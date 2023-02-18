السبت, فبراير 18, 2023
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حياتنا

طبيب يكشف 4 أمور تحدث إذا لم تغسل شعرك لمدة أسبوع (شاهد)

يمكن أن يكون هناك فوائد وعواقب للتخلي عن غسل الشعر لمدة أسبوع، اعتمادًا على نوع شعرك وحالة فروة رأسك

كتب أنس السالم
ماذا يحدث إذا لم تغسل شعرك لمدة أسبوع watanserb.com
ماذا يحدث إذا لم تغسل شعرك لمدة أسبوع!
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وطن – عندما يتعلق الأمر بغسل الشعر، لا توجد قواعد صارمة وسريعة: كل ذلك يعود إلى ما يناسبك. أبلغ معظم الناس عن غسل الشعر بالصابون كل يومين، على الرغم من أن الغسيل كل يومين إلى ثلاثة أيام يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا – بل ومفيدًا – لأنواع معينة من الشعر.

وقال “ستيفن لاين” طبيب التجميل وممثل جمعية التجميل الأمريكية إنه يمكن أن يكون هناك فوائد وعواقب للتخلي عن غسل الشعر لمدة أسبوع، اعتمادًا على نوع شعرك وحالة فروة رأسك.

“بشكل عام ، من الأفضل غسل شعرك حسب الحاجة. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون ذلك يوميًا، وبالنسبة للآخرين، قد يكون مرة واحدة في الأسبوع”. يقول “لاين” لـموقع Best Life.

ماذا يحدث إذا لم تغسل شعرك لمدة أسبوع؟! 

  • زيادة كمية الزيوت الطبيعية في شعرك

وفقًا للطبيب “لاين”، فإن أول شيء من المحتمل أن تلاحظه إذا لم تغسل شعرك لمدة أسبوع هو الزيادة الصارخة في كمية الزيوت في شعرك.

عدم غسل الشعر لمدة أسبوع يزيد في كمية الزيوت في شعرك
عدم غسل الشعر لمدة أسبوع يزيد في كمية الزيوت في شعرك

ويشرح قائلاً: “عندما لا تغسل شعرك كل يوم، فإن فروة رأسك لديها فرصة لإنتاج زيوتها الطبيعية. يمكن لهذه الزيوت، ترطيب وتغذية شعرك، مما يجعله يبدو أكثر صحة ولمعانًا.”

  • قد تصبح خيوط شعرك أقوى

يمكن لشعرك أن يتقصف لعدة أسباب: الحرارة، والتصفيف، والنظام الغذائي، والإجهاد، وغيرها من الأسباب.

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يقول “لاين” إن غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر هو سبب شائع آخر وراء تلف الشعر وتقصفه.

غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر هو سبب شائع آخر وراء تلف الشعر وتقصفه
غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر سبب شائع آخر وراء تلف الشعر وتقصفه

ويضيف: “من خلال غسل شعرك بشكل أقل، فإنك تسمح لشعرك بالاحتفاظ بالمزيد من زيوته الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التقصف”.

  • قد ترى بعض المنتجات المتراكمة

قد يكون غسل شعرك بشكل أقل في صالحك إذا كنت لا تستخدم عادةً منتجات التصفيف.

ومع ذلك، “إذا كنت تستخدم منتجات الشعر مثل الجل، فإن عدم غسل شعرك لمدة أسبوع يمكن أن يؤدي إلى تراكم المنتج على فروة رأسك وشعرك” كما يقول لاين.

وهذا يمكن أن يثقل شعرك، ويجعله يبدو باهتًا وبلا حياة.بحسب الطبيب

  • قد تتهيج فروة رأسك

بالنسبة لمعظم الناس، فإن عدم استخدام الشامبو لمدة أسبوع سيؤدي على الأقل إلى بعض الآثار الجانبية غير السارة.

يقول لاين: “إن عدم غسل شعرك يمكن أن يسبب تراكم الزيوت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة على فروة رأسك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فروة الرأس المتهيجة والحكة والقشرية، والتي يمكن أن تكون مزعجة وقبيحة المظهر”.

تهيج فروة الرأس
تهيج فروة الرأس

ويضيف أن الكثير من الناس يعانون من فرط نمو الخميرة والبكتيريا حيث تحبس خلايا الجلد الميتة الرطوبة والدفء على فروة الرأس.

ويحذر من أن “هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات فروة الرأس ، والروائح الكريهة ، وحتى تساقط الشعر“.

المصدرbestlifeonline - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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