الأحد, مارس 26, 2023
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ممارسة هذه الرياضة تساعد على حرق أكثر من 600 سعرة حرارية في ساعة واحدة!

"قبل البدء في تصميم الرقصات، تذكر أن تقوم بإحماء عضلاتك لتجنب خطر إصابة الكاحلين أو الركبتين"

كتب معالي بن عمر
تمارين ستيب watanserb.com
تمارين ستيب
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وطن-هل تعرف هذه الرياضة التي تساعد على حرق السعرات الحرارية في وقت قصير؟ في الحقيقة، إنه نشاط بدني يضمن حركة الأرداف والفخذين والبطن والظهر والكتفين، بالإضافة إلى ذلك، إنها رياضة متناسقة ورائعة، كما تجعلك سعيدًا ونشطًا.

وسواء كنت تبحث عن تناسق الجسم أو فقدان الوزن، فإن ممارسة هذا النشاط البدني بانتظام يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان عامة وإنقاص الوزن، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

ولكن ما هي الرياضة التي تحرق معظم السعرات الحرارية في وقت قصير؟

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن تمارين الستيب تفيد عضلات الساقين والفخذين والأرداف، كما البطن والذراعين بما أنّ الجزء العلوي من الجسم لن يكون ثابتاً إطلاقاً في أثناء تطبيق التمارين. يمكنك أيضًا رفع الأثقال خلال ممارسة تمارين “Step” من أجل تقوية العضلات. تمارين ستيب تعتبر وسيلة فعّالة لحرق الدهون، بما أنّها تساعد في حرق حوالي 400 أو 500 سعرة حراريّة في الساعة

فوائد تماريت الستيب على الجسم

غالبًا ما يُقال إن هذه الرياضة شاملة إلى حد ما، بحيث تساعد الخطوات المتناسقة كل من الجزء العلوي والسفلي من الجسم على التحرّك. كما تضمن نشاط الأرداف والفخذين والبطن والظهر والكتفين من خلال تناسق الحركة.

تمارين ستيب مهمة لإنقاص الوزن وفعّالة ايضًا
تمارين ستيب مهمة لإنقاص الوزن وفعّالة ايضًا

وفي موقع النصائح الرياضية للعلامة التجارية Decathlon، يمكننا قراءة أن هذه الرياضة تجعلك نُنقف قدرًا كبيرًا من الطاقة، حيث تتيح لك التماس جميع العضلات بشكل مشترك، بالإضافة إلى نظام القلب والأوعية الدموية بوتيرة مكثفة إلى حد ما.

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

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والنتيجة كالآتي: حرق الدهون في وقت قياسي. هذا النشاط البدني يضمن حرق ما يقارب من 500 سعرة حرارية في الساعة أو حتى ما يقارب من 600 سعرة حرارية. كن حذرًا، ينبغي القيام ببعض الحركات الإحمائية مع اتباع نظام غذائي متوازن. فضلاً عن ذلك، ضع في اعتبارك طلب المشورة الطبيّة.

كيف تفقد الوزن بتمارين الستيب؟

من الناحية المثالية، من المستحسن أن تبدأ رياضة الستيب خطوة بخطوة، ناهيك بأنه من غير المنصوح به أن  تذهب لجلسة مكثفة للغاية لمدة ساعة بدون إحماء!

وعلى الرغم من أن نشاط اللياقة البدنية هذا متاح لأكبر عدد من الأشخاص، فإنه يمكنك البدء تمامًا بجلسة مدتها نصف ساعة فقط. وقبل البدء في تصميم الرقصات، تذكر أن تقوم بإحماء عضلاتك لتجنب خطر إصابة الكاحلين أو الركبتين.

رياضة ستيب تساعد على حرق السعرات الحرارية في وقت قصير رياضة ستيب تساعد على حرق السعرات الحرارية
رياضة ستيب تساعد على حرق السعرات الحرارية في وقت قصير رياضة ستيب تساعد على حرق السعرات الحرارية

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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