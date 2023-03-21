الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

لتقوية ذاكرتك.. هذه أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة في الأسواق العالمية

"الشوكولاتة الداكنة تساهم في تنشيط ذاكرتك..."

كتب معالي بن عمر
الشوكولاتة الداكنة watanserb.com
الشوكولاتة الداكنة
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وطن-الشوكولاتة ليست جيدة فقط للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، بل هي غنية بالعناصر الغذائية مثل الدهون الصحية والحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مجموعة معينة من مضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة المعروفة باسم الفلافانول. وتعمل هذه المركبات مع الكافيين الموجود في مواد الكاكاو الصلبة على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظيفة الإدراكية، بحسب ما نشره موقع “باسبورسانتي” الفرنسي.

علاوة على ذلك، تساعد الشوكولاتة الداكنة في تنشيط ذاكرتك، لكن ينبغي أن تختار الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفوائد والأفضل على المستوى الصحي في الأسواق العالمية.

الشوكولاتة تقوي الذاكرة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات طبيعية توجد في النباتات لها فوائد صحية. تعمل مركبات الفلافونويد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى الدماغ، وهو أمر مفيد للوظيفة الإدراكية.

قد تحمي أيضًا خلايا الدماغ من التلف التأكسدي، ما قد يساعد في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يوميا!

بحثا عن أفضل الشوكولاته الداكنة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن محلات السوبر مليئة بألواح الشوكولاتة، وكلّ نوع منها يختلف عن الآخر، ولذلك، من الصعب الاختيار من بين هذه المجموعة الواسعة! ولمساعدتك في العثور على أفضل جهاز لوحي، تم التحقق من أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة، ووقع الاختيار على 23 منتجًا وصُنّفت وفقًا لمعايير التذوق الاحترافية منها 3 أنواع الأقوى والأفضل في السوق، وهي كالآتي:

تحتوي الشوكولاتة على مواد تحفز من الصداع النصفي
تحتوي الشوكولاتة على مواد تحفز من الصداع النصفي

في المقام الأول نجد شوكولاتة Lindt Excellence Chocolate، التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو. ثم تليها علامة Artisans du monde، التي تحتلّ المرتبة الثانية، باحتوائها على 58٪ من الكاكاو. وأخيرًا، في المركز الثالث، شوكولاتة Ethiquable Peru التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو.

هل تقلل الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول؟ دراسة تُجيب

المصدرباسبورسانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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