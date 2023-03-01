تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة وأبرز الغيابات المهمة في قمة الكلاسيكو

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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة، الخميس، غياب العديد من النجوم المؤثرين من كلا الفريقين، في مواجهة قمة الكلاسيكو الناري في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ولعل من أبرز الغيابات من كلا الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني بيدري، لاعبي برشلونة، إلى جانب غياب النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في مواجهة كلاسيكو كأس الملك

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي برشلونة، في قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد (الملكي): إيدير ميليتاو، ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

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خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش (كامافينغا)، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: فالفيردي، فيونيسوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام صاحب الأرض والغريم التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (كتالونيا): جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندور بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

وفي مركز الهجوم: رافينيا دياز، أنسو فاتي، جافي (فيران توريس).

موعد مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستقام مواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

🔥 تدريبات مكثفة بعين على كلاسيكو الكأس 🔥 pic.twitter.com/mTYXCAViRL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 28, 2023

بينما ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف (فلسطين)، ومصر.