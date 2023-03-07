يرأسها وزير الخارجية.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة القطرية بعد الأمر الأميري

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وطن- أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أمرا أميريا هو الثاني لعام 2023، بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيسا لمجلس الوزراء.

جاء ذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

سمو الأميرالمفدى يصدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء#قنا pic.twitter.com/ORTvScdmgW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023

كما أصدر أمير دولة قطر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرا للداخلية.

أسماء الوزراء في الحكومة القطرية الجديدة

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، شمل التشكيل الوزاري، علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة ، عضوا بمجلس الوزراء.

وجاء في التشكيل أيضا غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، والدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

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وتضمن أيضا الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضوا بمجلس الوزراء.

وذكرت الوكالة القطرية، أن الوزراء أدوا أمام الشيخ تميم بن حمد ، اليمين القانونية بالديوان الأميري.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى..

أدى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 اليمين القانونية بالديوان الأميري#قنا pic.twitter.com/ICijwdWyje — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023

قبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة

يُشار إلى أن أمير قطر كان قد أصدر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.