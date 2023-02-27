الإثنين, فبراير 27, 2023
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7 أشياء لا يقوم بها الأثرياء أبدًا.. وهذا ما يميزهم عن الأشخاص الأقل ثراءً

"ما الهدف من إجهاد نفسك في العمل إذا كان سينتهي بك الأمر إلى الديون..."

كتب معالي بن عمر
الأثرياء watanserb.com
الأثرياء
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وطن-يتساءل الكثيرون كيف يتمكن الأثرياء دائمًا من أن يصبحوا أكثر ثراءً، بينما يرضخ الأقل ثراءً لنظام العمل والتنقل بين المترو والحافلات، بالإضافة إلى قلة النوم والإرهاق وزيادة ثروة الآخرين. فهل هناك حقا سر وراء هذه الفجوة التي تفصل بين هاتين الطبقتين أم أن الأغنياء أذكياء بما يكفي لزيادة ثرواتهم؟

وفقًا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغازين” الفرنسية، فإن الأغنياء لا يتصرّفون بأموالهم مثلما يتصرف الأشخاص الأقل ثراءً؛ فهل تعرف الأشياء التي لا يقوم بها الأثرياء أبدًا؟

العقلية: الأفكار التي تمنعك من أن تكون مليونيرا

الثري المزيف هو الشخص الذي يرغب في أن يعيش حياة الأثرياء؛ إنه لا يريد أن يتكيّف مع مصاعبه المالية أو يحرم نفسه من الرفاهية، كما يؤمن بالحياة الخيالية التي يرسمها لنفسه ولا يريد الاعتراف بالواقع. واللحظة الوحيدة التي تثير مخاوفه؛ هي انتهاء راتبه وانتظار آخر الشهر لتقاضي راتب آخر، يُصرف فيما لا يعني مثل الراتب الذي سبقه.

يضاف إلى ذلك، الأحلام غير المنطقية والمشاريع المعلقة، والفرص الضائعة والفشل والديون، وقبل كل شيء أسلوب حياة بلا أفق!

سمات شخصية مشتركة بين الأثرياء في العالم watanserb.com
سمات شخصية مشتركة بين الأثرياء في العالم

كيف أصبح جيف بيزوس واحداً من أثرى أثرياء العالم؟

ما هي أسرار الثروة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأغنياء يعتقدون خلاف ذلك ينتظرون الفرص ويغتنمونها. فضلاً عن ذلك، ييستثمرون في تحسين قدراتهم المهنية وثقافتهم وتطورهم الشخصي. علاوة على ذلك، ليس من قبيل المصادفة أن يقول وارن بافيت، رجل الأعمال العبقري: “إن أهم استثمار يمكنك القيام به هو في نفسك”.

يُطذر أن عقليتهم لا تركّز فقط على المال، ولكن على خلق القيمة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل. إنهم لا يتبعون النماذج، لكنهم يتوافقون مع الأفكار التي يعتبرونها رابحة!

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علاوة على ذلك، يعتمدون على قواعد على غرار:

  • القاعدة الأولى هي عدم إنفاق أموالك، والثانية هي عدم نسيان الأولى.
  • اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك  لا للعمل الجاد، ولكن للاستثمار.

هكذا يفكر الغني!

5 سمات شخصية يشترك فيها أصحاب الملايين.

ما هي التضحيات التي يجب أن تبذلها لتنمية أموالك بسرعة؟

هل تريد أن تعيش مثل الأغنياء؟ فيما يلي 7 أشياء لا يقوم بها الأغنياء أبدًا، حيث يصرفون أموالهم بحكمة بالغة:

كيف تصنع ثروة؟ 7 أسرار لتكون ثريًا:

للاستفادة بشكل أفضل من أموالك، يجب عليك تطوير ردود أفعال عقلانية عند الاستهلاك. لذلك ننصحك بما يلي:

  • اشترِ بحكمة: قم بإعداد قائمة التسوق الخاصة بك حتى لا تضطر إلى الإفراط في الشراء وإهدار الكثير من المال
  • قم بالاستثمارات: الأموال التي يتم توفيرها يمكن أن تفقد قيمتها بسهولة بسبب التضخم، ولهذا السبب لا يتردد الأثرياء في استثمارها. ستعرف من شركات الاستثمار على الاستثمارات المالية التي يمكنك القيام بها. كما لا تنس أن هناك دائمًا فرصًا للجميع.
  • تجنب التسوق: يمكنك أن تستمتع دون أن تصرف الكثر من الأموال بالضرورة. لا تقلق ستشتري الملابس والساعات، عندما يتحسّن وضعك المالي.
الأفكار التي تمنعك من أن تكون مليونيرا
الأفكار التي تمنعك من أن تكون مليونيرا
  • استغل موهبتك: إذا كان لديك العديد من المهارات، فاستخدمها بشكل جيد! اختر المجال الذي يعجبك وانطلق!
  • الاستثمار المفيد: من خلال التدقيق حياة الأغنياء، ستدرك أنهم قاموا باستثمارات ذات صلة في المجالات التي يشتغلون فيها
  • دافع عن اهتماماتك: لا يتردد الأغنياء في التعبئة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم. لذلك يصبحون غير مرنين ومصممين.
  • رفض الوقوع في الديون: ما الهدف من إجهاد نفسك في العمل إذا كان سينتهي بك الأمر إلى الديون؟ إذا لم يكن الأمر يتعلق بالاستثمار في مشروع أو تدريب، فلا يجب أن يكون للدين مكان في حياتك أبدًا.

عن علماء الاجتماع.. “الأغنياء ليسوا بالضرورة الأذكى في العالم”

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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