أردوغان “بالأحمر” في صحة جيدة وأحدث ظهور بعد جدل مرضه (فيديو)

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وطن- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين أنصاره اليوم، السبت، في إسطنبول لأول مرة بعد أيام من تغيبه بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة لعدد من وسائل الإعلام التركية، وألغى بعدها جميع برامجه الانتخابية ولقاءاته التي كانت محددة.

والتقى أردوغان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في منطقة “Teknofest”، وهو يرتدي بدلة حمراء شبيهة ببدلات الهلال الأحمر التركي مثل ضيفه، ووزعا زهور القرنفل على الزوار.

أول ظهور لأردوغان بين أنصاره بعد الوعكة الصحية

واعتلى أردوغان المنصة مع علييف، وأوضح أن الرئيس الأذربيجاني وعد في خطابه هنا بإنشاء ألف مسكن دائم ومدارس ومساجد في كهرمان مرعش، وسيتم وضع حجر الأساس لهذه المشاريع هنا.

Erdogan appeared at a public gathering – the Teknofest festival in Istanbul, for the first time since he recently fell ill during a television interview. pic.twitter.com/Y8IIFhClJy — Spriter (@Spriter99880) April 29, 2023

ووفق موقع “t24” عندما نزل الزعيمان من المنصة جذبت صورتهما الأنظار بعد أن أخذ أردوغان بذراع علييف في لقطة تؤشر إلى عمق العلاقات بين تركيا وأذربيجان.

وكان الرئيسان قد عقدا اجتماعا مغلقا في صالة الاستقبال بمطار أتاتورك الدولي، في إطار زيارتهما مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي انطلقت فعالياته، الخميس، على أرضية مطار أتاتورك.

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وبدأ الرئيس التركي الذي أصيب بفيروس معوي خلال الأيام الماضية زيارة لمعرض تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه “الأكبر في العالم” والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف “وقف فريق التكنولوجيا التركي” وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

أردوغان يقدم أول رائدي فضاء تركيين

كما قدم أردوغان في سياق الزيارة أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023، موضحًا أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يومًا.

وبيّن أردوغان أن “ألبير غزر أوجي” الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية هو طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية.

أما رائد الفضاء الاحتياطي “توفا جيهانغير أتاسيفر”، فأوضح رجب طيب أردوغان أنه مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية.

ومن المتوقع أيضا أن يزور أردوغان، الأحد، العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.

أردوغان يصاب بـ “انفلونزا المعدة”

وأصيب أردوغان مساء، الثلاثاء الماضي، بوعكة صحية على الهواء مباشرة خلال مقابلة تلفزيونية في أثناء حملته الانتخابية، مما اضطرّ القناة لإيقاف البث فجأة.

وبعد استراحة لمدة 20 دقيقة، عاد ليقول إنّه مصاب “بإنفلونزا معدة خطيرة”، بعد يومين من الحملة المكثّفة.

وظهر الرئيس التركي الذي يواجه انتخابات قاسية في، مايو المقبل، لأول مرة الخميس الماضي بعد الوعكة التي تعرّض لها. وذلك في لقاء بالفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبدا الرئيس التركي (69 عاماً) شاحباً وعيناه منتفختان، وقد جلس خلف مكتبه في أثناء مراسم عبر الإنترنت لتدشين محطة للطاقة النووية قامت روسيا ببنائها.

وتجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 14 مايو، عندما يواجه أردوغان تحديًا منسّقًا من المعارضة المكوّنة من ستة أحزاب، والتي تسعى إلى الإطاحة به بعد 20 عامًا في السلطة.