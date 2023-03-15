الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

ماذا تفعل النساء حتى يقع الرجال في حبهنّ سريعًا؟

"سيستغرق الرجل 97 يومًا حتى يقع في حب المرأة..."

كتب معالي بن عمر
الحب بين الرجل والمرأة watanserb.com
الحب بين الرجل والمرأة
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وطن-غالبًا ما تسعى النساء إلى جذب الرجال بكل الطرق ليقعن في حبهنّ سريعًا. ولا شكّ أنه عندما تعتقد المرأة أنها قابلت فارس أحلامها وشريك حياتها، ترغب في معرفة المدة التي سيستغرقها ليقع في حبها؟ وفيما يلي بعض النصائح المهمة، التي يمكن أن تساعدك على تطوير علاقة جيّدة ومستمرّة.

في هذا السياق، نشرت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على الوقت الذي يستغرقه الرجل ليقع في حب امرأة. على الرغم من أن الحب ليس علمًا دقيقًا، ناهيك بأنه سيكون من الصعب جدًا تحديد الوقت الذي سيستغرقه الرجل في الحب بدقة.

من الصعب جدًا تحديد الوقت الذي سيستغرقه الرجل في الحب بدقة.
من الصعب جدًا تحديد الوقت الذي سيستغرقه الرجل في الحب بدقة.

وفي الواقع، كل قصة عشق فريدة من نوعها؛ فبينما يعشق البعض من النظرة الأولى، فإن البعض الآخر يستغرق عدة أشهر، وحتى عدة سنوات ليحب. وفي هذا الصدد، أشارت المجلّة إلى رواية “كبرياء وتحامل“، وهي رواية شهيرة من تأليف جين أوستن، وهي قصة تدور أحداثها حول عشيقين كرها بعضهما بعضًا قبل أن يُغرما فيما بعد بشكل لا يُصدّق.

ولذلك من الصعب التعميم، ولكن هناك طرق لمحاولة فهم اللقاء الرومانسي بشكل أفضل، وقبل كل شيء، محاولة تطوير العلاقة لتكون دائمة ومستمرّة، مع تجنب خطر الانفصال.

هل الوقوع في الحب يستغرق وقتًا؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الحب شعور سامي، وعندما يقع الرجل أو المرأة في الحب، تتغيّر بعض العادات ويصبح الشخص الواقع في الحب سعيدٍ وراضٍ. ولكن في بعض الحالات، الوقوع في الحب يكون بعد شهور أو سنوات. ما يعني أن هناك ظروف يمكنك من خلالها الوقوع في الحب في 5 ثوان فقط. تمامًا مثلما، هناك ظروف يمكنك من خلالها الوقوع في الحب بعد 5 سنوات. كل هذا يتوقف على استعدادك والشخص الآخر. وتأكّد أنه إذاكنت مستعدًا وتبحث عن نصفك الآخر، فستقع في حالة حب.

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97 يومًا لتقع في الحب؟

وفقًا لدراسة علمية نُشرت في عام 2011 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، سيستغرق الأمر 97 يومًا حتى يقع الرجل في الحب. وهذا يعدّ وقت كافٍ للتعرف على شخص ما والتعلق به بما يكفي للشعور بالحب تجاهه: إذ إنه في غضون ثلاثة أشهر، من الممكن تطوير علاقة حميمة حقيقية وبناء ذكريات جميلة.

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وإذا مر هذا الوقت ولم يعلن لك حبه، فلا تيأس. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً بالنسبة للرجال الذين كان لهم تجارب سيئة في الماضي، وبالتالي يجدون صعوبة في الثقة مرة أخرى. ضع في اعتبارك أيضًا أن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في قول “أنا أحبك” ومن المحتمل أنه واقع في حب الطرف الآخر بالفعل، لكنه لا يعرف كيفية توضيح ذلك لك.

قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً بالنسبة للرجال الذين كانت تجارب في الماضي سيئة
قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً بالنسبة للرجال الذين كانت تجارب في الماضي سيئة

الوقوع في الحب في ثوان، هل هذا ممكن؟

نعم، في هذا السياق، نحن نتحدث عن الحب من النظرة الأولى. فعند رؤية شخص معين، ينتج الدماغ على الفور مزيجًا من الأوكسيتوسين والدوبامين والفازوبريسين والأدرينالين، بحيث تتسارع ضربات القلب، ونشعر ببعض الوخز في المعدة أو كما يُشاع قولها “فراشات في المعدة“؛ وهي حالة تعني الشعور بالإثارة الجيدة أو الوقوع في الحب.

ومن ناحية أخرى، هذا الشغف المولود من النظرة الأولى ليس بالضرورة أن يستمر: لأنه ببساطة هذا الشعور بالحب الشديد يتلاشى بعد بضعة أشهر فقط. وهذا هو السبب في أنه من المهم-لعلاقة تدوم-تطوير رابطة ثقة حقيقية، وخلق ذكريات مشتركة وتعلم حب كل جانب من جوانب شخصية توأم روحك.

ما الذي تبحث عنه المرأة في العلاقة الزوجية؟

المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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