الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

حليمة بولند لم تستطع التخلي عن مكياجها وغنجها حتى أمام الكعبة! (فيديو)

أثارت حليمة الغضب بتصويرها ردود أفعال الناس في الحرم المكي أثناء مرورها بجانبهم

كتب رفيف عبدالله
حليمة بولند لم تستطع التخلي عن مكياجها وغنجها حتى أمام الكعبة! (فيديو) watanserb.com
حليمة بولند
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وطن– تتعمد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل، حتى أثناء أداءها مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

طواف الوداع

ووثقت حليمة بولند العمرة التي أدتها برفقة صديقتها التي تدعى حنان، مرتدية عباءة سوداء وغطاء رأس لم تضعه بشكل جيد.

ولم تتخل حليمة بولند عن المكياج حتى أمام الكعبة، وظهرت بفيديو وهي تتحدث بطريقة دلع مصطنع كعادتها قائلة: “تقبل الله حنون.. خلصنا طواف، خلصنا الصفا والمروة باقيلنا طواف الوداع.. غدا ان شاء الله”.

وادعت حليمة أن تصويرها داخل الحرم المكي، هو لتحفيز متابعيها، وقالت: “انصحكم بليالي المباركة استغلوا الفرصة.. راح اصورلكم الاجواء واشجعكم احمسكم”.

ما بين المونديال والحرم!

وأثارت حليمة الغضب، بتصويرها ردود أفعال الناس في الحرم المكي أثناء مرورها بجانبهم.

لحظة سفر الإعلامية إلى مكة
حليمة توثق ردود فعل من يراها

وسخر ناشطون منها قائلين إنها لا تفرق بين تصرفاتها في المونديال والحرم المكي.

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وأعلنت الإعلامية الكويتية اعتزالها مؤقتاً، حتى تتفرّغَ للعبادة في آخر عشرة أيام من شهر رمضان.

وظهرت حليمة بولند بعباءة وغطاء رأس عبر “سناب شات“، وكتبت: “من باجر اعتزال الغبقات والطلعات والتفرغ للعبادة وصلاة القيام في العشر الاواخر”.

تروايح بمكياج كامل

وسبق أن ظهرت حليمة بفيديو في شهر رمضان الماضي، وهي ترتدي عدسات لاصقة ملونة، وتضع مساحيق تجميل خفيفة، في أثناء توجّهها لقيام الليل والتراويح أيضاً.

وبرّرت الإعلامية الكويتية حينَها الأمر قائلة: “اللي يقولولي ليش حاطة عدسات وميك أب حق القيام، حبايبي توني مخلصة من تغطيتي الإعلامية بالأفينيوز للمحل اللي شفتوه”.

وتابعت: “علطول ما مداني أبدل، وعبايتي وشيلتي بالسيارة، خلصت من الإعلان وعلطول لبست عبايتي وجيت للقيام هنا بالمسجد”.

“كانت على وضوء”

وأكدت حليمة أنها لم تمتلك الوقت بأن تعود إلى المنزل، وتقوم بإزالة المكياج والعدسات، منوّهةً بأنها كانت على وضوء.

وسخر الناشطون من حليمة وتوثيقها قيامَها بالعبادات وقيام الليل، بينما اتهمها آخرون بتشويه صورة الإسلام بصلاتها بكامل مكياجها وكأنها متوجّهةٌ لحفلة زفاف، وليس إلى جامع.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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