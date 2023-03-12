هدية غريبة يتلقاها موظّفو Apple عندما يُكملون الـ10 سنوات في الشركة..

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وطن-تعد شركة Apple واحدة من أهم الشركات في العالم، وكما شارك أحد المستخدمين مقطع فيديو انتشر على TikTok، فإنها تقدم هدية غريبة للعمال، الذين أكملوا الـ10 سنوات من العمل فيها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الشركة العالمية تأسست في عام 1976 من قبل ستيف جوبز وستيف وزناك ورونالد واين، ولديها حاليًا قوة عاملة عالمية تتكوّن من 164000 موظّف وتتجاوز قيمتها حاجز الثلاثة تريليونات دولار.

هدية أبل لموظفيها

يحصل الموظفين في الشركة على تمثال مصنوع من الألومنيوم، ويحمل شعار شركة آبل. وليس مجرّد نوع ألومنيوم، بل هي صفائح الألمنيوم سلسلة 6000، نفس المادة المُستخدمة في صنع iPhone. لذلك، فهي هدية خاصة وقيّمة للغاية يتلقاها العمال بسرور وحماس.

إنها كتلة من الألمنيوم المصبوب المقطوع بالماس، وقد تم طلاء نهايته بأكسيد لإنشاء طبقة واقية، فضلاً عن شعار Apple اللامع، والمصنوع هو الآخر من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتجدر الإشارة إلى أن التمثال مخطوط عليه اسم الموظف وتاريخ الذكرى السنوية له. كما يوجد داخل الصندوق أيضًا ملاحظة شكر موقعة من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple.

ويُكتب على هذا التمثال رسالة الشكر وهي كالآتي: “تهانينا على بلوغ هذا الإنجاز. يمثل العمل الذي أنجزته والتحديات التي تغلبت عليها والإنجازات التي حققتها مساهمة عميقة ودائمة ومهمة في شركة Apple، لتحسين العالم. بالنيابة عن الجميع في Apple، نشكرك على كل ما تقدمه في رحلتك معنا”.

حقائق عن شركة أبل

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وفق ما ترجمته “وطن“، فإن شركة Apple Inc، تأسست في عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين. تأسست شركة التكنولوجيا الضخمة الآن عندما كانت التكنولوجيا لا تزال في مهدها وكانت أجهزة الكمبيوتر مرهقة للغاية.

ويُذكر أن رونالد واين، غادر شركة Apple بعد 12 يومًا فقط من إنشائها، إذ باع أسهمه لستيف جوبز وستيف وزناك مقابل 800 دولار، مبتعدًا عن غير قصد عما سيصبح مشروعًا بمليارات الدولارات.

في سياق متصل، عندما كانت دفاتر الهاتف لا تزال قيد الاستخدام في التسعينيات ، كان من الأهمية بمكان الحصول على اسم يظهر بالقرب من الصفحة الأولى قدر الإمكان. سيتمكن العملاء من العثور عليهم بسهولة أكبر. وهكذا فإن أي شركة تبدأ بالحرف A ستظهر أمام جميع الشركات الأخرى.

وأتاري، وهي شركة كمبيوتر كان جوبز يعمل فيها سابقًا، كانت المنافس الرئيسي لشركة آبل في ذلك الوقت. خلال عرض تقديمي في عام 1980 ، اعترف جوبز أنه بالإضافة إلى الإعجاب بالتفاح ، فإن سببًا آخر لاختيارهم هذا الاسم هو الظهور قبل اسم أتاري في دفتر الهاتف.

وفي عام 1994، أصدرت شركة Apple أول كاميرا رقمية ملونة في السوق الأمريكية. تسمى QuickTake 100، حيث تم تصنيعها بواسطة Kodak. وكانت مساحة التخزين فيها 1 ميجا بايت ودقتها أقل من 1 ميجا بكسل.

ويُذكر أنه في التسعينيات أيضًا، أصدرت Apple مجموعة ملابس تضمنت البلوزات والقمصان والقبعات والسراويل. ولكنها، كانت تجربة فاشلة.