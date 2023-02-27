الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالنوبة القلبية عند النساء.. إليك الأعراض التي يجب أن تنبهك
حياتنا

النوبة القلبية عند النساء.. إليك الأعراض التي يجب أن تنبهك

"احتشاء عضلة القلب لدى النساء يسبب لهم الوفاة ستة مرات أكثر من سرطان الثدي..."

كتب معالي بن عمر
النوبة القلبية عند النساء watanserb.com
النوبة القلبية عند النساء
- Advertisement -

وطن-ساد الاعتقاد منذ فترة طويلة أن النساء دون سن الخمسين يفلتن من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن، هذا خطأ، لأن احتشاء عضلة القلب يسبب لهم الوفاة ستة مرات أكثر من سرطان الثدي، ناهيك بأن عدد الحالات قد زاد بشكل كبير، ما جعل أطباء القلب قلقون اليوم. فما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟

في الحقيقة، تستمر حالات احتشاء عضلة القلب – المعروفة باسم “النوبات القلبية” – في الازدياد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ولا سيما بين النساء، وفقًا للبيانات الجديدة المقدمة في يناير 2023 في الأيام الأوروبية للجمعية الفرنسية لأمراض القلب (SFC) في باريس.

وأكدت الجمعية الفرنسية لأمراض القلب SFC: “أن هناك زيادة بنسبة 5.3٪ في الإصابة بين النساء بين عامي 2009 و 2014 و كانت الزيادة 8.3٪ بين عامي 2014 و 2019”. وهو نسق لاحظته أيضًا Public Health France، وذكره الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب (FFC) في كتيب للوقاية بعنوان Cœur de femme جاء فيه أن: “أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة بين النساء، كما تسبب لهم الوفاة بمقدار ستة أضعاف سرطان الثدي”، وفقًا لما نشره موقع “واست فرانس” الفرنسية.

8 علامات تحذرك من نوبة قلبية watanserb.com
قبل شهر من الإصابة بنوبة قلبية يخبرنا الجسم بذلك من خلال ظهور بعض المؤشرات

دراسة: هرمونات التوتر ترفع ضغط الدم وتضر بالقلب

ارتفاع عدد الحالات بين النساء دون سن الخمسين

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك حوالي 80.000 حالة احتشاء عضلة القلب سنويًا في فرنسا (ما أدى إلى وفاة 12000)، وفقًا لبيانات صادارة في 2019 عن Inserm (المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية). وما يقارب من ثلث النوبات القلبية تحدث عند النساء، وحسبما ذكره قسم أمراض القلب Lyon-Villeurbanne Cardiopôle على موقعه على الإنترنت، فإنه “بينما، يميل هذا الرقم [العدد الإجمالي للنوبات القلبية] إلى الانخفاض تدريجيًا من عام إلى آخر، فقد تضاعف ثلاث مرات خلال خمسة عشر عامًا بين النساء دون سن الخمسين عامًا”.

يُذكر أيضًا أن نسبة الشابات (قبل فترة سن اليأس) اللواتي يقعن ضحية له، قد زاد على وجه الخصوص بسبب زيادة التدخين والسمنة في هذه الفئة من السكان، وفقًا لما أوضحه المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية-Inserm مرة أخرى.

ما هي النوبه القلبيه؟

يحدث احتشاء عضلة القلب عندما يتم انسداد أحد الشرايين التاجية للقلب بسبب جلطة دموية أو لوحة من الدهون والكوليسترول. وأوضح البروفيسور هيرفي لو بريتون، رئيس وحدة أمراض القلب التداخلية في مستشفى رين الجامعي (إيل-إي-فيلان): “بعد هذه الحالة يُصبح جزء من عضلة القلب غير مزود بالأكسجين، ولهذا يجب إعادة فتح الشريان بسرعة، فضلاً عن أنه يجب أن تتم الرعاية بشكل مثالي، في غضون ساعتين من ظهور العلامات الأولى، أو اثنتي عشرة ساعة على الأكثر”.

الأعراض الكلاسيكية

- Advertisement -

عادة ما تكون الأعراض نفسها بين الرجال والنساء “ألم شديد وحاد في الصدر”. ثم ينتشر الألم أحيانًا إلى الفكين والذراعين، حسب هيرفي لو بريتون.

العلامة الشائعة لكل من الرجال والنساء ألم شديد وحاد في الصدر
العلامة الشائعة لكل من الرجال والنساء ألم شديد وحاد في الصدر

التشخيص المتأخر

في ما يقارب من نصف الحالات، لا تعاني النساء من هذه الأعراض الكلاسيكية. وقد يكون موضع الألم في البطن وقد يسبب القيء. ولذلك، سيُحال المريض إلى حالات طوارئ للنّظر في جهازه الهضمي بدلاً من حالات الطوارئ أين يجب أن تُشخّص حالته، وبالتالي ستتأخر عملية التشخيص وتتكون العواقب وخيمة. يقول طبيب القلب: “لقد لاحظنا ارتفاع معدل الوفيات بين النساء اللواتي عولجن في المستشفى عن طريق الخطأ”.

وفي حالة عدم وجود الأعراض المعتادة، غالبًا ما يتم تشخيص الخطر الحقيقي بشكل خاطئ. وفقًا لدراسة بريطانية نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإن النساء أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ للتشخيص الخاطئ مقارنة بالرجال. ومع ذلك، في هذه الحالات، يكون الوقت ثمينًا، خاصة وأن شرايين النساء أكثر صعوبة في إعادة تكوين الأوعية الدموية، وهي أدق وأكثر هشاشة من الرجال، كما أورد الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. ولهذا، تتضاءل فرص بقائهم على قيد الحياة.

النساء المصابات بالتوتر والأرق والتعب أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

غثيان، ضيق تنفس، تعب …

بالإضافة إلى القيء والغثيان، يجب تنبيه النساء إلى العلامات غير النمطية التالية: الشعور بالإرهاق وضيق التنفس عند بذل مجهود” ، حسبما أكد عليه الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. كما تساهم هذه الأعراض غير النمطية في التشخيص المتأخر للمرأة أثناء النوبة القلبية.

احتشاء عضلة القلب
احتشاء عضلة القلب

وللأسف، في معظم الأحيان، لا تكترث النساء لهذه الأعراض، ويربطنها خطأً أو غفلةً منهنّ بالتعب والضغط. وبحسب إحصائيّات السلطات الصحية، فإنهن يصلن إلى غرف الطوارئ بعد ساعة من وصول الرجال. ولذلك، يصر البروفيسور هيرفي لو بريتون: “لا تنتظر واتصل برقم الطوارئ مباشرة”.

الاستيقاظ مبكرًا أو النوم متأخرًا؟ ما الذي يعرّضك أكثر لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة

المصدرواست فرانس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيت العائلة الإبراهيمية.. فتوى سعودية تضع الإمارات في موضع اتهام بالردة وهدم الإسلام

والد سعد لمجرد يكشف حالة عروسته غيثة العلاكي بعد صدور الحكم! (شاهد)

صلب على الأعمدة وكشف مؤخراتهم.. هكذا يعاقب الجيش الأوكراني اللصوص! (شاهد)

والد نيمار في علاقة غرامية مع هذه الفاتنة والدة أقرب أصدقاء نجله! (شاهد)

مفاجأة لن تكسر الوجع.. مصير الأب التركي المكلوم الذي أمسك بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

أكثر من 30 حالة انتحار ..رسائل مسربة تكشف حجم الجحيم في معتقل بدر3 بمصر (شاهد)

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC