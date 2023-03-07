الثلاثاء, مارس 7, 2023
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يرأسها وزير الخارجية.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة القطرية بعد الأمر الأميري

الشيخ تميم بن حمد كان قد قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز

كتب خالد السعدي
أمير قطر والحكومة القطرية الجديدة watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أمرا أميريا هو الثاني لعام 2023، بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيسا لمجلس الوزراء.

جاء ذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

كما أصدر أمير دولة قطر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرا للداخلية.

أسماء الوزراء في الحكومة القطرية الجديدة

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، شمل التشكيل الوزاري، علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة ، عضوا بمجلس الوزراء.

تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيسا لمجلس الوزراء
تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيسا لمجلس الوزراء

وجاء في التشكيل أيضا غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، والدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

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وتضمن أيضا الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضوا بمجلس الوزراء.

وذكرت الوكالة القطرية، أن الوزراء أدوا أمام الشيخ تميم بن حمد ، اليمين القانونية بالديوان الأميري.

قبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة

يُشار إلى أن أمير قطر كان قد أصدر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

المصدرتوتير ، وكالة الأنباء القطرية ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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