الأحد, فبراير 19, 2023
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حياتنا

هذا هو العدد الدقيق للعناق الذي نحتاجه كل يوم لنكون أكثر سعادة في الحياة

"العلاج بالعناق يُغدق علينا السعادة..."

كتب معالي بن عمر
العناق بين الأحبة watanserb.com
العناق بين الأحبة
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وطن-نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية تقريرًا، سلّطت من خلاله الضوء على أهمية الحب والقبلات والعناق، حيث أُثبت علميًا أن تلقي العناق يوميًا سيكون ضروريًا لبقائنا على قيد الحياة.

وبحسب ما تقوله المعالجة النفسية الأمريكية فيرجينيا ساتير: “نحتاج إلى معانقة الآخر أربع مرات يوميًا للبقاء على قيد الحياة، وثمانية لضمان استمرارية العلاقات في حياتنا ودوامها و12 عناقًا للتطور والازدهار؛ وهي لفتة تدلّ على المودة، فضلاً عن أنها ضرورية لتحسين معنوياتنا ورفاهيتنا بشكل إيجابي.

ووفقًا للدراسة، هذه هي المدة والموقع المثالييّن للعناق لجني فوائد عظيمة، لكن لسائل أن يسأل أولاً، هل العلاج بالعناق يُغدق علينا السعادة بالفعل؟

العناق بين المتحابين ضروري
العناق بين المتحابين ضروري

دراسة: أربع سنوات نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة وأربعٌ نكون فيها يائسين

وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة كارنيجي ميلون، فإنه من شأن العناق، على سبيل المثال، تقوية جهاز المناعة أو حتى محاربة التوتر والقلق والاكتئاب بشكل فعّال. كما أنه يعزز من إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون الحب والتعلّق، وبالتالي تقليل الشعور بالوحدة أو الهيجان.

ولكن من الضروري أن يكون في حياتنا شخص يلبي حاجتنا ايومية من العناق، حيث أننا لن نعانق أُناس لا نعرفهم. وفي حين أنه من الممكن بالطبع أن يحتضن المرء نفسه، هناك أيضًا ما يسمى بعلاجات الحضن أو العلاجات القائمة على الحضن المتحرّك. تعقد هذه الجلسات بشكل فردي أو جماعي بموافقة متبادلة. ناهيك بأنه لن تكون هناك ممارسات غير صحية وخطيرة وغير آمنة، وفق ما ترجمته “وطن“.

العناق بين الأصدقاء يزيد من قوة جهاز المناعة ويحافظ عليه
العناق بين الأصدقاء يزيد من قوة جهاز المناعة ويحافظ عليه

يُنصح أيضًا بالحرص على مراعاة مدة العناق، لكي تكون فعالة حقًا، حيث يجب أن تحترم مدة لا تقل عن 20 ثانية من العناق، فضلاً عن أنه ينبغي أن تكون مُشبعة بالحنان والصدق.

هذه العادات تسرق السعادة من حياتك .. إياك أن تفعلها

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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