الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهدية غريبة يتلقاها موظّفو Apple عندما يُكملون الـ10 سنوات في الشركة..
حياتنا

هدية غريبة يتلقاها موظّفو Apple عندما يُكملون الـ10 سنوات في الشركة..

"تأسست شركة Apple Inc. في عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين..."

كتب معالي بن عمر
شركة Apple watanserb.com
شركة Apple
- Advertisement -

وطن-تعد شركة Apple واحدة من أهم الشركات في العالم، وكما شارك أحد المستخدمين مقطع فيديو انتشر على TikTok، فإنها تقدم هدية غريبة للعمال، الذين أكملوا الـ10 سنوات من العمل فيها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الشركة العالمية تأسست في عام 1976 من قبل ستيف جوبز وستيف وزناك ورونالد واين، ولديها حاليًا قوة عاملة عالمية تتكوّن من 164000 موظّف وتتجاوز قيمتها حاجز الثلاثة تريليونات دولار.

هدية أبل لموظفيها

يحصل الموظفين في الشركة على تمثال مصنوع من الألومنيوم، ويحمل شعار شركة آبل. وليس مجرّد نوع ألومنيوم، بل هي صفائح الألمنيوم سلسلة 6000، نفس المادة المُستخدمة في صنع iPhone. لذلك، فهي هدية خاصة وقيّمة للغاية يتلقاها العمال بسرور وحماس.

إنها كتلة من الألمنيوم المصبوب المقطوع بالماس، وقد تم طلاء نهايته بأكسيد لإنشاء طبقة واقية، فضلاً عن شعار Apple اللامع، والمصنوع هو الآخر من الفولاذ المقاوم للصدأ.

هدية شركة أبل
هدية شركة أبل

هل تمتلك هذا المنتج؟ من الممكن أن تكون شركة Apple مدينة لك بالمال وأنت لا تعرف ذلك

وتجدر الإشارة إلى أن التمثال مخطوط عليه اسم الموظف وتاريخ الذكرى السنوية له. كما يوجد داخل الصندوق أيضًا ملاحظة شكر موقعة من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple.

ويُكتب على هذا التمثال رسالة الشكر وهي كالآتي: “تهانينا على بلوغ هذا الإنجاز. يمثل العمل الذي أنجزته والتحديات التي تغلبت عليها والإنجازات التي حققتها مساهمة عميقة ودائمة ومهمة في شركة Apple، لتحسين العالم. بالنيابة عن الجميع في Apple، نشكرك على كل ما تقدمه في رحلتك معنا”.

رئيس شركة آبل تيم كوك يحصل على مبلغ ضخم بالذكرى الـ10 لتوليه منصبه

حقائق عن شركة أبل

- Advertisement -

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن شركة Apple Inc، تأسست في عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين. تأسست شركة التكنولوجيا الضخمة الآن عندما كانت التكنولوجيا لا تزال في مهدها وكانت أجهزة الكمبيوتر مرهقة للغاية.

ويُذكر أن رونالد واين، غادر شركة Apple بعد 12 يومًا فقط من إنشائها، إذ باع أسهمه لستيف جوبز وستيف وزناك مقابل 800 دولار، مبتعدًا عن غير قصد عما سيصبح مشروعًا بمليارات الدولارات.

في سياق متصل، عندما كانت دفاتر الهاتف لا تزال قيد الاستخدام في التسعينيات ، كان من الأهمية بمكان الحصول على اسم يظهر بالقرب من الصفحة الأولى قدر الإمكان. سيتمكن العملاء من العثور عليهم بسهولة أكبر. وهكذا فإن أي شركة تبدأ بالحرف A ستظهر أمام جميع الشركات الأخرى.

وأتاري، وهي شركة كمبيوتر كان جوبز يعمل فيها سابقًا، كانت المنافس الرئيسي لشركة آبل في ذلك الوقت. خلال عرض تقديمي في عام 1980 ، اعترف جوبز أنه بالإضافة إلى الإعجاب بالتفاح ، فإن سببًا آخر لاختيارهم هذا الاسم هو الظهور قبل اسم أتاري في دفتر الهاتف.

 

رسالة شركة أبل للموظفين الذين أكملوا 10 سنوات
رسالة شركة أبل للموظفين الذين أكملوا 10 سنوات

 

وفي عام 1994، أصدرت شركة Apple أول كاميرا رقمية ملونة في السوق الأمريكية. تسمى QuickTake 100، حيث تم تصنيعها بواسطة Kodak. وكانت مساحة التخزين فيها 1 ميجا بايت ودقتها أقل من 1 ميجا بكسل.

ويُذكر أنه في التسعينيات أيضًا، أصدرت Apple مجموعة ملابس تضمنت البلوزات والقمصان والقبعات والسراويل. ولكنها، كانت تجربة فاشلة.

آيفون 15.. شركة آبل تعلن عن مميزات هاتفها الجديد المُنتظر في 2023

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا لا تحتوي أجهزة الآيباد على آلة حاسبة؟

حياتنا

شركة أسترالية تبتكر “اختبار القهوة”.. امتحان قد يحرمك من وظيفة أحلامك

حياتنا

“كانت رائحة جسمه كريهة”..ستيف جوبز كان يعاني من مشكلة النظافة الشخصية

حياتنا

صفة واحدة جمعت جوبز وغيتس وماسك وكانت وراء نجاحهم .. ما هي؟

الهدهد

رئيس شركة آبل تيم كوك يحصل على مبلغ ضخم بالذكرى الـ10 لتوليه منصبه

حياتنا

«شاهد» هذا هو سرّ السّاعة (9:41) على جميع منتجات شركة “آبل”!

أرشيف - المجلة

والدُهُ سوريّ مُسلم ولم يحصل على شهادة جامعية .. حقائق لا تعرفونها عن “ستيف جوبز”

الهدهد

الحكومة السعوديّة تقرر مواجهة السخرية من قرارتها .. وكاتب:”تبا لكم .. فكرة غبية” “فيديو”

الهدهد

#وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف يجتاح تويتر وجمال خاشقجي يكشف الحقيقة بخجل

أرشيف - المجلة

هذا هو سرّ ارتداء “ستيف جوبز” الـ”تي شيرت” الأسود بشكلٍ دائم حتى مات!«صور»

حياتنا

بالصور| هذا ما ورثته زوجة “ستيف جوبز” وأصبحت من أغنى 50 شخص في العالم

أرشيف - المجلة

بعد تدمير نظام الأسد أكثر من 60% منها .. منزل جد “ستيف جوبز” صامداً في حمص

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هيفاء وهبي في قطر.. إطلالة مثيرة ووصلة رقص! (فيديو)

رمي جثة صدام حسين .. مفاجأة يفجرها رئيس الوزراء العراقي السابق

ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان وهذا هو الأقرب للتدريب

دراسة تكشف: ليلة واحدة بدون نوم يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الدماغ

أمريكي حاول فتح باب الطائرة وطعن مضيفة بالملعقة يثير صدمة في المحكمة

“عرين الأسود” تتوعد الاحتلال بموجة ثأر وتكشف تفاصيل اغتيال مقاتليها الثلاثة في نابلس

تشكيلة النصر ضد أبها والتوقيت في كأس الملك السعودي

انهيار بنك وادي السيليكون.. خيار وحيد لإنقاذ العملاق الأمريكي

هذه هي أفضل الأوقات لحجز الرحلات الصيفية

موعد شهر رمضان 2023.. أطول وأقصر أيام الصيام في الدول العربية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC