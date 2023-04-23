الأحد, أبريل 23, 2023
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رياضة

مبابي يُواصل تحطيم الأرقام القياسية مع باريس سان جيرمان

مبابي يصل إلى الهدف رقم 214 في عدد مساهماته في الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
رقم قياسي لكيليان مبابي watanserb.com
مبابي وتحطيم رقم قياسي في الدوري الفرنسي
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وطن- حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي رقماً قياسياً جديداً مع نادي باريس سان جيرمان، في عدد مساهمات أهدافه في تاريخ منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ووفق الإحصائيات والأرقام، فقد وصل عدد مساهمات لاعب باريس سان جيرمان مبابي إلى 214 مساهمة مباشرة في منافسات الدوري الفرنسي، بعد تمكنه من إضافة هدفين إلى رصيد أهداف خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام أنجيه.

رقم قياسي لمبابي في الدوري الفرنسي

وبينت تلك الإحصائيات، بأن الفرنسي مبابي قد سجل 157 هدفاً، كما وصنع 57 أخرين لزملائه خلال مشواره الكروي مع الأندية الفرنسية.

كما وتمكن لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي من معادلة رقم ريميتري باييت لاعب أولمبيك مارسيليا، في أكبر عدد الإسهامات بتسجيل الأهداف في الدوري الفرنسي الممتاز في موسم 2006-2007.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ويتصدر مبابي جدول هدافي الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 22 هدفاً، كما وبفارق هدف عن الوصيف جوناثان ديفيد لاعب نادي ليل برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

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فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوزه الأخير على منافسه الهابط أنجيه. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وسجل هدفي الفريق الباريسي كيليان مبابي في الدقيقة ال9 وال26، فيما أحرز الفريق المنافس أنجيه الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال87، عن طريق اللاعب سادا تيوب.

وسيلتقي المتصدر باريس سان جيرمان أمام لوريان، الأحد، في منافسات الجولة ال32. من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

مبابي
مبابي

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن منافسه الوصيف لانس برصيد 66 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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