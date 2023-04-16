الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهذه هي الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الخصيتين
حياتنا

هذه هي الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الخصيتين

"ينبغي على الرجال أيضًا لمس الخصيتين وفحصهما ذاتيًا"

كتب معالي بن عمر
التهاب الخصيتين watanserb.com
التهاب الخصيتين
- Advertisement -

وطن-لماذا يشعر الرجل بألم في خصيتيه، ولماذا يصيب هذه المنطقة من الجسم الالتهابات؟ في الحقيقة، لا يملك بعض الرجال الوعي الكافي حول الخصيتين، لا سيما وأن هذا الأمر مهم للغاية. وكما تهتمّ النساء بثديهن من خلال اللّمس، ينبغي على الرجال أيضًا لمس الخصيتين وفحصهما ذاتيًا لأنه يمكن أن يكون هناك علامة ما، تستدعي استشارة متخصص.

وحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الفرنسية، فإن هناك 3 أمراض شائعة جدًا وأكثر تواترًا تصيب الخصيتين، ومن المهم استشارة أخصائي بمجرد ظهور أعراض أو علامات معينة، حتى لا يستمر انتقال العدوى إلى كامل العضو. وهي كالآتي: مرض التهاب الخصية، ودوالي الخصية، والتواء الخصية.

مرض التهاب الخصيتين
مرض التهاب الخصيتين

التهاب الخصية (العمليات المعدية)

وهي عدوى تحدث أولاً في المسالك البولية وتنتقل إلى القناة المنوية من خلال قنوات القذف حتى تستعمر أنسجة الخصية. وبشكل عام، هذا المرض ناجم عن عدوى بكتيرية. ويمكن أن يسبب:

  • حمى تصل إلى 38 درجة مئوية
  • زيادة حجم كيس الصفن
  • ألم واحمرار في الجلد
  • قد ينتشر الألم إلى الفخذ أو أسفل الظهر

دوالي الخصية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن دوالي الخصية عبارة عن تمدد في أوردة الخصية، وهو شيء مشابه جدًا لما يحدث في دوالي الساقين، حيث يتراكم الدم ويؤدي إلى التهاب الأوردة. كما يمكن أن يسبب الشعور بثقل وزن الخصيتين وعدم الراحة وأحيانًا الألم.

أما بالنسبة للأعراض، فلن يكون الألم حادًا، بل يقتصر الأمر على الشعور بالثقل على مستوى كيس الصفن، والذي يزداد على مدار اليوم. تشكل القيلة الدواليّة 15٪ من أسباب عقم الذكور ولكنها يمكن علاجها عن طريق الجراحة المجهرية.

التواء الخصية

في الحالات الطارئة والأكثر سوءًا، يحدث التواء الخصية عندما تدور الخصية، ويلتوي الحبل المنوي الذي ينقل الدم إلى كيس الصفن، وينخفض بذلك تدفق الدم، ما ؤدي إلى ألم وتورم مفاجئ وشديد. وهذا من شأنه أن يسبب تلف الخصية بشكل دائم إذا لم يتم علاجها على الفور. وتكون الأعراض كالآتي:

  • ألم شديد مع ظهور سريع أو مفاجئ يبدأ غالبًا عند الفجر
  • ينتشر الألم إلى منطقة الفخذ من نفس الجانب
  • الشعور بالضيق العام الشديد مع الغثيان والقيء وآلام البطن والتعرق.
أمراض تصيب الخصيتين
أمراض تصيب الخصيتين
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وط
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تعرف معنا على الطريقة الصحيحة لغسل كل أنوع الخضراوات وفقًا للخبراء

حياتنا

5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الاستحمام..طبيبة تُحذر

حياتنا

ما هو مصدر الأمراض والأوبئة التي وضعت حياة البشر على المحك؟

فيديو

فيديو| في هذه الدّولة … زيادة الطلب على لبن الحمير للشفاء من الأمراض!

فيديو

الإعلامية الكويتية فوزية الدريع توجه للرجال نصيحة خاصة بلبس “السراويل” لعلاقتها بالخصيتين “فيديو”

فيديو

رسول الله لا ينطق عن الهوى.. الكشف عن علاج نبوي فعال للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

أرشيف - المجلة

هل أنت مدخن.. جرب هذه الوصفة المذهلة لتنظيف الرئة في ثلاثة أيام فقط “فيديو”

حياتنا

دراسة صادمة تكشف أمراً خطيراً عن الأشخاص الذين يجلسون أكثر من 3 ساعات يومياً

أرشيف - المجلة

دراسة تكشف 7 روابط للعلاقة بين النظام الغذائي والإصابة بالأمراض

حياتنا

هذا ما يحدث عند تناولك 3 موزات فقط يوميّاً !

أرشيف - المجلة

موقع أمريكي يقدّم 7 نصائح ليتمتع الإنسان بصحة جيدة تحميه من الأمراض طيلة حياته

أرشيف - المجلة

17 مرضاً .. عالجوها بهذه العصائر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد بن سلمان ضخ استثمارات مليارية في شركات إسرائيلية.. هكذا فُضِح أمره

منها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى

ممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي ثم تتجول في مسجد الشيخ زايد الكبير (شاهد)

يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

الراقصة لوسي في تصريح صادم: “هذا ما سيفعله الله بي لو توفيت ببدلة الرقص”!

الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

“فتحوا الأديان على بعض”.. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون المصري!

إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC