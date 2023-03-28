جورجينا تُلمح لزواج وحفل زفاف قريب بعد سنوات العشق مع رونالدو (فيديو)

وطن- ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات المسلسل الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

زواج جورجينا رودريغيز وكريستيانو

حصل المعجبون والمولعون بمتابعة يوميات عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز على نظرة ثاقبة حول حياتها قبل وبعد لقائها بكريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم والنجم العالمي ذائع الصيت، مع إطلاق الموسم الثاني من مسلسل “أنا جورجينا” على منصة نتتفليكس Netflix الأمريكية.

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شرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

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وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”.

وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.

انفتحت جورجينا مع جمهورها لمواضيع عائلية حساسة بالنسبة لها، حيث تحدثت عن الموت المفجع لأحد توأمها في أثناء الولادة العام الماضي.

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ففي مقطع دعائي للمسلسل، تنهار جورجينا رودريغيز البالغة من العمر 29 عامًا، وهي تبكي قائلةً: “الحياة صعبة والحياة مستمرة. لدي سبب للاستمرار وأن أكون قوية”.

وتابعت: “شجعني كريستيانو بشكل كبير على الاستمرار في جميع التزاماتي”،

وقال لي: “استمري في حياتك، سوف يفيدك ذلك”.

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جورجينا في السعودية تواكب رمضان

تُقيم جورجينا وتحاول التكيّف منذ فترة مع الحياة في المملكة العربية السعودية، بعد انتقالها مستهلّ العام الجاري رفقة صديقها كريستيانو وعائلتهما.

أصبح رونالدو نجم الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي، بعد خلافات متواصلة مع إدارة النادي وخاصة مديره الفني “إريك تين هاغ”.

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اللافت في كريستيانو، أنه على الرغم من ابتعاده عن القارة العجوز، فإنه لا يزال -وهو البالغ من العمر 38 عامًا- يتصدر عناوين الصحف في أوروبا.

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يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح كريستيانو رونالدو رسميًا، لاعب كرة القدم الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر تاريخ الساحرة المستديرة، بمعدل 197 مباراة.