الأحد, مارس 19, 2023
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حياتنا

لكي تكون سعيدًا.. إليك عدد ساعات الفراغ التي تحتاجها كل يوم

"الطريقة التي تقضي بها وقت الفراغ لا تقل أهمية عن ضرورة امتلاك وقا فراغ كل يوم..."

كتب معالي بن عمر
استثمار أوقات الفراغ watanserb.com
استثمار أوقات الفراغ
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وطن-نعيشُ اليوم في مجتمع يسوده قانون العمل والإنتاجية، بحيث نُهمل مدى حاجتنا للراحة ووقت الفراغ وبعض الكسل. علمًا وأنه ثبت أن تخصيص الوقت لنفسك هو أحد مفاتيح السعادة. لكن، دون أن تكون أوقات الفراغ طويلة، لأنها يمكن أن تضر برفاهيتنا أيضًا. إذًا كم ساعة يجب أن نخصّصها لممارسة هواياتنا لنكون أكثر سعادة؟

بحسب ما نشرته مجلة “ماري كلار” الفرنسية نقلاً عما كشفه مرصد عدم المساواة (التفوتات) في عام 2016، فإنه في فرنسا، تكرس النساء في أوقات الفراغ ما معدّله في المتوسط ​​ساعتين و 45 دقيقة في اليوم لأنشطتهن الترفيهية مثل: (القراءة، والمشي، والتلفاز والرياضة)، مقارنة بـ3:20 ساعة لدى الرجال.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن النساء يتحمّلن عبئًا ثقيلاً؛ نفسيًا ومعنويًا، ولهذا فغن كثيرًا من النساء لا يستمتعن بـ “وقت الفراغ”. على الرغم من أنه من الضروري التمتع بفترات من الراحة، حتى لا يغمرهنّ التعب والاكتئاب.

ومع ذلك، شدّد بعض الباحثين على أن قضاء الكثير من الوقت في الترفيه، يعد أمرًا سيئًا أيضًا لنفسيتنا. لذلك من الضروري تحديد وقت الخمول الذي نحتاجه كل يوم.

مفتاح السعادة قضاء 5 ساعات في اليوم مع الأصدقاء أو للاسترخاء والاهتمام بنفسك
مفتاح السعادة قضاء 5 ساعات في اليوم مع الأصدقاء أو للاسترخاء والاهتمام بنفسك

أقل من ساعتين من وقت الفراغ في اليوم يجعلنا غير سعداء

في الحقيقة، إن التمتع بوقت فراغ لمدة قصيرة كل يوم ليست فكرة جيّدة أو مناسبة لرفاهيتنا، علمًا وأن العلم أثبت هذه الحقيقة. ففي درست دراسة نُشرت في سبتمبر 2021 في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن وقت الفراغ يؤثّر على مستوى سعادة الأفراد.

ومن جهته، قال ماكس ألبيرهاسكي، الباحث في جامعة أوستن: “وجدت الأبحاث الحديثة أن المشاركين الذين لديهم يمضون أقل من ساعتين من وقت الفراغ في اليوم أبلغوا عن زيادة التوتر، ما يعني أنهم كانوا ببساطة مشغولين جدًا بالعمل أو التسوق أو حضانة أطفالهم أو أي أمور أخرى لتحقيق أقصى قدر من سعادتهم”.

فيما يلي العادات التي يجب اتباعها لتكون أكثر إنتاجية وفقًا لجامعة هارفارد

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لكن قضاء بعض الوقت كل يوم في الاسترخاء أو التفكير في نفسك أو ممارسة الهوايات يرتبط بالرضا الشديد، مع مراعاة أن تكون فترة الفراغ معتدلة، لأنها إذا كانت فترة مطوّلة، فستيؤدي إلى نقص حقيقي في الإنتاجية وفقدان طعم الحياة.

وجود الكثير من وقت الفراغ يضر برفاهيتنا

هل حلمت لسنوات بترك عملك لقضاء كل وقتك على الشاطئ واحتساء الكوكتيلات وقراءة الكتب؟ في هذا السياق، أوضح ماكس ألبيرهاسكي: “على الرغم من أن هذه الرغبة طبيعية بقدر انتشارها بين السكان، فإن الحصول على وقت فراغ غير محدود ليس أمرًا صحيًا”.

في الواقع، مثل ما يختبره بعض المتقاعدين، قد يكون قضاء الكثير من الوقت لنفسك أمرًا محبطًا. ويضيف الخبير ماكس البرهاسكي أن وجود أكثر من خمس ساعات من وقت الفراغ تحت تصرف الفرد كل يوم سيؤدي إلى إرهاق شديد لدى الأفراد: “وجود الكثير من أوقات الفراغ يضر بالسعادة ويسبب الملل”.

وبالتالي، “تشير نتائجنا إلى أن وجود أيام يكون فيها أوقات الفراغ طويلة، يمكن أن يجعل الشخص غير سعيد بنفس القدر”. وقالت ماريسا شريف، أستاذة مدرسة وارتون ومؤلفة الدراسة، “بدلاً من ذلك، يجب أن يسعى الأشخاص جاهدين للحصول على قدر معتدل من وقت الفراغ لقضائه كما يحلو لهم”.

الاسترخاء والراحة في أوقات الفراع
الاسترخاء والراحة في أوقات الفراع

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كيف نقضي وقت فراغنا لا يقل أهمية

أورد ماكس ألبيرهاسكي: “أخيرًا، سيكون هناك مقدار مثالي من وقت الفراغ كل يوم للشعور بالسعادة. هذا هو ما نحتاجه بالضبط، فضلاً عن أن الطريقة التي تقضي بها وقت الفراغ هذا لا تقل أهمية”.

ةأضاف: “عندما يتم استخدام وقت الفراغ بطرق أكثر إنتاجية، مثل ممارسة رياضة جماعية أو التطوع، يمكن لخمس ساعات أو أكثر يوميًا الحفاظ على السعادة أو حتى تعزيزها. وبالمثل، فإن وقت الفراغ الذي يقضيه في التواصل مع الآخرين له تأثير إيجابي مماثل، في حين أن قضاء خمس ساعات في اليوم أو أكثر من وقت الفراغ بمفردنا يمكن أن تجعلنا غير سعداء ومعزولين”.

يجب قضاء أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة أو بعض النشاطات التي تحبها
يجب قضاء أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة أو بعض النشاطات التي تحبها

ومن جهتها قالت مؤلفة الدراسة المشاركة كاسي موغيلنر هولمزن: “على الرغم من أنه لا يمكن للجميع توفير ما لا يقل عن ساعتين من وقت الفراغ كل يوم، فإن المفتاح هو أن تقضي “لحظات خالية من التوتر لنفسك. والشيء المهم هو أن تأخذ بضع ساعات من يومك وتقضيها بالطريقة التي تريدها، وليس بقضاء بعض الالتزامات”.

دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الإنتاجية والرفاهية في العمل

المصدرماري كلار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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