7 أشياء لا يقوم بها الأثرياء أبدًا.. وهذا ما يميزهم عن الأشخاص الأقل ثراءً

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وطن-يتساءل الكثيرون كيف يتمكن الأثرياء دائمًا من أن يصبحوا أكثر ثراءً، بينما يرضخ الأقل ثراءً لنظام العمل والتنقل بين المترو والحافلات، بالإضافة إلى قلة النوم والإرهاق وزيادة ثروة الآخرين. فهل هناك حقا سر وراء هذه الفجوة التي تفصل بين هاتين الطبقتين أم أن الأغنياء أذكياء بما يكفي لزيادة ثرواتهم؟

وفقًا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغازين” الفرنسية، فإن الأغنياء لا يتصرّفون بأموالهم مثلما يتصرف الأشخاص الأقل ثراءً؛ فهل تعرف الأشياء التي لا يقوم بها الأثرياء أبدًا؟

العقلية: الأفكار التي تمنعك من أن تكون مليونيرا

الثري المزيف هو الشخص الذي يرغب في أن يعيش حياة الأثرياء؛ إنه لا يريد أن يتكيّف مع مصاعبه المالية أو يحرم نفسه من الرفاهية، كما يؤمن بالحياة الخيالية التي يرسمها لنفسه ولا يريد الاعتراف بالواقع. واللحظة الوحيدة التي تثير مخاوفه؛ هي انتهاء راتبه وانتظار آخر الشهر لتقاضي راتب آخر، يُصرف فيما لا يعني مثل الراتب الذي سبقه.

يضاف إلى ذلك، الأحلام غير المنطقية والمشاريع المعلقة، والفرص الضائعة والفشل والديون، وقبل كل شيء أسلوب حياة بلا أفق!

ما هي أسرار الثروة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأغنياء يعتقدون خلاف ذلك ينتظرون الفرص ويغتنمونها. فضلاً عن ذلك، ييستثمرون في تحسين قدراتهم المهنية وثقافتهم وتطورهم الشخصي. علاوة على ذلك، ليس من قبيل المصادفة أن يقول وارن بافيت، رجل الأعمال العبقري: “إن أهم استثمار يمكنك القيام به هو في نفسك”.

يُطذر أن عقليتهم لا تركّز فقط على المال، ولكن على خلق القيمة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل. إنهم لا يتبعون النماذج، لكنهم يتوافقون مع الأفكار التي يعتبرونها رابحة!

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علاوة على ذلك، يعتمدون على قواعد على غرار:

القاعدة الأولى هي عدم إنفاق أموالك، والثانية هي عدم نسيان الأولى.

اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك لا للعمل الجاد، ولكن للاستثمار.

هكذا يفكر الغني!

ما هي التضحيات التي يجب أن تبذلها لتنمية أموالك بسرعة؟

هل تريد أن تعيش مثل الأغنياء؟ فيما يلي 7 أشياء لا يقوم بها الأغنياء أبدًا، حيث يصرفون أموالهم بحكمة بالغة:

كيف تصنع ثروة؟ 7 أسرار لتكون ثريًا:

للاستفادة بشكل أفضل من أموالك، يجب عليك تطوير ردود أفعال عقلانية عند الاستهلاك. لذلك ننصحك بما يلي:

اشترِ بحكمة: قم بإعداد قائمة التسوق الخاصة بك حتى لا تضطر إلى الإفراط في الشراء وإهدار الكثير من المال

قم بالاستثمارات: الأموال التي يتم توفيرها يمكن أن تفقد قيمتها بسهولة بسبب التضخم، ولهذا السبب لا يتردد الأثرياء في استثمارها. ستعرف من شركات الاستثمار على الاستثمارات المالية التي يمكنك القيام بها. كما لا تنس أن هناك دائمًا فرصًا للجميع.

تجنب التسوق: يمكنك أن تستمتع دون أن تصرف الكثر من الأموال بالضرورة. لا تقلق ستشتري الملابس والساعات، عندما يتحسّن وضعك المالي.