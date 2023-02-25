فيما يلي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يجب تناولها في المساء لإنقاص الوزن

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وطن-جذبت انتباه الكثيرين، ممن يرغبون في إنقاص وزنهم في الآونة الأخيرة، أنظمة غذائية مبنية على السعرات الحرارية السلبية، فما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟ وهل هي فعالة في خفض الوزن؟ وما هي الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة سلبية السعرات الحرارية؟

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي الأطعمة التي من المفترض أنها تستهلك طاقة غذائية لهضمها أكبر من الطاقة التي تزود بها الجسم وهي عموماً الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي والغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وذات السعرات الحرارية المنخفضة.

وتتميز هذه الأطعمة بأنها تحتاج لوقت أطول في عمليات المضغ والهضم والامتصاص مقارنة بباقي الأطعمة بسبب غناها بالألياف وهذا ما يفترض أن الإكثار من استهلاكها يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، يجب مراقبة ما هو موجود في طبقك على العشاء لتجنب تخزين الدهون وزيادة الوزن. وفيما يلي قائمة بالأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والغنية بالمياه والتي ستساعدك على إنقاص وزنك.

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية

من الواضح أنك لن تجد في هذه القائمة أطعمة مثل الشوكولاتة أو الدجاج المقلي أو البيتزا، إذ إنه لضمان فقدان الوزن، ستدرج في نظامك الغذائي بدلاً من ذلك الخضار مثل القرنبيط أو السبانخ أو الفاصوليا الخضراء أو الخيار. إن غناها بالماء والفيتامينات يجعلها مغذيات ممتازة للجسم. كما ستعزز هذه العناصر الغذائية عملية التخلص من السموم من والدهون في الجسم.

أما بالنسبة للفواكه، فاختر الفراولة أو التفاح أو الليمون أو الأناناس؛ فهي غنية بالألياف والمعادن. كما ستجعلك تتخلّص من السموم في الجسم. فضلاً عن ذلك، تتضمن هذه القائمة سمك الأنشوجة.

لماذا تأكلها في الليل؟

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استهلاك هذه الأطعمة “ذات السعرات الحرارية السلبية” تحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم، ناهيك بأنها غنية بالألياف، ما يزيد من إنتاج الإنزيمات الهاضمة. كن يقظًا، ولا تتوقع أن تفقد الوزن في لحظة. ولكن، على الأقل، من المفيد تضمينها في عادات الأكل الخاصة بك، خاصة في المساء، لأنها ستساعدك على اتباع روتين صحي ونظام غذائي متوازن للتخلص من الوزن الزائد.

هذا النظام الغذائي له فائدة كبيرة، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن التي ستجعلك تشعر بأنك في أفضل حالاتك.

وتأتي فوائد هذه الأطعمة على صحة الجسم وخسارة الوزن الزائد من خلال تسريع عملية التمثيل الغذائي لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف فتبقى في الجسم وقتاٌ أطول، وتؤخر بالتالي الشعور بالجوع، كما أن هذه الأطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض في الدم، أي أنها لا ترفع مستويات الغلوكوز بالدم بسرعة بعد تناولها وبالتالي فإن نسبة تحولها إلى دهون تكون في الحد الأدنى.

وبالتالي يمكن أن تساعد هذه الأطعمة عند إدخالها إلى النظام الغذائي الصحي على إنقاص الوزن لأنها ليست منخفضة السعرات الحرارية فحسب، بل تساعد أيضًا في حرق سعرات حرارية أكثر مما تفعله الأطعمة العادية.

هل تساهم “الأطعمة سلبية السعرات الحرارية” في خفض الوزن؟

في الواقع لا يوجد أدلة علمية لإثبات وجود الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، فوفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية الأميركية يحرق الجسم فقط 10% من سعراته الحرارية اليومية في عمليات مضغ الطعام وهضمه وامتصاص العناصر الغذائية منه.

وهذا يعني أن التحكم في الحصص الغذائية، والخيارات الغذائية المناسبة والنشاط الفيزيائي هو الأساس في حرق السعرات الحرارية. وهذا بلا شك لا ينفي دور الأطعمة المصنفة على أنها ذات سعرات حرارية سلبية لما تحتويه من مغذيات وفوائد كثيرة للجسم.