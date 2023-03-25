هازارد مطلوب بقوة في الدوري السعودي الممتاز

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، من الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية خوسيه فيليكس دياز، في تصريح صحفي مع برنامج ” SBC” السعودي، ” هازارد إذا حصل على عرض سعودي، فإن إدارة ريال مدريد ستتكفل بحجز طائرة خاصة للنجم البلجيكي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الملكي”.

انتقال هازارد إلى الدوري السعودي

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن نادي الاتحاد السعودي يسعى للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي هازارد الصيف المقبل.

وأوضحت تلك التقارير، بأن نجم ريال مدريد هازارد الغائب عن المشاركات بسبب عدم ثقة المدرب أنشيلوتي في إمكانياته مع الفريق الملكي. كما تعد الخطة البديلة للنادي السعودي في حال فشل في التعاقد مع النجم الإيفواري ويلفرد زاها ‏ لاعب كريستيال بالاس الإنجليزي.

🚨 فيلكس دياز – ماركا : "إذا قدم أحد الأندية السعودية عرضًا للتعاقد مع إيدين هازارد؛ ستتكفل إدارة ريال مدريد بحجز طائرة خاصة وارساله إلى السعودية!". • لماذا غيرت المكان يا ولدي؟ 😪 pic.twitter.com/NVbQ7ixISd — عمار مطيع (@CFCAMR) March 24, 2023

كما وينتهي عقد البلجيكي هازارد مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2024. بعد انضمامه إلى الفريق عام 2019، بصفقة قياسية بلغت 110 مليون يورو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

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كما وأضاف الإسباني دياز، بشأن مستقبل النجم الكرواتي مودريتش مع ريال مدريد، “مودريتش سيأتي إلى الدوري السعودي في صيف 2023 أو 2024، مع نهاية مسيرته الكروية”.

لكن النجم الكرواتي مودريتش، أكد أن تلك الأنباء المتداولة بشأن ذهابه إلى الدوري السعودي (روشن)، هي مجرد إشاعات. كما وتحدث عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر إضافي.

ولم يشارك هازارد مع فريق ريال مدريد كثيراً عل مستوى البطولات المحلية والقارية، خلال منافسات الموسم الجاري.

ومن الجدير بالذكر، فإن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، كما وبفارق كبير خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة.