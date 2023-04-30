الأحد, أبريل 30, 2023
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في حمام السباحة.. تفاصيل انتحار أوروبي داخل فندق كويتي شهير

بعد البلاغ ورفع الجثة تبين أنه قيد نفسه بثقل وتم رفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي

كتب خالد الأحمد
انتحار أوروبي داخل فندق كويتي watanserb.com
انتحار أوروبي داخل فندق كويتي
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وطن- في ظروف غامضة أقدم وافد أوروبي على الانتحار داخل حمام سباحة، بأحد الفنادق الشهيرة في الكويت، ما أثار جدلا بين الكويتيين على مواقع التواصل وسط تساؤلات عن ملابسات الحادث ودوافعه.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن الرجل الأوروبي كان يعمل بذات الفندق الذي انتحر داخله.

وتابع المصدر أنه بعد البلاغ ورفع الجثة، تبين أن الشخص المنتحر قيد نفسه بثقل ثم قفز في حمام السباحة.

وأُبلغت النيابة العامة بالواقعة، وتم رفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي.

هذا ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية المنتحر أو ظروف انتحاره.

تفاصيل انتحار أوروبي داخل فندق كويتي شهير
تفاصيل انتحار أوروبي داخل فندق كويتي شهير

إيرانية تحاول الانتحار في الكويت

وفي سياق آخر أُدخلت فتاة إيرانية مستشفى مبارك، اليوم الأحد، جراء ابتلاعها كمية من الحبوب في محاولة منها للانتحار.

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حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيق معها.

وقال مصدر أمني بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن بلاغا ورد من النقطة الأمنية لمستشفى مبارك، بأن فتاة قاصر حضرت إلى المستشفى بحالة حرجة.

وتم عمل اللازم حتى تخطت مرحلة الخطر بعد ابتلاعها أكثر من 10 أقراص من الحبوب في محاولة منها للانتحار.

وأشار المصدر إلى ان الفتاة من قاطني محافظة حولي في الكويت، وجار التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعتها للانتحار.

ومنذ أيام أوقفت فتاة كويتية من مواليد 1995 سيارتها فوق جسر جابر ورمت بنفسها في البحر محاوله الانتحار.

ولكن زوارق الإنقاذ البحري انتشلتها من الماء وأسعفتها إلى مركز الإنقاذ البحري بالسالمية، وتم بعد ذلك نقلها إلي مستشفي مبارك.

وبحسب منظمة الصحة العالمية ينتحر كل عام أكثر من 700000 شخص.

وأضاف المصدر أن الانتحار هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.

و77% من حالات الانتحار في العالم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويعتبر ابتلاع المبيدات، والشنق والأسلحة النارية من بين الأساليب الأكثر شيوعا للانتحار على مستوى العالم.

المصدرصحيفة "الراي" الكويتية، صحيفة "الأنباء" الكويتية، منظمة الصحة العالمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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