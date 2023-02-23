الخميس, فبراير 23, 2023
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بالوثائق.. مسؤولة مغربية مقربة من محمد السادس تفجر غضب الجزائريين

بهيجة السيمو مديرة الوثائق الملكية المغربية اعتبرت أن مساحة شاسعة من الأراضي الجزائرية هي في الواقع أراض مغربية

كتب فهمي الورغمي
الصحراء الشرقية مغربية watanserb.com
غضب في الجزائر بعد تصريحات بهيجة السيمو حول تصريحات الصحراء الشرقية
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وطن – كشفت مديرة الوثائق الملكية المغربية “بهيجة السيمو”، في تصريحات غير مسبوقة على المستوى الرسمي المغربي، أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر) أرض مغربية”.

وأشارت إلى أن حديثها يرتكز على محفوظات تاريخية تؤكد “مغربية كل من الصحراء الغربية (محل نزاع مع البوليساريو) و الصحراء الشرقية (أرض داخل حدود الجزائر)”.

بهيجة السيمو تتحدث عن مغربية الصحراء الشرقية الجزائرية

وأوضحت مديرة الوثائق الملكية المغربية “بهيجة السيمو”، في كلمة، يوم الثلاثاء الماضي، خلال حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية مغربية) “إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية”.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق “متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا “تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود منذ العصور الماضية وإلى اليوم” على حد قولها.

وكشفت بهيجة سيمو أيضا أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية، نُشر بعضها لدى وسائل إعلام مغربية.

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وأوضحت أن مديرية الوثائق الملكية، نشرت العديد من المؤلفات في هذا الصدد، لا سيما كتاب “البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب”، سنة 2011، والذي يؤرخ للبيعة باعتبارها أساسا ثابتا من الأسس الشرعية للمملكة، وقاعدة لتمليك السلاطين والملوك في المغرب عبر العصور.

وأضافت السيدة سيمو، أن هذا الكتاب يقدم “مادة علمية رصينة يستفيد منها الباحث في علم السياسة وفي التاريخ”.

مشيرة إلى أن هذا المؤلف لقي اهتماما كبيرا من قبل الأكاديميين، ونظمت من أجله قراءات عديدة بجامعات مختلفة عبر أرجاء المملكة.

غضب في الجزائر من تصريحات سيمو

أججت تصريحات مديرة الوثائق الملكية المغربية، جدلا متواصلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بين محسوبين على النظامين الجزائري والمغربي، الذين دخلا في قطيعة ديبلوماسية منذ أغسطس آب 2021.

صحيفة الشروق الجزائرية، المحسوبة على النظام الجزائري اعتبرت أن ما جاء على لسان المسؤولة المغربية “استفزاز للجزائر في وحدتها”.

وأكدت أن توقيت تطرقها إلى هذه القضية يأتي “في الوقت الذي يشهد الشارع المغربي غليانا، احتجاجا على النظام بسبب الغلاء الفاحش الذي طال مواد غذائية واسعة الاستهلاك”.

من جانبه أشار الأستاذ الجامعي الجزائري في اختصاص التاريخ “د.أمين كرطالي”، إلى أن تصريح مديرة الوثائق الملكية المغربية يؤكد “نوايا المغرب التوسعية” على حد تعبيره.

وقال عبر تويتر “في تصعيد مخزني خطير، بهيجة السيمو، وهي شخصية رسمية بصفتها مديرة الوثائق الملكية، تدلي بتصريحات عدائية أمام وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، وتتكرر مزاعم المخزن بأحقيته ببشار والقنادسة وتندوف، أو ما يسمى لدى المخزن بالصحراء الشرقية… هذا التصريح يؤكد مساعي المخزن التوسعية”.

وعلى صعيد متصل، علق الباحث الجزائري في الشؤون العسكرية “د. هارون حسين” بقوله “للمرة الأولى يعلن المخزن فيها بلسان بهيجة السيمو، مديرة “الوثائق الملكية” و هي الهيئة الرسمية التابعة للمخزن بالمطالبة ببشار وتندوف والقنادسة، مما يعني أن المخزن قد تلقى الضوء الأخضر من مركز صناعة القرار في تل أبيب ببدأ الهجوم!”.

قضية الصحراء الشرقية

وتعود قضية “الصحراء الشرقية” في الملف المغربي الجزائري إلى منتصف القرن التاسع عشر، حين أصبحت معاهدة “لالة مغنية” إطارا مرجعيا للخلاف الحدودي بين الدولتين.

وهي المعاهدة التي وقعها المغرب مع “الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي” في 18 مارس/آذار 1845، بعد هزيمته في معركة “إيسلي” فــي 14 أغسطس/آب 1844.

وبموجب تلك المعاهدة أصبح جزء كبير من الصحراء الواقعة جنوب شرق المغرب الحالي – كانت تلك الصحراء تحت سلطة “السلطنة الشريفة” منذ تأسيسها عام 1511- أرضا داخل حدود الجزائر التي كانت حينذاك تحت الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

المصدرالشروق الجزائرية + تويتر + وسائل إعلام مغربية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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