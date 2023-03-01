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رياضة

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة وأبرز الغيابات المهمة في قمة الكلاسيكو

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة، الخميس، غياب العديد من النجوم المؤثرين من كلا الفريقين، في مواجهة قمة الكلاسيكو الناري في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ولعل من أبرز الغيابات من كلا الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني بيدري، لاعبي برشلونة، إلى جانب غياب النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في مواجهة كلاسيكو كأس الملك

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي برشلونة، في قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد (الملكي): إيدير ميليتاو، ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

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خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش (كامافينغا)، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: فالفيردي، فيونيسوس جونيور، كريم بنزيما.

ريال مدريد
ريال مدريد

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام صاحب الأرض والغريم التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (كتالونيا): جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندور بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

وفي مركز الهجوم: رافينيا دياز، أنسو فاتي، جافي (فيران توريس).

موعد مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستقام مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف (فلسطين)، ومصر.

المصدروطن+ نادي برشلونة + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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