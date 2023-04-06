الخميس, أبريل 6, 2023
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حياتنا

دراسة تحذر.. مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كان الأشخاص الذين ينامون لساعات طويلة جدًا أو لساعات قليلة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أكثر من الأشخاص الذين ينامون عددًا متوسطًا من الساعات

كتب ايمان الباجي
دراسة تحذر.. مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية watanserb.com
مشاكل النوم
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وطنتشير دراسة حديثة أجرتها جامعة جالواي الإيرلندية إلى أن مشاكل النوم يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

شملت الدراسة 4496 شخصاً: 2238 أصيبوا بسكتة دماغية و2258 شخصاً لم يصابوا بها وكان متوسط عمر المشاركين 62 عاماً.

مشكلات النوم تسبب السكتة الدماغية

خلال هذه الدراسة، سُئل الأشخاص عن سلوك نومهم، بما في ذلك عدد ساعات النوم التي حصلوا عليها، ونوعية النوم، والقيلولة، والشخير، ومشكلات التنفس أثناء النوم.

ووجد البحث أن الشخير وانقطاع النفس مرتبطة بشكل كبير بالسكتة الدماغية.

شاكل النوم يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية

كان المشاركون الذين أبلغوا عن انقطاع النفس أثناء النوم والشخير أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاث مرات تقريبًا، بينما كان الأشخاص الذين يشخرون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مرتين تقريبًا مقارنة بمن لا يشخرون.

وكان الأشخاص الذين ناموا لأكثر من تسع ساعات أو الأشخاص الذين ناموا أقل من خمس ساعات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن ينامون لعدد ساعات في المتوسط، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

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من جهتها، قالت الدكتورة والمؤلفة الرئيسية كريستين مكارثي: “لا تشير نتائجنا فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، ولكن قد يؤدي وجود أكثر من خمسة من هذه الأعراض إلى خمسة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن لا يعانون من أي مشاكل في نومهم.”

وأضافت:“نتائجنا تشير إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجال التركيز للوقاية من السكتة الدماغية.”

شارك البروفيسور مارتن أودونيل، أستاذ طب الأوعية الدموية في جامعة غالواي واستشاري طبيب السكتة الدماغية في مستشفيات جامعة غالواي، في قيادة دراسة “INTERSTROKE” الدولية مع البروفيسور سليم يوسف من جامعة ماكماستر، كندا.

الأشخاص الذين ناموا لأكثر من تسع ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

وقال أودونيل: “على الصعيد العالمي، سيصاب واحد من كل أربعة أشخاص فوق سن 25 بجلطة دماغية في حياتهم.”

وأضاف:”نحن نعلم من بحثنا في دراسة INTERSTROKE أنه يمكن الوقاية من العديد من السكتات الدماغي وقد تم إجراء هذه الدراسة للأخذ يعين الاعتبار مشاكل النوم كأحد عوامل الارتباط بالسكتة الدماغية، والحاجة إلى بحث هادف لتقييم التدخلات التصميمية للوقاية من ضعف النوم وتحسينه.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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