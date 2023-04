توعك على الهواء.. أردوغان طريح الفراش وغائب عن حملته الانتخابية فماذا حدث؟

- Advertisement -

وطن – ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسيرات حملته الانتخابية المقرر عقدها اليوم، الأربعاء، لأسباب صحية وذلك قبل أقل من شهر على موعد انتخابات 14 مايو/أيار المقبلة.

وكتب أردوغان عبر حسابه على تويتر “اليوم سأرتاح في المنزل بنصيحة أطبائي”.

في وقت متأخر من يوم أمس، الثلاثاء، قطع أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة قال خلالها إنه يشعر بوعكة صحية بسبب اضطراب في المعدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاحقا، أنه ألغى يومًا من الحملة الانتخابية، وهو اليوم الأربعاء، للراحة في المنزل.

وأجرى أردوغان مقابلة على الهواء عبر محطات Ulke TV و Kanal 7 التركية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عندما توقف البرنامج فجأة.

Erdoğan’s live broadcast with the journalists tonight was abruptly cut off after muffled noises coming from the mics. It worried many people.

Erdogan is now back, says he had a stomach emergency and he was very tired.

pic.twitter.com/sfRgm0MaHQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 25, 2023