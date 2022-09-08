حقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها

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وطن– تناقلت وكالات الأنباء العالمية في الساعات القليلة الماضية خبر تدهور الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

كما تسببت تغريدة من الصحفية في قناة “بي بي سي” يلدا حكيم، بعد ظهر اليوم، في ربكة وجدل واسع بعدما أعلنت فيها أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت، ونسبت الخبر إلى إعلان قصر باكنجهام.

الخبر الذي أحدث حالة من الذعر في غرف الأخبار بجميع أنحاء العالم، لكن سرعان ما تم حذف التغريدة.

حيث كتبت “يلدا حكيم” في تغريدة توضيحية لاحقة: “لقد غردت بأنه كان هناك إعلان عن وفاة الملكة كان هذا غير صحيح.”

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وتابعت:”لم يكن هناك إعلان، ولذا قمت بحذف التغريدة.. أعتذر”.

أنباء شبه مؤكدة، عن #وفاة_الملكة_اليزابيث الثانية، والقنوات البريطانية توقف بث البرامج واللون الأسود يغطي شاشاتها بالكامل. pic.twitter.com/hpO9DuWoE1 — ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م (@CressFiles) September 8, 2022

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وتخضع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حاليا، للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بحسب بيان لقصر باكنغهام.

الملكة إليزابيث على قيد الحياة

وجاء في نص البيان أيضا أنه على “إثر تقييم لحالتها الصحية صباح اليوم، يُعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحتها، ويوصون بأن تبقى قيد الإشراف الطبي”.

مضيفا أن الملكة “مرتاحة في قصر بالمورال”.

وهو أيضا ما صرح به مراسل الـ”بي بي سي” في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بأن ” الملكة إليزابيث على قيد الحياة”.

ويشار إلى أن الملكة البالغة من العمر 96 عاما، تعاني منذ أكتوبر الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

إلى ذلك فقد أوردت العديد من وكالات الأنباء حول العالم أنّه قد تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، مساء الخميس، إلى توجه ” الأمير تشارلز (73 عاما) ولي عهد بريطانيا، وابنه الأمير وليام، إلى مقرّ إقامة الملكة إليزابيث بعد تدهور حالتها الصحية”.

الأمير تشارلز ولي عهد #بريطانيا وابنه الأمير وليام يتوجهان إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث بعد تدهور حالتها الصحية#قنا pic.twitter.com/cSz6gI49dK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 8, 2022

جدير بالذكر أيضا أن حفيد الملكة إليزابيث، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سيتوجهان الى مقر إقامة الملكة في اسكتلندا، كما أعلن عن ذلك متحدث باسمهما.

تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث

إلى ذلك، فقد صادقت الملكة رسميا، الثلاثاء، في آخر ظهور علني لها، على تعيين “ليز تراس” في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش.

وكانت الملكة إليزابيث قد قررت البقاء في قصر بالمورال، بعد ذلك، بدلا من العودة الى لندن، حيث يُنظم عادة حفل التسلم والتسليم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.

وقد أظهرت صور بثها القصر، الملكة إليزابيث وهي تبتسم مُستندة الى عصا وتصافح ليز تراس.

تعليقا على الأخبار المتداولة حول صحة ملكة بريطانيا، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، بأن ” البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكينغهام ظهرا”.

مضيفة أن ” خاطري وخواطر الجميع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت “.

يشار في هذا السياق، أن رئيسة الحكومة البريطانية قد كانت تتحدث أمام البرلمان البريطاني قبل أن يعلن القصر الأنباء عن صحة الملكة، وأنها قد غادرت مجلس العموم بعد تلقيها بلاغا حول تدهور صحة الملكة.

إلى ذلك ، فقد وجه العديد من المسؤولين السياسيين تمنياتهم بتعافي الملكة بشكل سريع.

حيث أعرب زعيم المعارضة وحزب العمال السير “كير ستارمر” عن “عميق قلقه” إزاء ما أثير عن أنباء تتعلق بصحة الملكة.

كما أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجين، عن “قلقها البالغ” متمنية دوام الصحة والعافية للملكة.