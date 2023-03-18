9 أنواع من الرجال عليكِ تجنبُ التعرف إليهم أو الارتباط بهم مهما كان الثمن..

- Advertisement -

وطنِ-لتجنبِ خطر الشعور بالإحباط واليأس، يجب على كل امرأة أن تعرف أن ليس كل الرجال مناسبين للزواج. فضلاً عن أنه يجب معرفة أن هناك العديد من المعايير التي تلعب دورًا مهمًا، عندما يتعلق الأمر باختيار الشخص الذي سنتشارك معه حياتنا.

وفي الحقيقة، لا يقتصر الارتباط بين الرجل والمرأة على الحب فحسب، بل يتعلق بالمعايير المادية و الاتصال العاطفي والتطوق للاستمرارية في العلاقة وحسن المشاركة. بالإضافة إلى الكثير من الأشياء التي تعتبر ذاتية، كما يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

لذا، ينبغي على النساء أن يعرفن عن أنواع الرجال السامين بشكل خاص، الذي يعتبر الاتباط بهم بمثابة الموت تدريجيًا. ناهيك بأن الزواج منهم معرّض بشكل كبير للفشل وعدم الدوام. بعض الرجال لديهم شخصيات من الصعب ترويضها وإدارتها، ما قد يسبب مشاكل في العلاقة على المدى الطويل، بحسبما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

أنواع الرجال التي يجب تجنبها؟

كما ذكرت ماري فرانس، هناك بالضبط 9 أنواع من الشخصيات التيينبغي أن تهرب منها المرأة، حتى لا تجد نفسها محاصرة في علاقة مدمرة. لكن، يجب معرفة أولاً مفتاح اكتشاف الرجال الذين لا يظهر عليهم أنهم سامين، وذلك من خلال الانتباه إلى علامات معينة.

من بين الرجال الذين يجب تجنبهم بأي ثمن، هناك على وجه الخصوص الموسوسين أو الشكاكين. لا يتعلق الأمر بالضرورة بالنظافة، ولكن يتعلق الأمر أكثر بالرجال الذين يتحكمون تمامًا في كل شيء في العلاقة، والذين يريدون معرفة كل شيء عن كل خطوة تقوم بها والذين يتوقعون منك إبلاغهم بكل ما يحدث معك في جميع الأوقات. ناهيك بانه لا يترك لك إلا القليل من الحرية لاتخاذ قراراتك بنفسك.

من الواضح أننا نبتعد عن الرجال الذكوريين وكارهوا النساء الذين يعتقدون أن مكان المرأة هو المطبخ والذين يمكن أن يكونوا مؤلمين بشكل خاص في كلماتهم. ينطبق هذا أيضًا على الرجال المندفعين والنرجسيين والغيورين أيضًا.

- Advertisement -

أيضًا، لا تعتمد على الرجال المثاليين الذين تكون توقعاتهم أعلى مما يمكن إدراكه. أما بالنسبة إلى رهاب الالتزام، فسيكون من الصعب عليك بالفعل أن تنجح في إقناعهم بوضع الخاتم في إصبعك. يمكن للرجل السلبي بسبب افتقاره للاستثمار في العلاقة أن يلحق الضرر بأسرتك بسرعة. أخيرًا احذروا البخل ، البخل في مشاعرهم ويقظوا أمورهم المالية. كسول أن يكون لديك شريك يحسب أقل قرش يتم إنفاقه في كل مرة ، الأمر متروك له لإخراج المحفظة.