الجمعة, مارس 17, 2023
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جورجينا رودريغيز تنهمر في البكاء بتأثر شديد.. ما القصة؟!(شاهد)

جورجينا وكريستيانو كانا قد أعلنا في أبريل/نيسان الماضي عن وفاة ابنهما

كتب وطن
جورجينا تنهمر في البكاء watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– بدأ العد التنازلي للعرض الأول الذي طال انتظاره للموسم الثاني من مسلسل جورجينا الوثائقي ، والذي كان بعنوان “أنا جورجينا”،حيث كانت شريكة كريستيانو رونالدو قد أطلقت قبل عام القطعة السمعية والبصرية التي كشفت فيها كيف تغيرت حياتها عندما التقت لاعب كرة القدم، وهي القصة التي كانت من بين أفضل 10 اتجاهات على Netflix .

وسيكون يوم 24 مارس/آذار الجاري هو الموعد المحدد ليرى الجزء الثاني النور، والذي من خلاله يمكن رؤية الجانب الآخر من الرفاهية التي تتمتع بها جورجينا رودريغيز، كما يمكن رؤيته محطمة تمامًا عندما تتذكر وفاة أحد أطفالها.

رونالدو ورجورجينا يعلنا وفاة ابنهما

في 18 أبريل من العام الماضي ، أصدرت جورجينا وكريستيانو بيانًا أعلنا فيه عن النتيجة القاتلة التي قلبت حياتهما رأساً على عقب، حيث قالا:”ببالغ الأسى علينا أن نعلن وفاة ابننا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة “.

وتابعا:”نريد أن نشكر الأطباء والممرضات على رعايتهم ودعمهم. لقد حطمنا هذا الفقد ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب. حبيبي ، أنت ملاكنا “.

واختتمت الرسالة التي لم تستغرق وقتًا طويلاً لتلقي العديد من تعبيرات المودة من الزوجين. الآن ، تتحدث جورجينا كما لم يحدث من قبل بقلب مفتوح في فيلمها الوثائقي.

جورجينا رودريغيز في الفيلم الوثائقي "أنا جورجينا"
جورجينا رودريغيز في الفيلم الوثائقي “أنا جورجينا”

الصورة لم تعرضها علنًا، لأن السرية هي أيضًا جزء من حياتها، على الرغم من أنها تشارك تفاصيلها على ملفها الشخصي على “انستغرام“.

 

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بكاء جورجينا

وخلال العرض، قالت “جورجينا”:”لقد عشت هذا العام أفضل وأسوأ لحظة في حياتي”، حيث يمكن سماعها في المقطع الترويجي الذي تنهار فيه وهي يبكي بينما يظهر سرير الأطفال في الخلفية. ”

جورجينا تنهار بالبكاء في فيلمها الوثائقي "أنا جورجينا"
جورجينا تنهار بالبكاء في فيلمها الوثائقي “أنا جورجينا”

وقالت بصوت منخفض وبتأثر شديد:”الحياة صعبة. الحياة يجب أن تستمر. لدي أسباب للمضي قدمًا وأن أكون قوية “.

جورجينا تكشف عن دعم رونالدو لها لتخطي الأمر

وأوضحت العارضة إن شريكها كريستيانو رونالدو ساعدها “على المضي قدمًا في حياتي”.

ونقلت عنه قوله لها :”جيو ، استمري في حياتك. سوف يفيدك ذلك جيدًا. الآن أولويتي هي عائلتي. هم أولادي. أنا سعيد جدًا وممتن جدًا “.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، ستصبح جورجينا رودريغيز في لأسبوع المقبل واحدة من الضيوف الاستثنائيين في El Hormiguero ، وهي مساحة يستضيفها Pablo Motos والتي ستكشف فيها عما كان عليه الحال في التسجيل هذا الموسم.

وحاليًا ، زوجا لاعب كرة القدم في السعودية ، منذ أن وقع كريستيانو قبل بضعة أشهر لصالح نادي النصر بعد إنهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز

وبهذه الطريقة ، ستحزم جورجينا حقائبها للعودة إلى إسبانيا ، وبالتالي تبدأ في الترويج لهذا التحدي المهني الجديد الذي كانت تطبخه في الأشهر الماضية.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
المصدريوتيوب ، okdiario ، رصد وتحرير وطن
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