهور حالتها الصحية”.

جدير بالذكر أيضا أن حفيد الملكة إليزابيث، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سيتوجهان الى مقر إقامة الملكة في اسكتلندا، كما أعلن عن ذلك متحدث باسمهما.

تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث

إلى ذلك، فقد صادقت الملكة رسميا، الثلاثاء، في آخر ظهور علني لها، على تعيين “ليز تراس” في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش.

وكانت الملكة إليزابيث قد قررت البقاء في قصر بالمورال، بعد ذلك، بدلا من العودة الى لندن، حيث يُنظم عادة حفل التسلم والتسليم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.

وقد أظهرت صور بثها القصر، الملكة إليزابيث وهي تبتسم مُستندة الى عصا وتصافح ليز تراس.

تعليقا على الأخبار المتداولة حول صحة ملكة بريطانيا، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، بأن ” البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكينغهام ظهرا”.

مضيفة أن ” خاطري وخواطر الجميع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت “.

يشار في هذا السياق، أن رئيسة الحكومة البريطانية قد كانت تتحدث أمام البرلمان البريطاني قبل أن يعلن القصر الأنباء عن صحة الملكة، وأنها قد غادرت مجلس العموم بعد تلقيها بلاغا حول تدهور صحة الملكة.

إلى ذلك ، فقد وجه العديد من المسؤولين السياسيين تمنياتهم بتعافي الملكة بشكل سريع.

حيث أعرب زعيم المعارضة وحزب العمال السير “كير ستارمر” عن “عميق قلقه” إزاء ما أثير عن أنباء تتعلق بصحة الملكة.

كما أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجين، عن “قلقها البالغ” متمنية دوام الصحة والعافية للملكة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

خلال 70 عامًا من حكمها .. الملكة إليزابيث الثانية عيّنت 15 رئيسًا للوزراء!

تقارير

ما لا تعرفه عن “ليز تراس” ثالث امرأة بتاريخ بريطانيا تتولى منصب رئيس الحكومة

تقارير

سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

حياتنا

كم تبلغ ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟!

حياتنا

مع اقتراب ذكرى وفاتها..هذا آخر ما قالته الأميرة ديانا للرجل الذي أسعفها

حياتنا

لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟

الهدهد

الجفاف يحاصر بريطانيا.. صور صادمة تُظهر تحوُّل مساحات شاسعة من الأخضر إلى البني

حياتنا

ما علاقة رياض محرز بقضية اغتصاب هزت بريطانيا؟!

حياتنا

قرار صادم يثير غضب البريطانيين بشأن والدان عذبا رضيعهما حتى فقد ساقيه!

حياتنا

كيف تحافظ الملكة إليزابيث على صحتها؟ إليك ما تأكله من الفطور إلى العشاء

الهدهد

مجرم إماراتي أدار إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في بريطانيا.. هذا مصيره

تقارير

هذا ما طلبه توني بلير من الكويت ثمنا لوقوف بريطانيا معها في حرب الخليج

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صور جديدة لمطار حلب تظهر حجم الدمار الواسع الذي طاله (شاهد)

السيسي يكشف لأول مرة حجم الأموال التي أخذها من الخليج (فيديو)

تحركات مغربية لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.. هل يستجيب ملك المغرب؟

مجزرة أغنام في عرس تونسي.. حقيقة الفيديو الذي أحدث ضجة بتونس

لأول مرة.. مسجد عُماني يدخل عالم الأصول الرقمية وهذه قصته

جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل .. تعرف عليه

فيفي عبده بـ”هوت شورت” بعد إصابتها بمرض في الجلد! (فيديو)

عودة عبد الرزاق حمد الله إلى الملاعب بعد عقوبة إيقافه

هيكل عظمي عمره 31 ألف عام يكشف عن أقدم عملية جراحية في تاريخ الطب (صور)

قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأمريكية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC