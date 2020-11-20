زوجة تحاول الانتحار 1بشرب محلول تنظيف في الكويت
زوجة تحاول الانتحار بشرب محلول تنظيف في الكويت - تعبيرية
حياتنا

طريقة انتحار جديدة وصادمة في الكويت .. هذا ما فعلته زوجة بعدما أغلقت الحمام على نفسها!

كتب وطن
0

ذكرت وسائل اعلام كويتية أنّ زوجة حاولت بطريقة جديدة في منزل زوجها بمنطقة في محافظة جنوب العاصمة .

وأقدمت سيدة تحمل الجنسية الاريترية على شرب محلول تنظيف لماركة عالمية شهيرة بعد إغلاق باب الحمام على نفسها، رافضة فتحه.

واستغاث الزوج بعمليات الداخلية التي انتقلت على الفور، وجرى كسر الباب الذي أغلقته الزوجة كوسيلة تحول دون تمكين الزوج من إنقاذها.

ونقلت السيدة الى مستشفى العدان وجرى تقديم الإسعافات الضرورية لها وإجراء غسيل معوي حتى استقرت حالتها.

وتم تسجيل القضية باعتبارها شروعا في الانتحار تمهيدا للتحقيق مع الزوجة. وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية

 

شاهد أيضا: “شاهد” رجل أمن أردني “اخو رجال” ينقذ فتاة أرادت الانتحار من فوق جسر عبدون

قد يعجبك ايضا
حياتنا

طلبت الفزعة .. الفنانة العراقية التي تعيش بالكويت أمل عباس تصدم الجمهور بعدما غير…

حياتنا

“شاهد” كويتي عائد من لبنان يكتشف مفاجأة صدمته على متن الطائرة التي نقلته…

حياتنا

في الكويت.. “وغد” لم يُقاوم جمال فتاة سورية ففعلها معها في الشارع وهرب!

حياتنا

“دول عيال طماعين”.. “فتاة ليل” مصرية تلقي نفسها من الطابق…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.