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اكتشف.. لماذا لا يعد شرب عصير الليمون في الصباح فكرة جيدة؟

"قيمة الرقم الهيدروجيني لعصير الليمون هي 2.0، ما يجعل هذا العصير حمضي للغاية"

كتب معالي بن عمر
شرب عصير الليمون على معدة فارغة watanserb.com
شرب عصير الليمون على معدة فارغة
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وطن-نشر موقع “مارميتون” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على بعض الشائعات المُتدوالة كثيرًا بشأن شرب عصير الليمون على معدة فارغة. مشيرًا إلى أن هناك ضوابط ينيغي اتباعها عند استهلاك شراب الليمون الحامض.

بالإضافة إلى كونه شراب لذيذ يمكن مزجه في الحلويات والأطباق المالحة، فإن الليمون له خصائص لا يمكن إنكارها؛ فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والعدوى.

وعلى الرغم من أنه يقي من بعض الأمراض، فإن عصير الليمون يمكن أن يسبب مشاكل صحيّة أيضًا. لذلك، يجب أن تكون حريصًا عند استهلاكه، ناهيك بأنه ينبغي ألاّ تُصدّق كل ما تقرأه على الإنترنت، على غرار: أنه من الجيّد شرب عصير الليمون في الصباح على معدة فارغة، فهذه المعلومة لا تتماشى مع بعض الناس.

عصير الليمون مفيد watanserb.com
عصير الليمون مفيد

شرب عصير الليمون على معدة فارغة:

لطالما انتشرت معلومات على الإنترنت مفادها أن شرب عصير الليمون في الصباح على معدة فارغة مفيد، بحيث يجعل الأسنان أكثر بياضاً ويفقدك الوزن. هذه مجرد أخبار زائفة، فعصير الليمون ليس علاجًا سحريًا لفقدان الوزن.

فيما يتعلق بالأسنان، كن يقظًا، فإن تنظيفها بمشروب عصير الليمون، قد يؤدي إلى إتلاف المينا، وهي عبارة عن طبقة غنية بالمعادن تحمي الأسنان. كما يؤدي حمض الستريك الموجود في عصير الليمون إلى تخفيض قلوية البيئة الفموية، مما يتسبب بنشاط سلبي للفلورا الفموية (البكتيريا الانتهازية) الموجودة بشكل طبيعي في الفم، كما يمنع ترسيب الأملاح المعدنية في الأسنان، مما يؤدي إلى إضعافها.

عصير الليمون على معدة فارغة ليس للجميع!

قيمة الرقم الهيدروجيني لعصير الليمون هي 2.0، ما يجعل هذا العصير حمضي للغاية بما يكفي لكي يتجنّبه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي. فيمكن أن يزيد من الإحساس بالحرقان في المعدة والمريء ويسبب حرقة في المعدة، وارتجاع حمض المعدة. لذا، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأمراض، فتجنب شربه، خاصة في الصباح على معدة فارغة.

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من الجيّد شرب عصير الليمون.. ولكن بهذه الطريقة:

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يشتكون من أي مشاكل في المعدة، فإن عصير الليمون في الصباح لن يؤذيك، فمن خصائصه إزالة السموم وتحفيز الجهاز المناعي.

وفي حال كنت ترغب في شربه في الصباح والاستفادة من خصائصه، فتأكد من تخفيفه بالماء الفاتر قبل شربه. بهذه الطريقة، سيتم تقليل الحموضة وستحفز بهدوء عملية التمثيل الغذائي للكبد وإنتاج الصفراء. فضلاً عن ذلك، هذه الطريقة ستساعدك في تحسين عمليّة الهضم وتحسين الدورة الدموية وزيادة الحيوية خلال اليوم.

عصير الليمون watanserb.com
عصير الليمون
المصدرمارميتون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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