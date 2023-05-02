في الصيف..5 أسباب تدفعك لتناول الجوز المنقوع

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وطن– يعتبر الجوز إضافة مغذية بشكل لا يصدق لنظامنا الغذائي اليومي لأنه غني بالألياف والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتين والحديد.

ويعد نقع الجوز طوال الليل ثم تناوله في الصباح من أفضل الطرق لاستهلاكه. كما يمكن أن يساعد الجوز المنقوع في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجوز المنقوع أسهل في الهضم مقارنة بالجوز غير المنقوع. فعندما يتم نقعه، يمكن لجسمك بسهولة امتصاص العناصر الغذائية.

يحسن النوم

يمكنك الحصول على نوم أفضل عن طريق تناول الجوز لأنه يحتوي على مادة الميلاتونين الكيميائية.

اكتسب الميلاتونين شعبية لسنوات لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتنا في الحصول على نوم جيد. قد تنام بشكل أفضل إذا تناولت الجوز المنقوع في الصباح وقبل النوم مباشرة.

يحافظ على الوزن

يساعدك الجوز على الشعور بالشبع بعد تناوله، مما يعزز فقدان الوزن ويقلل الشهية.

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يعزز المناعة

يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. سيضمن لك نظام المناعة الصحي والقوي أنك أقل عرضة لنزلات البرد والأمراض الصيفية.

إلى جانب ذلك، يمكنك أيضًا تناول الحليب لتعزيز مناعتك.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الجوز على أعلى نشاط مضاد للأكسدة. فالفيتامين هـ والميلاتونين والمواد الكيميائية النباتية تتواجد في الواقع بكثرة في القشرة الورقية للجوز وهي مصادر مضادات الأكسدة.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية التي نتعرض لها غالبًا خلال فصل الصيف.

يقلل من الالتهابات

تبدأ العديد من الأمراض المزمنة بالالتهابات التي يمكن أن تحدث بسبب الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساعد البوليفينول الموجود في الجوز في مكافحة الالتهابات التي تحدث في الصيف.

يخفض نسبة الكوليسترول

لطالما ارتبطت مخاطر الإصابة بأمراض القلب بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية. لقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن تناول الجوز بانتظام يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يعزز الطاقة

يعتبر الجوز مصدرًا غنيًا للدهون الصحية والألياف والبروتين، والتي يمكن أن تمنحك الطاقة التي تحتاجها طوال اليوم خلال أشهر الصيف.