احمرار العين: ما أسباب احمرار العينين وكيف يمكن علاجه؟

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وطن-يمكن أن تؤدي العوامل المختلفة إلى احمرار العين، ناهيك بأن هناك عدة أسباب يمكن أن تعزز ظهوره. وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة نيكول باجيتش، الطبيبة المتخصصة في أمراض العيون، عن 6 أسباب يمكن أن تكون مسؤولة عن احمرار العين.

بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يمكن لعوامل مختلفة أن تسبب احمرارًا في العين، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لالتهاب الملتحمة وجفاف العين. والتهاب الملتحمة هو التهاب، يؤدي إلى احمرار العين والحكة وتورم الجفون.

ومن جهة أخرى، يمكن أن تكون العيون الحمراء علامات مرتبطة بحالات الطوارئ الطبية مثل زرق انسداد الزاوية، علمًا وأن جفاف العين والتهاب الملتحمة عوامل تسبب احمرار العين

ويمكن أن يتسم جفاف العين بسبب المواد المسببة للحساسية أو استخدام الشاشات أو الأدوية أو البيئة المحيطة بالعيون الحمراء. تحدث هذه الظاهرة عندما يقل إفراز الدموع ولم تعد العيون محمية من الهجمات الخارجية.

لعلاج جفاف العين ، يمكنك وضع بضع قطرات من قطرات العين المطهرة والمضادة للالتهابات في عينيك. في غضون بضع دقائق ، تشعر بالارتياح عينيك. ومع ذلك ، تحذر الدكتورة نيكول باجيك من المخاطر المرتبطة باستخدام قطرات العين التي يتم تسويقها خصيصًا لتقليل احمرار العين. “تضيق هذه القطرات الأوعية الدموية السطحية حتى تبدو عيناك أكثر بياضًا (…) ولكن نظرًا لتضييق الأوعية الدموية ، تقل السوائل في عينيك ، مما يؤدي إلى جفافهما أكثر ، ويعود الاحمرار بالانتقام. حلقة مفرغة ،” حذرت.

التهاب الملتحمة هو التهاب في ملتحمة العين يمكن أن يؤدي إلى الحكة ، والإحساس بالحرقان ، وانتفاخ الجفون وخاصةً احمرار العين. بالنسبة للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من التهاب الملتحمة ، يزول الالتهاب من تلقاء نفسه دون علاج في غضون أيام قليلة. إذا استمرت الأعراض المتعلقة بالتهاب الملتحمة ، فمن المستحسن استشارة الطبيب الذي سيصف العلاج بالمضادات الحيوية.

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عامل آخر يسبب احمرار العين هو تمزق الأوعية الدموية. يمكنك أن تقلق عندما ترى أوعية انفجارية صغيرة في عينيك. ومع ذلك ، عادة ما يكون هذا الضباب الخفيف خفيفًا ولا يؤثر على رؤيتك. يمكن أن يحدث في حالة فرك شديد للعين ، بعد تناول بعض الأدوية مثل مضادات التخثر أو بعد جهد أثناء السعال الشديد. سيظهر تحسن في مظهر الأوعية الدموية للعين بعد أسابيع قليلة من التمزق. نصح طبيب العيون: “فكر في استخدام الدموع الاصطناعية إذا كنت تعاني من بعض التهيج”.

احمرار العين: حالات الطوارئ التي يجب الانتباه إليها

يمكن أن تؤدي العدوى التي يسببها فيروس أو بكتيريا أو فطريات إلى احمرار العين. يمكن أن تكون عدوى خطيرة إذا ارتبطت العيون الحمراء بالألم والحساسية للضوء وتشوش الرؤية. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب العدوى تآكل سطح العين مما قد يؤدي إلى تلفها بشكل دائم. في حالة الإصابة ، استشر طبيب العيون الخاص بك بسرعة لتلقي العلاج المناسب.

التهاب القزحية مصطلح عام لجميع أمراض العيون التي تسبب احمرار العين وآلامها والتهاباتها. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من أمراض العيون ، لكن التهاب القزحية يمكن أن يكون أيضًا بسبب إصابة في العين أو عدوى (فيروس الهربس أو الحماق) أو مرض التهابي. قالت الدكتورة نيكول باجيتش: “يمكن أن يحد العلاج الفوري من تلف الأنسجة وربما استعادة الرؤية المفقودة”.

زرق انسداد الزاوية هو حالة طارئة في طب العيون “حيث تكون الزاوية القزحية القرنية ، التي تشكلت عن طريق ضم محيط القزحية إلى الطبقة العميقة من القرنية ، ضيقة جدًا” ، وفقًا لمعهد لا ماكولا. يعد احمرار العين أحد الأعراض الرئيسية لهذه الحالة المرضية. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بألم شديد وانخفاض حدة البصر والغثيان والقيء. للحد من خطر التفاقم ، يجب معالجة زرق انسداد الزاوية بسرعة.