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رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال24

باريس سان جيرمان يُحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن- يتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع نهاية الجولة ال24، عقب فوزه المثير في الوقت القاتل على ليل برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

كما ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، الذي حقق الفوز الثمين في ذات الجولة على تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أبرز نتائج مباريات الدوري الفرنسي الجولة ال24

كما وحقق فريق موناكو الفوز على بريست بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعثر أولمبيك ليون بالخسارة أمام أوكسير بهدفين مقابل هدف، إلى جانب فوز لانس على نانت بثلاثية ثمينة مقابل هدف في منافسات الجولة ال24.

وستنطلق منافسات الجولة ال25 مع نهاية الأسبوع الجاري، بمواجهة ليل أمام بريست، كما وستختتم بمباراة الديربي القوية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في قمة الجولة بين الكبار.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مع ختام منافسات الجولة ال24، كما يلي:

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(1) باريس سان جيرمان 57 نقطة.

(2) أولمبيك مارسيليا 52 نقطة.

(3) موناكو 50 نقطة.

(4) لانس 49 نقطة.

(5) رين 43 نقطة.

(6) ليل 41 نقطة.

(7) لوريان 39 نقطة.

(8) نيس 38 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 35 نقطة.

(10) ريمس 34 نقطة.

(11) تولوز 32 نقطة.

(12) كلير مونت 30 نقطة.

(13) نانت 28 نقطة.

(14) مونبيليه 26 نقطة.

(15) ستراسبورغ 21 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

(16) بريست 20 نقطة.

(17) تروا 19 نقطة.

(18) أوكسير 18 نقطة.

(19) أجاكسيو 18 نقطة.

(20) أنجيه 10 نقاط.

ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023

ونضع بين يديكم أبرز جدول الهدافين في منافسات الدوري الفرنسي 2023، كما يلي:

(1) جوناثان ديفيد (ليل) 15 هدفاً.

(2) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 15 هدفاً.

احتفال باريس سان جيرمان بهدف ميسي
احتفال باريس سان جيرمان بهدف ميسي

(3) فولارين بالوغون (ريمس) 15 هدفاً.

(4) الكسندر لاكازيتي(أولمبيك ليون) 14 هدفاً.

(5) وسام بن يدر (موناكو)، نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 14 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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