أردوغان “بالأحمر” في صحة جيدة وأحدث ظهور بعد جدل مرضه (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين أنصاره اليوم، السبت، في إسطنبول لأول مرة بعد أيام من تغيبه بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة لعدد من وسائل الإعلام التركية، وألغى بعدها جميع برامجه الانتخابية ولقاءاته التي كانت محددة.

والتقى أردوغان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في منطقة “Teknofest”، وهو يرتدي بدلة حمراء شبيهة ببدلات الهلال الأحمر التركي مثل ضيفه، ووزعا زهور القرنفل على الزوار.

واعتلى أردوغان المنصة مع علييف، وأوضح أن الرئيس الأذربيجاني وعد في خطابه هنا بإنشاء ألف مسكن دائم ومدارس ومساجد في كهرمان مرعش، وسيتم وضع حجر الأساس لهذه المشاريع هنا.

Erdogan appeared at a public gathering – the Teknofest festival in Istanbul, for the first time since he recently fell ill during a television interview. pic.twitter.com/Y8IIFhClJy

— Spriter (@Spriter99880) April 29, 2023