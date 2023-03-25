هذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة

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وطن– لا جرمَ أنّ الرياضة حليف أساسي للبقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، يوصي الخبراء بالقيام ببعض الأنشطة البدنية أكثر من غيرها، خاصةً عندما لا تمارسها بانتظام.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “آل” الفرنسية تقريرًا، تحدّثت فيه عن أهمية القيام بالأنشطة البدنية، للبقاء بصحة جيّدة ومعنويات مرتفعة، مشيرة إلى أنه لا فائدة من ممارسة الرياضة لساعات طويلة، لأنه يكفيك الانتظام عند ممارسة نشاط بدني معيّن، خاصة عند استئناف الرياضة بعد فترة توقف معيّنة.

وفي الحقيقة، يمكن أن تكون بعض الأنشطة البسيطة، على غرار: صعود الدرج أو النزول من محطة الحافلات والمشي لغاية العمل أو الجامعة في وقت مبكر سببًا لفقدان الوزن. ووفقًا لمؤسسي منصة التدريب ProTrainer، فإن المشي هو أيضًا أفضل رياضة يمكن القيام بها ليبقى الإنسان في صحة جيدة. وبالإضافة إلى أنها نشاط بدني في متناول الجميع، فهو مثالي للجسم كله: الساقين والظهر والمعدة.

لكن هذا ليس كل شيء، فوفقَ ما ترجمته “وطن“، فإن رياضة المشي تحسّن أيضًا نظام القلب والأوعية الدموية، كما يكفي المشي لبضع دقائق في اليوم، لكي لا تُلحق الضرر بالمفاصل. كما وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2022 في مجلة “Nature Medicine“، أنّ فترات الحركة القصيرة على مدار اليوم (كما هو الحال مع المشي)، تقلل الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪.

علاوةً على ذلك، هناك أنواع أخرى من النشاطات البدنية لتكون صحتك جيّدة. على سبيل المثال، يوصى بالمشي الأفغاني أو المشي التأملي للاسترخاء وإدارة عواطفك بشكل أفضل، حيث تتيح لك رياضة مشي النورديك (وهو مشي مع استخدام العصا بكلتا اليدين)، أو المشي على المرتفعات التدريب بشكل مكثف.

رياضة المشي أفضل نشاط بدني

وفيما يلي ترتيب أفضل الأنشطة البدنية؟

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من بين أفضل الرياضات الأخرى، وفقًا لمؤسسي ProTrainer، تدريب القوة والسباحة، ثمّ اليوغا وتليها ركوب الدراجات. كل هذه الأنشطة، التي يمكن القيام بها تسمح لك بالاستمتاع بفوائد صحيّة على غرار: تحسين وظائف العقل ونوعية النوم وأيضًا تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، على سبيل المثال لا الحصر.