الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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حياتنا

سبب غريب ومُضحك وراء تجنّب الملك تشارلز الثالث شرب الماء..

"يعتبر الغداء بالنسبة للملك تشارلز الثالث مصدر إزعاج غير ضروري..."

كتب معالي بن عمر
الأمير تشارلز الثالث watanserb.com
الأمير تشارلز الثالث
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وطن-يتّبع الملك تشارلز روتينًا غذائيًا صارمًا من أجل البقاء بصحة جيدة للوفاء بالتزاماته في المملكة إلى حين وفاته.

وبحسب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، يُوضع على طبق الملك فواكه موسمية ومكسرات، وبذور وبيض مسلوق والقليل من اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات، فإن الملك تشارلز الثالث الذي يُعتبر من عشاق الشاي يتجنب شرب الماء في أوقات معينة من اليوم.

وبينما تستعد بريطانيا لحفل تتويج الملك الجديد، تشارلز الثالث يوم 6 مايو، تحاول وسائل الإعلام معرفة المزيد عن عادات الملك وأسراره البسيطة والجذّابة، إذ نشرت صحيفة التلغراف مقالًا عن النظام الغذائي الذي يحافظ على لياقة الملك وصحته على الرغم من بلوغه سن 74 عامًا.

يتجنب تشارلز الثالث شرب الماء
يتجنب تشارلز الثالث شرب الماء

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن الملك تشارلز لديه جدول عمل مزدحم، وبحسب ما قاله مصدر مقرب منه للصحيفة “إنه لا يشرب الماء حتى بين الوجبات قدر الإمكان، لأنه لا يريد أن يجعل الناس ينتظرون بسبب فترات الراحة غير المجدولة للذهاب إلى الحمام في وقت تكون وسائل الإعلام العالمية في انتظارها”.

وخلال النهار، يتم توزيع وجبات تشارلز على النحو التالي؛ يتكون إفطاره من فواكه موسمية ومكسرات وبذور وبيض مسلوق وكوب شاي. كما  يتناول وجبته التالية فقط في الساعة الخامسة مساءً، من أجل الحفاظ على صحّته، ما يسمح له بالقيام بالمزيد من الالتزامات.

يتناول الملك تشارز الثالث البيض المسلوق
يتناول الملك تشارز الثالث البيض المسلوق

يعتبر الغداء مصدر إزعاج غير ضروري، لذا خلال هذه الاستراحة التي يأخذها في نهاية اليوم، يشرب كوبًا من الشاي مصحوبًا بـ “شطائر صغيرة وشريحة من كعكة الفاكهة”.

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في المساء، يتناول تشارلز عشاءًا بسيطًا ومنخفض السعرات الحرارية أعده أحد طباخينه. وقبل تناول الوجبة، يكون قد شرب كوكتيلًا، تمامًا كما كانت تفعل إليزابيث الثانية.

نظام غذائي مرن

عند السفر إلى الخارج  يسافر الملك تشارلز دائمًا مع طاهه الخاص، ليس بدافع النزوة أو الإسراف ولكن بدافع الأمان: وهكذا، يتم  تحضير الطعام من قبل فريقه الخاص، لأن هذا يقلل من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

في نهاية السبعينيات، بدأ الملك تشارلز الثالث بتبنى نظامًا غذائيًا مرنًا، حيث يتجنب اللحوم والأسماك يومين في الأسبوع وفي اليوم الثالث يتجنب منتجات الألبان.

لا يشرب الملك تشارلز الثالث الماء
لا يشرب الملك تشارلز الثالث الماء
المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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