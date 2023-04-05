دراسة حديثة: السكر والدهون يؤثران على أدمغتنا إلى درجة الإدمان

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وطن-أظهرت دراسة جديدة أن السكر والدهون لديهما القدرة على التأثير على دماغنا، فهذان العنصران سيخلقان فينا ظاهرة مشابهة لظاهرة الإدمان.

لماذا نحب الحلويات أو الشوكولاتة أو الوجبات السريعة كثيرًا؟ ولماذا تمنحنا هذه الأطعمة الكثير من المتعة؟ توصل باحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث الأيض (كولونيا) وجامعة ييل إلى الربط بين السكر والدهون وردود الفعل التي تسببها في دماغنا، بحسب ما نشرته مجلة “آل” الفرنسي في تقريرها.

وفي الواقع، يخلق تناول السكر والأطعمة التيت تحتوي على الدهون شعورًا بالإدمان، ما يجعل الدماغ يعتاد على طلب المزيد بمجرد تذوقها، حتى بكميات صغيرة؟ فكيف يكون ذلك ممكنا؟

نظام المكافأة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الظاهرة لها علاقة بنظام الدوبامين. في الحقيقة، يرتبط الدوبامين بالشعور بالمتعة ونظام المكافأة. عندما يتم إصداره، فإنه يدفعنا إلى إعادة القيام بنفس العادة لنشعر بهذه المتعة مرة أخرى. هذه هي نفسها العملية التي تحدث للمدمنين على التبغ أو المخدرات أو الكحول. وعندما نأكل أطعمة حلوة جدًا أو غنية بالدهون، يعتاد دماغنا على هذا الشعور، ولكن على العكس من ذلك، إذا حاولنا التخلّص من هذه العادة، فسيتكيف نظام الدوبامين.

جمعت الدراسة التي نُشرت في مجلة “Cell Metabolism“، حوالي 49 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من السمنة، ثم تم قسيمهم إلى مجموعتين. كان على المجموعة الأولى أن تدمج وجبة خفيفة حلوة (زبادي حلو وكعكة) في نظامها الغذائي المعتاد لمدة ثمانية أسابيع، بينما كان على المجموعة الثانية الإكتفاء بالزبادي قليل الدسم. وكلا الوجبتين الخفيفتين كانتا متساويتين في السعرات الحرارية لكن إحداهما كانت أقل حلاوة وأقل دهونًا من الأخرى. وخلال هذه الفترة، تم قياس نشاط دماغ المشاركين.

هذا وأظهر أعضاء المجموعة الأولى شغفًا أقوى للأطعمة من هذا النوع وأظهروا اهتمامًا أقل بالأطعمة الصحية. ويُظهر هذا أنه تم تعديل نظام الدوبامين الخاص بهم، بغض النظر عن وزنهم، والذي لم يتغيّر. وأظهرت قياساتنا لنشاط الدماغ أن الدماغ يغير هذه الروابط بعد تناول رقائق البطاطس، حيث يتعلم ويتعوّد الدماغ دون وعي أن يُفضّل الأطعمة التي تحتوي على السكر.

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ويوضح مارك تيتجمير، الذي قاد الدراسة، أنه بفضل هذه التغييرات في الدماغ، فإننا نفضل دائمًا دون وعي الطعام الذي يحتوي على الكثير من الدهون والسكر.

لذلك يتعلم الدماغ ردود أفعال جديدة لا تختفي فور إيقاف السكر. ووفقًا للدراسة، فإن طعم السكر والدهون سيستمر لبعض الوقت لدى المتطوعين. لذا، عليك أن تتعلم كيفيّة “التخلص منها”، حيث تحدث اتصالات جديدة في الدماغ ولا تحتفي بسرعة.

كما أضاف مارك تيتجمير: “بعد كل شيء، فإن الهدف الكامل من الدراسة هو التأكيد على أنه بمجرد أن يتعلّم الدماغ شيئًا جديدًا، لا ينساه بسرعة. بالإضافة إلى إظهار أن سهولة الوصول إلى المنتجات الحلوة والدهنية في السوق تجعل ظاهرة الإدمان وبالتالي زيادة الوزن أو السمنة بسيطة للغاية”.