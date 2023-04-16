هذه هي الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الخصيتين

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وطن-لماذا يشعر الرجل بألم في خصيتيه، ولماذا يصيب هذه المنطقة من الجسم الالتهابات؟ في الحقيقة، لا يملك بعض الرجال الوعي الكافي حول الخصيتين، لا سيما وأن هذا الأمر مهم للغاية. وكما تهتمّ النساء بثديهن من خلال اللّمس، ينبغي على الرجال أيضًا لمس الخصيتين وفحصهما ذاتيًا لأنه يمكن أن يكون هناك علامة ما، تستدعي استشارة متخصص.

وحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الفرنسية، فإن هناك 3 أمراض شائعة جدًا وأكثر تواترًا تصيب الخصيتين، ومن المهم استشارة أخصائي بمجرد ظهور أعراض أو علامات معينة، حتى لا يستمر انتقال العدوى إلى كامل العضو. وهي كالآتي: مرض التهاب الخصية، ودوالي الخصية، والتواء الخصية.

التهاب الخصية (العمليات المعدية)

وهي عدوى تحدث أولاً في المسالك البولية وتنتقل إلى القناة المنوية من خلال قنوات القذف حتى تستعمر أنسجة الخصية. وبشكل عام، هذا المرض ناجم عن عدوى بكتيرية. ويمكن أن يسبب:

حمى تصل إلى 38 درجة مئوية

زيادة حجم كيس الصفن

ألم واحمرار في الجلد

قد ينتشر الألم إلى الفخذ أو أسفل الظهر

دوالي الخصية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن دوالي الخصية عبارة عن تمدد في أوردة الخصية، وهو شيء مشابه جدًا لما يحدث في دوالي الساقين، حيث يتراكم الدم ويؤدي إلى التهاب الأوردة. كما يمكن أن يسبب الشعور بثقل وزن الخصيتين وعدم الراحة وأحيانًا الألم.

أما بالنسبة للأعراض، فلن يكون الألم حادًا، بل يقتصر الأمر على الشعور بالثقل على مستوى كيس الصفن، والذي يزداد على مدار اليوم. تشكل القيلة الدواليّة 15٪ من أسباب عقم الذكور ولكنها يمكن علاجها عن طريق الجراحة المجهرية.

التواء الخصية

في الحالات الطارئة والأكثر سوءًا، يحدث التواء الخصية عندما تدور الخصية، ويلتوي الحبل المنوي الذي ينقل الدم إلى كيس الصفن، وينخفض بذلك تدفق الدم، ما ؤدي إلى ألم وتورم مفاجئ وشديد. وهذا من شأنه أن يسبب تلف الخصية بشكل دائم إذا لم يتم علاجها على الفور. وتكون الأعراض كالآتي: