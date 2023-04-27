اكتشف.. لماذا لا يعد شرب عصير الليمون في الصباح فكرة جيدة؟

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وطن-نشر موقع “مارميتون” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على بعض الشائعات المُتدوالة كثيرًا بشأن شرب عصير الليمون على معدة فارغة. مشيرًا إلى أن هناك ضوابط ينيغي اتباعها عند استهلاك شراب الليمون الحامض.

بالإضافة إلى كونه شراب لذيذ يمكن مزجه في الحلويات والأطباق المالحة، فإن الليمون له خصائص لا يمكن إنكارها؛ فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والعدوى.

وعلى الرغم من أنه يقي من بعض الأمراض، فإن عصير الليمون يمكن أن يسبب مشاكل صحيّة أيضًا. لذلك، يجب أن تكون حريصًا عند استهلاكه، ناهيك بأنه ينبغي ألاّ تُصدّق كل ما تقرأه على الإنترنت، على غرار: أنه من الجيّد شرب عصير الليمون في الصباح على معدة فارغة، فهذه المعلومة لا تتماشى مع بعض الناس.

شرب عصير الليمون على معدة فارغة:

لطالما انتشرت معلومات على الإنترنت مفادها أن شرب عصير الليمون في الصباح على معدة فارغة مفيد، بحيث يجعل الأسنان أكثر بياضاً ويفقدك الوزن. هذه مجرد أخبار زائفة، فعصير الليمون ليس علاجًا سحريًا لفقدان الوزن.

فيما يتعلق بالأسنان، كن يقظًا، فإن تنظيفها بمشروب عصير الليمون، قد يؤدي إلى إتلاف المينا، وهي عبارة عن طبقة غنية بالمعادن تحمي الأسنان. كما يؤدي حمض الستريك الموجود في عصير الليمون إلى تخفيض قلوية البيئة الفموية، مما يتسبب بنشاط سلبي للفلورا الفموية (البكتيريا الانتهازية) الموجودة بشكل طبيعي في الفم، كما يمنع ترسيب الأملاح المعدنية في الأسنان، مما يؤدي إلى إضعافها.

عصير الليمون على معدة فارغة ليس للجميع!

قيمة الرقم الهيدروجيني لعصير الليمون هي 2.0، ما يجعل هذا العصير حمضي للغاية بما يكفي لكي يتجنّبه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي. فيمكن أن يزيد من الإحساس بالحرقان في المعدة والمريء ويسبب حرقة في المعدة، وارتجاع حمض المعدة. لذا، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأمراض، فتجنب شربه، خاصة في الصباح على معدة فارغة.

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من الجيّد شرب عصير الليمون.. ولكن بهذه الطريقة:

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يشتكون من أي مشاكل في المعدة، فإن عصير الليمون في الصباح لن يؤذيك، فمن خصائصه إزالة السموم وتحفيز الجهاز المناعي.

وفي حال كنت ترغب في شربه في الصباح والاستفادة من خصائصه، فتأكد من تخفيفه بالماء الفاتر قبل شربه. بهذه الطريقة، سيتم تقليل الحموضة وستحفز بهدوء عملية التمثيل الغذائي للكبد وإنتاج الصفراء. فضلاً عن ذلك، هذه الطريقة ستساعدك في تحسين عمليّة الهضم وتحسين الدورة الدموية وزيادة الحيوية خلال اليوم.