السبت, مارس 25, 2023
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رياضة

هازارد مطلوب بقوة في الدوري السعودي الممتاز

الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع البلجيكي هازارد الصيف المقبل

كتب فارس أبو شيحة
انتقال هازارد إلى الدوري السعودي watanserb.com
انتقال هازارد إلى الدوري السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، من الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية خوسيه فيليكس دياز، في تصريح صحفي مع برنامج ” SBC” السعودي، ” هازارد إذا حصل على عرض سعودي، فإن إدارة ريال مدريد ستتكفل بحجز طائرة خاصة للنجم البلجيكي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الملكي”.

انتقال هازارد إلى الدوري السعودي

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن نادي الاتحاد السعودي يسعى للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي هازارد الصيف المقبل.

وأوضحت تلك التقارير، بأن نجم ريال مدريد هازارد الغائب عن المشاركات بسبب عدم ثقة المدرب أنشيلوتي في إمكانياته مع الفريق الملكي. كما تعد الخطة البديلة للنادي السعودي في حال فشل في التعاقد مع  النجم الإيفواري ويلفرد زاها ‏ لاعب كريستيال بالاس الإنجليزي.

كما وينتهي عقد البلجيكي هازارد مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2024. بعد انضمامه إلى الفريق عام 2019، بصفقة قياسية بلغت 110 مليون يورو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

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كما وأضاف الإسباني دياز، بشأن مستقبل النجم الكرواتي مودريتش مع ريال مدريد، “مودريتش سيأتي إلى الدوري السعودي في صيف 2023 أو 2024، مع نهاية مسيرته الكروية”.

لكن النجم الكرواتي مودريتش، أكد أن تلك الأنباء المتداولة بشأن ذهابه إلى الدوري السعودي (روشن)، هي مجرد إشاعات. كما وتحدث عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر إضافي.

هازارد
هازارد

ولم يشارك هازارد مع فريق ريال مدريد كثيراً عل مستوى البطولات المحلية والقارية، خلال منافسات الموسم الجاري.

إيدين هازارد
إيدين هازارد

ومن الجدير بالذكر، فإن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، كما وبفارق كبير خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة.

المصدروطن + SBC السعودية + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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