الإثنين, فبراير 27, 2023
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هبة عبوك.. كيف تفاعلت مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها وكيف رد عليها؟! (شاهد)

تزامنا مع تفجر الفضيحة نشرت هبة عبوك صورا لها وأبنائها وهي تستجم في دبي

كتب سالم حنفي
هبة عبوك وأشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- يبدو أن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك لم تلق بالا للفضيحة التي تفجرت بحق زوجها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وخيانتها لها على سريرها في منولهما بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي نفس اليوم الذي فجرت فيه صحيفة “لو باريزيان” الفضيحة، نشر هبة عبوك مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” وهي تستجم على شواطىء دبي برفقة أبنائها.

وظهرت هبة عبوك في الصور مرتدية مرتديةً بكيني وردي مثير من قطعتين وهي تحمل ابنها الأصغر نعيم، بينما تمسك بيد الأكبر أمين.

تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها
تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها

كما ظهرت في صورة أخرى وهي تستمتع بشرب عصير جوز الهند، في حين أخذت حماما شمسيا وهي تحتضن ابنها الاكبر أمين.

تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها
تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها

كما ارتدت هبة عبوك في تلك الرحلة أيضاً، بكيني أسود من قطعتين، كشف مناطق حساسة من جسدها بشكل واضح.

تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها
تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها

وبدت هبة عبوك برفقة أبنائها سعيدة للغاية، هي تبادلت الضحكات والابتسامات معهما، في حين قامت بالنزول للبحر برفقتهما للاستمتاع معا بهذه اللحظات.

تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها
تفاعل هبة عبوك مع فضيحة خيانة أشرف حكيمي لها
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وفي سياق عادي دون الإشارة لأي حدث دخيل قد يعكر صفو هذه اللحظات، علقت هبة عبوك على الصور: “لحظات جميلة.. العائلة أولا، جودة الوقت”.

المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاما هو أحد أشهر لاعبي باريس سان جيرمان
المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاما هو أحد أشهر لاعبي باريس سان جيرمان

الشيء الجيد في الحياة

وكان لافتا أيضا أنّ أشرف حكيمي، أول من علّق على صور زوجته الجريئة وكتب: “الشيء الجيد في الحياة”، مع إيموجي قلب.

 

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كان لافتا أيضا أنّ أشرف حكيمي أول من علّق على صور زوجته الجريئة
كان لافتا أيضا أنّ أشرف حكيمي أول من علّق على صور زوجته الجريئة

وكانت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم قد كشفت أن السلطات الفرنسية تحقق مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، بعد أن زعمت شابة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته “لو باريزيان” عبر موقعها الإلكتروني، فإن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة، يوم الأحد، تقول إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة: أشارت الضحية إلى أنها لا ترغب في تقديم شكوى، بل الكشف عن اغتصابها من قبل حكيمي، وتولى مكتب المدعي العام القضية، ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

حكيمي تعرف على الفتاة يوم 16 يناير عبر انستجرام

وقالت “لو باريزيان” إن حكيمي تعرف على الشابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” في 16 يناير الماضي، ويوم السبت الموافق 25 فبراير، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل، على متن سيارة “هوبر” التي طلبها لها حكيمي”.

تجريد من الملابس

وواصل التقرير: “خرجت الأمور عن السيطرة في منزل حكيمي “24 عاما”، حسب كلمات الشابة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل”.

وأضافت أنها تواصلت مع صديقة لها وطلبت منها الحضور لنقلها بعيدا.

حكم بسجن سعد لمجرد

وجاء تفجر هذه الفضيحة في حق أشرف حكيمي، بعد يومين فقط من إصدار محكمة جنايات حكما بالسجن لمدة 6 سنوات على مواطنه المغني سعد لمجرد بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقالت المحكمة بعد 7 ساعات من المداولات إنها مقتنعة بالأدلة المقدمة من الضحية، والتي تدين لمجرد بتهمة بالاغتصاب، وأكدت في بيانها أن “المجني عليها وصفت الواقعة بشكل ثابت ودقيق”.

وأوضحت أنها استندت في حكمها إلى أدلة الشابة ورسالة بعثتها إلى صديقتها تقول فيها “لقد تعرضت للاغتصاب الآن”، إلى جانب شهادات موظفي الفندق محل الواقعة، وقررت المحكمة اعتقال لمجرد على الفور.

الفضيحة تفجرت بينما كان حكيمي في حفل “ذا بيست”

يشار إلى أن هذه المزاعم حول الفضيحة، فجرتها الصحيفة بينما كان أشرف حكيمي متواجدا في مقر حفل جوائز الأفضل “ذا بيست“، والذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الإثنين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتعاون مع رابطة المحترفين الدولية “FIFPRO”، الاثنين، عن “التشكيل المثالي” لأفضل 11 لاعبا حول العالم خلال عام 2022.

وضم التشكيل أشرف حكيمي وحارس منتخب المغرب ياسين بونو.

المصدرانستجرام، صحيفة لو باريزيان، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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