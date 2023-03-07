أمراض القلب والأوعية الدموية.. عوامل الإنجاب لدى النساء تزيد من مخاطر الإصابة بها

- Advertisement -

وطن-تزداد احتمالية إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا ظهرت الدورة الشهرية أو إذا أنجبت طفلها الأول في سن مبكرة أو أنجبت عدة أطفال.

ووفقًا لما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن عوامل على غرار: التدخين وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي السيئ والإفراط في استهلاك الكحول، لا شكّ أنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن، كشف باحثون من إمبريال كوليدج لندن (المملكة المتحدة) مؤخرًا أن العوامل التناسلية لدى النساء تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تنتج عن ترسب الدهون على جدران الشرايين.

تمت دراسة ثلاثة عوامل إنجابية عند النساء

ومن أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج أجرى الباحثون دراسة نُشرت نتائجها في مجلة Journal of the American Heart Association، حيث قاموا بتحليل الأبحاث التي أجريت على أكثر من 100000 امرأة من خلال فحص البيانات الجينية الخاصة بعمر المرأة في وقت ولادتها الأولى، وعدد أطفالها، بالإضافة إلى عمرها عند ظهور الدورة الشهرية للمرة الأولى وسن انقطاع الطمث. كما نظر الفريق في خمسة أمراض قلبية وعائية وهي كالآتي:

الرجفان الأذيني

أمراض القلب التاجية

فشل القلب

السكتة الدماغية

تمدد الأوعية الدموية الدماغي

يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا تم التحكم في مؤشر كتلة الجسم جيدًا

باستخدام تقنية إحصائية، تمكن المؤلفون من إظهار وجود صلة بين الجينات التي تتنبأ بالعوامل الإنجابية وخطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية. ووفقًا للنتائج، فإن الولادة الأولى المبكّرة وعدد الولادات أو ظهور العادة الشهرية في فترات مبكرة، كانت مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ومرض الشريان التاجي، وفشل القلب، والسكتة الدماغية لدى المرضى.

ووفقًا للفريق، فإن المخاطر التي تزداد عندما تظهر العادة الشهرية في فترة مبكّرة، ترتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى النساء. هذا يعني أن تقليل مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر. وقالت مادالينا أرديسينو، المؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان: “تؤكد هذه النتائج على حاجة الأطباء لمراقبة العوامل التناسلية لدى النساء عن كثب والتدخل إذا لزم الأمر”.

“يجب أن تكون الأسئلة المتعلقة بالدورة الشهرية والحمل منهجية” أثناء الاستشارات

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الاعتقاد الخاطئ بأن أمراض القلب والأوعية الدموية تؤثر بشكل أساسي على الرجال يكلف النساء صحتهن وحتى حياتهن. ولذلك، من الضروري أن يعرف النساء ما يمكن أن يعرّضهن لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في المستقبل.

- Advertisement -

وهذا يشمل المخاطر المعروفة التي تؤثر على الجميع – ولكن بالنسبة للنساء، قد تكون هناك عوامل خطر إضافية متعلّقة بالعمر الذي أنجبت فيه. وإذا أردنا إنقاذ حياة المزيد من النساء، يجب أن تكون الأسئلة المتعلقة بالدورة الشهرية والحمل روتينية عند تقييم مخاطر إصابة كل امرأة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب ما قالته سونيا بابو نارايان، أخصائية أمراض القلب ومديرة مؤسسة القلب البريطانية.