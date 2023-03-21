لتقوية ذاكرتك.. هذه أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة في الأسواق العالمية

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وطن-الشوكولاتة ليست جيدة فقط للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، بل هي غنية بالعناصر الغذائية مثل الدهون الصحية والحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مجموعة معينة من مضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة المعروفة باسم الفلافانول. وتعمل هذه المركبات مع الكافيين الموجود في مواد الكاكاو الصلبة على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظيفة الإدراكية، بحسب ما نشره موقع “باسبورسانتي” الفرنسي.

علاوة على ذلك، تساعد الشوكولاتة الداكنة في تنشيط ذاكرتك، لكن ينبغي أن تختار الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفوائد والأفضل على المستوى الصحي في الأسواق العالمية.

الشوكولاتة تقوي الذاكرة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات طبيعية توجد في النباتات لها فوائد صحية. تعمل مركبات الفلافونويد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى الدماغ، وهو أمر مفيد للوظيفة الإدراكية.

قد تحمي أيضًا خلايا الدماغ من التلف التأكسدي، ما قد يساعد في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

بحثا عن أفضل الشوكولاته الداكنة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن محلات السوبر مليئة بألواح الشوكولاتة، وكلّ نوع منها يختلف عن الآخر، ولذلك، من الصعب الاختيار من بين هذه المجموعة الواسعة! ولمساعدتك في العثور على أفضل جهاز لوحي، تم التحقق من أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة، ووقع الاختيار على 23 منتجًا وصُنّفت وفقًا لمعايير التذوق الاحترافية منها 3 أنواع الأقوى والأفضل في السوق، وهي كالآتي:

في المقام الأول نجد شوكولاتة Lindt Excellence Chocolate، التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو. ثم تليها علامة Artisans du monde، التي تحتلّ المرتبة الثانية، باحتوائها على 58٪ من الكاكاو. وأخيرًا، في المركز الثالث، شوكولاتة Ethiquable Peru التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو.