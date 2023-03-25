السبت, مارس 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة
حياتنا

هذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة

"الحركة القصيرة على مدار اليوم تقلل الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪"

كتب معالي بن عمر
أفضل رياضة يمكن القيام بها watanserb.com
أفضل رياضة يمكن القيام بها
- Advertisement -

وطن– لا جرمَ أنّ الرياضة حليف أساسي للبقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، يوصي الخبراء بالقيام ببعض الأنشطة البدنية أكثر من غيرها، خاصةً عندما لا تمارسها بانتظام.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “آل” الفرنسية تقريرًا، تحدّثت فيه عن أهمية القيام بالأنشطة البدنية، للبقاء بصحة جيّدة ومعنويات مرتفعة، مشيرة إلى أنه لا فائدة من ممارسة الرياضة لساعات طويلة، لأنه يكفيك الانتظام عند ممارسة نشاط بدني معيّن، خاصة عند استئناف الرياضة بعد فترة توقف معيّنة.

وفي الحقيقة، يمكن أن تكون بعض الأنشطة البسيطة، على غرار: صعود الدرج أو النزول من محطة الحافلات والمشي لغاية العمل أو الجامعة في وقت مبكر سببًا لفقدان الوزن. ووفقًا لمؤسسي منصة التدريب ProTrainer، فإن المشي هو أيضًا أفضل رياضة يمكن القيام بها ليبقى الإنسان في صحة جيدة. وبالإضافة إلى أنها نشاط بدني في متناول الجميع، فهو مثالي للجسم كله: الساقين والظهر والمعدة.

يُنصح بممارسة السباحة أيضًا
يُنصح بممارسة السباحة أيضًا

لكن هذا ليس كل شيء، فوفقَ ما ترجمته “وطن“، فإن رياضة المشي تحسّن أيضًا نظام القلب والأوعية الدموية، كما يكفي المشي لبضع دقائق في اليوم، لكي لا تُلحق الضرر بالمفاصل. كما وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2022 في مجلة “Nature Medicine“، أنّ فترات الحركة القصيرة على مدار اليوم (كما هو الحال مع المشي)، تقلل الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪.

دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول

علاوةً على ذلك، هناك أنواع أخرى من النشاطات البدنية لتكون صحتك جيّدة. على سبيل المثال، يوصى بالمشي الأفغاني أو المشي التأملي للاسترخاء وإدارة عواطفك بشكل أفضل، حيث تتيح لك رياضة مشي النورديك (وهو مشي مع استخدام العصا بكلتا اليدين)، أو المشي على المرتفعات التدريب بشكل مكثف.

رياضة المشي أفضل نشاط بدني
رياضة المشي أفضل نشاط بدني

رياضة المشي أفضل نشاط بدني

وفيما يلي ترتيب أفضل الأنشطة البدنية؟

- Advertisement -

من بين أفضل الرياضات الأخرى، وفقًا لمؤسسي ProTrainer، تدريب القوة والسباحة، ثمّ اليوغا وتليها ركوب الدراجات. كل هذه الأنشطة، التي يمكن القيام بها تسمح لك بالاستمتاع بفوائد صحيّة على غرار: تحسين وظائف العقل ونوعية النوم وأيضًا تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، على سبيل المثال لا الحصر.

لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

المصدرأل-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

يعوّض زيت الزيتون .. زيت طبخ غير معروف للعيش لفترة أطول وبصحة جيدة

حياتنا

حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

حياتنا

دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول

حياتنا

النشاط البدني ضروري في المراهقة لامتلاك عظام قوية للمستقبل

حياتنا

كيف تعزز ممارسة الرياضة وظائف الدماغ؟

حياتنا

ملوك رياضة المشي: فيما يلي أنشط 10 دول في العالم …

حياتنا

طريقة “قاعدة في يومين” تساعدك على تبني عادات جيدة بشكل دائم؟

حياتنا

دراسة جديدة تكشف..المشي لمدّة 30 دقيقة إضافية يوميًا يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

حياتنا

اللياقة البدنية: 6 نصائح للقيام بـ7000 خطوة في اليوم

حياتنا

دراسة حديثة تكشف عدد الخطوات اللازمة التي تقي من أمراض القلب

حياتنا

10 عادات صباحية عليك اتباعها في العام الجديد

حياتنا

دليلك لاستئناف روتين صحّي..10 فوائد غير متوقعة عندما تبدأ يومك برياضة المشي..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هازارد مطلوب بقوة في الدوري السعودي الممتاز

ميا خليفة تتحدث لأول مرة عن ثراءها بفضل أموال “النفط العربي”! (فيديو)

مكالمة مؤثرة للشيخ سلمان العودة من وراء القضبان وتفاعل واسع (شاهد)

تجنب استخدام دواء “doliprane” بعد انتهاء صلاحيته لهذه الأسباب ..

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

مريم الدباغ تستشرف.. هذا ما قالته عن مسلسل “فلوجة” بعد مقطعها البذيء!

عمر بن لادن: مجزرة صبرا وشاتيلا “أثرت في والدي” وانتقم لها في 11 سبتمبر! (شاهد)

مذيعة تفقد الوعي وتسقط أرضا وزميلها يوجه رسالة لوالدتها (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع نهاية الجولة ال3

موقع إسباني: ماذا تعرف عن الـ”للا” الثلاث شقيقات محمد السادس اللواتي يحكمن المغرب؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC