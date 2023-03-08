الأربعاء, مارس 8, 2023
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الهدهد

خلال اشتباكات مسلحة.. صورة للتاريخ لن تراها إلا في جنين (شاهد)

احتفاء واسع بمشهد المقاومة في جنين في مواجهة عدوان الاحتلال

كتب خالد السعدي
بسالة المقاومين في جنين watanserb.com
صورة من جنين تظهر بسالة المقاومين الذين يتصدون للاحتلال عند كل اقتحام
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وطن– من بين عديد المشاهد واللقطات التي وثّقت مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم، أمس الثلاثاء، انتشرت -كالنار في الهشيم- صورة التقطتْها المصوّرة الصحفية رنين صوافطة، وثّقت استئساداً وإلهاماً من قبل مقاوم فلسطيني في مجابهة العدو.

الصورة أظهرت مقاوماً فلسطينياً، وهو يشتبك مع جنود الاحتلال، في مدينة جنين، وهو يُطلّ من نافذة في طابق علوي.

وشوهد المقاوم البطل وهو يجلس على النافذة وإحدى قدميه بالخارج، في حين كان أحد زملائه المقاومين يُمسك به من داخل البناية، حتى لا يسقط من هذا الارتفاع.

وانتشر مقطع فيديو، يوثّق هذا المشهد الملهِم، حيث شوهد البطل المقاوِم وهو يشتبك مع جنود الاحتلال في تلك الوضعية، حيث كان يطلق النار على قوات الاحتلال، ثم قام زملاؤه بسحبه للداخل.

تفاعل واسع مع صورة المقاوم

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جابت هذه الصورة موقعَ تويتر بشكل مكثّف، وتداولها النشطاء من منطلق الاحتفاء بدلالتها الكبيرة في العمل المقاوِم في مواجهة الاحتلال.

فقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “ليست لوحة بريشة فنان.. بل مشهد حقيقي لمقاوم من جنين خلال تصديه لقوات الاحتلال.. أبطال يظهرون للعدو من كل مكان”.

ونشر حساب “عمانيون ضد التطبيع”، رسمَ كاريكاتير معبّراً عن الصورة، وقال: “جنين العظيمة”.

وقالت ناشطة فلسطينية تُدعى رغد: “أطلق نيرانكَ لا ترحم فرصاصُكَ بالساحِ تكلّم وعدوكَ جاءنا يتوهم سيموتُ بأرضنا أو يُهزم”.

وغردت الناشطة إسراء درويش: “شفتوا البطل شفتوا .. شفتوا الي مش خايف.. مقاوم فلسطيني يطلق النار من نافذة منزل تجاه قوات الاحتلال الصهيوني التي توغلت لمخيم جنين القسام”.

مجزرة جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة 26 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن 6 مواطنين استُشهدوا برصاص الاحتلال، فيما أصيب 26 آخرون خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وشيّعت جماهير غفيرة اليوم الأربعاء، جثامين خمسة شهداء في جنين ومخيمها وبلدة برقين، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عدوان يوم أمس.

وانطلقت مسيرة حاشدة للشهداء: محمد وائل غزاوي (26 عاماً) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاماً) من مدينة جنين، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاماً) من بلدة برقين بمحافظة جنين، من أمام مستشفى جنين الحكومي بعد أن ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم وأحبائهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ورُفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وردّد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجازر.

المصدروكالة الأنباء الفلسطينية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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