النوبة القلبية عند النساء.. إليك الأعراض التي يجب أن تنبهك

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وطن-ساد الاعتقاد منذ فترة طويلة أن النساء دون سن الخمسين يفلتن من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن، هذا خطأ، لأن احتشاء عضلة القلب يسبب لهم الوفاة ستة مرات أكثر من سرطان الثدي، ناهيك بأن عدد الحالات قد زاد بشكل كبير، ما جعل أطباء القلب قلقون اليوم. فما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟

في الحقيقة، تستمر حالات احتشاء عضلة القلب – المعروفة باسم “النوبات القلبية” – في الازدياد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ولا سيما بين النساء، وفقًا للبيانات الجديدة المقدمة في يناير 2023 في الأيام الأوروبية للجمعية الفرنسية لأمراض القلب (SFC) في باريس.

وأكدت الجمعية الفرنسية لأمراض القلب SFC: “أن هناك زيادة بنسبة 5.3٪ في الإصابة بين النساء بين عامي 2009 و 2014 و كانت الزيادة 8.3٪ بين عامي 2014 و 2019”. وهو نسق لاحظته أيضًا Public Health France، وذكره الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب (FFC) في كتيب للوقاية بعنوان Cœur de femme جاء فيه أن: “أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة بين النساء، كما تسبب لهم الوفاة بمقدار ستة أضعاف سرطان الثدي”، وفقًا لما نشره موقع “واست فرانس” الفرنسية.

ارتفاع عدد الحالات بين النساء دون سن الخمسين

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك حوالي 80.000 حالة احتشاء عضلة القلب سنويًا في فرنسا (ما أدى إلى وفاة 12000)، وفقًا لبيانات صادارة في 2019 عن Inserm (المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية). وما يقارب من ثلث النوبات القلبية تحدث عند النساء، وحسبما ذكره قسم أمراض القلب Lyon-Villeurbanne Cardiopôle على موقعه على الإنترنت، فإنه “بينما، يميل هذا الرقم [العدد الإجمالي للنوبات القلبية] إلى الانخفاض تدريجيًا من عام إلى آخر، فقد تضاعف ثلاث مرات خلال خمسة عشر عامًا بين النساء دون سن الخمسين عامًا”.

يُذكر أيضًا أن نسبة الشابات (قبل فترة سن اليأس) اللواتي يقعن ضحية له، قد زاد على وجه الخصوص بسبب زيادة التدخين والسمنة في هذه الفئة من السكان، وفقًا لما أوضحه المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية-Inserm مرة أخرى.

ما هي النوبه القلبيه؟

يحدث احتشاء عضلة القلب عندما يتم انسداد أحد الشرايين التاجية للقلب بسبب جلطة دموية أو لوحة من الدهون والكوليسترول. وأوضح البروفيسور هيرفي لو بريتون، رئيس وحدة أمراض القلب التداخلية في مستشفى رين الجامعي (إيل-إي-فيلان): “بعد هذه الحالة يُصبح جزء من عضلة القلب غير مزود بالأكسجين، ولهذا يجب إعادة فتح الشريان بسرعة، فضلاً عن أنه يجب أن تتم الرعاية بشكل مثالي، في غضون ساعتين من ظهور العلامات الأولى، أو اثنتي عشرة ساعة على الأكثر”.

الأعراض الكلاسيكية

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عادة ما تكون الأعراض نفسها بين الرجال والنساء “ألم شديد وحاد في الصدر”. ثم ينتشر الألم أحيانًا إلى الفكين والذراعين، حسب هيرفي لو بريتون.

التشخيص المتأخر

في ما يقارب من نصف الحالات، لا تعاني النساء من هذه الأعراض الكلاسيكية. وقد يكون موضع الألم في البطن وقد يسبب القيء. ولذلك، سيُحال المريض إلى حالات طوارئ للنّظر في جهازه الهضمي بدلاً من حالات الطوارئ أين يجب أن تُشخّص حالته، وبالتالي ستتأخر عملية التشخيص وتتكون العواقب وخيمة. يقول طبيب القلب: “لقد لاحظنا ارتفاع معدل الوفيات بين النساء اللواتي عولجن في المستشفى عن طريق الخطأ”.

وفي حالة عدم وجود الأعراض المعتادة، غالبًا ما يتم تشخيص الخطر الحقيقي بشكل خاطئ. وفقًا لدراسة بريطانية نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإن النساء أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ للتشخيص الخاطئ مقارنة بالرجال. ومع ذلك، في هذه الحالات، يكون الوقت ثمينًا، خاصة وأن شرايين النساء أكثر صعوبة في إعادة تكوين الأوعية الدموية، وهي أدق وأكثر هشاشة من الرجال، كما أورد الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. ولهذا، تتضاءل فرص بقائهم على قيد الحياة.

غثيان، ضيق تنفس، تعب …

بالإضافة إلى القيء والغثيان، يجب تنبيه النساء إلى العلامات غير النمطية التالية: الشعور بالإرهاق وضيق التنفس عند بذل مجهود” ، حسبما أكد عليه الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. كما تساهم هذه الأعراض غير النمطية في التشخيص المتأخر للمرأة أثناء النوبة القلبية.

وللأسف، في معظم الأحيان، لا تكترث النساء لهذه الأعراض، ويربطنها خطأً أو غفلةً منهنّ بالتعب والضغط. وبحسب إحصائيّات السلطات الصحية، فإنهن يصلن إلى غرف الطوارئ بعد ساعة من وصول الرجال. ولذلك، يصر البروفيسور هيرفي لو بريتون: “لا تنتظر واتصل برقم الطوارئ مباشرة”.