دراسة تكشف: ليلة واحدة بدون نوم يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الدماغ

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وطن– أفادت دراسة جديدة، تحدثت عنها صحيفة indianexpress، بأن عدم النوم لليلة واحدة قد يزيد شيخوخة الدماغ بمقدار عامين.

شارك في الدراسة 134 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا.

واستخدم الباحثون، التعلم الآلي لتوليد تقديرات “عمر الدماغ” من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة المشاركين المحرومين من النوم، والتي قارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة هؤلاء الذين حصلوا على ليلة نوم كاملة.

من جهتها، قالت إيفا ماريا إلمنهورست، من جامعة آر دبليو تي أتش آخن في ألمانيا، التي أجرت الدراسة: “إن النتائج أشارت إلى أن فقدان النوم الكلي الحاد يغير شكل الدماغ “في اتجاه شبيه بالشيخوخة” لدى الشباب.

اضطراب النوم

في حديثه مع موقع indianexpress.com، قال الدكتور فيسوسفاران بالاسوبرامانيان، استشاري أمراض الرئة التداخلية وطب النوم في مستشفيات ياشودا حيدر أباد، إن النوم يلعب دورًا رئيسيًا في التفكير الفعال وتقوية الذاكرة، ويمكن أن يؤثر اضطراب النوم على وظائف الجسم المختلفة.

وأضاف:” الدماغ له القدرة على إعادة برمجة نفسه نتيجةً للتجارب التي يواجهها بما يعرف بظاهرة اللدونة “plasticity” ومن أهم المحفزات التي يمكن أن تغير مرونة الخلايا العصبية هو النوم”.

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وتابع بالقول: “النوم يساعد في استعادة نشاط معظم الأنظمة والأعضاء الهرمونية في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب أيضًا دورًا حيويًا في إعادة التنظيم الفعال للمشابك العصبية، والتي تلعب دورًا مهمًا للغاية في تقولة الذاكرة والتعلم.”

على الرغم من أن هذه الدراسة قدّمت دليلاً على حقيقة أن النوم يلعب دورًا رئيسيًا في التفكير الفعال والذاكرة، يأمل الدكتور سوبرامانيان أن تكون الدراسة قادرة على إحداث تغييرات على مستوى الفرد والمجتمع.

وأضاف قائلاََ:”يمكن أن يكون لزيادة الوعي بالنوم وضمان إجراءات النظافة الصحية المناسبة تأثير عميق على الصحة العقلية للأفراد وهو ما من شأنه أن يؤثر على زيادة الإنتاجية والإبداع.”