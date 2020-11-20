طريقة انتحار جديدة وصادمة في الكويت .. هذا ما فعلته زوجة بعدما أغلقت الحمام على نفسها!

ذكرت وسائل اعلام كويتية أنّ زوجة حاولت الإنتحار بطريقة جديدة في منزل زوجها بمنطقة العقيلة في محافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت .

وأقدمت سيدة تحمل الجنسية الاريترية على شرب محلول تنظيف لماركة عالمية شهيرة بعد إغلاق باب الحمام على نفسها، رافضة فتحه.

واستغاث الزوج بعمليات الداخلية التي انتقلت على الفور، وجرى كسر الباب الذي أغلقته الزوجة كوسيلة تحول دون تمكين الزوج من إنقاذها.

ونقلت السيدة الى مستشفى العدان وجرى تقديم الإسعافات الضرورية لها وإجراء غسيل معوي حتى استقرت حالتها.

وتم تسجيل القضية باعتبارها شروعا في الانتحار تمهيدا للتحقيق مع الزوجة. وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية

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