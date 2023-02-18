السبت, فبراير 18, 2023
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دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

"قد يخاف الطفل من القطط لأنه رأى والدته تتعرض للعض من قطة.."

كتب معالي بن عمر
يتعلم الأطفال الخوف من والديهم watanserb.com
يتعلم الأطفال الخوف من والديهم
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وطن– نشرت صحيفة “أو-مونتريال” الكندية، تقريرًا كشفت من خلاله حيثيّات دراسة جديدة أكدت أن الأطفال الذين لديهم توافق فسيولوجي قوي وعلاقة ارتباط غير آمنة مع والديهم، هم أكثر عرضة لتجربة المخاوف في حياتهم.

في الحقيقة، تتولّد مخاوف كثيرة في الطفولة، ناهيك بأن الأدبيات العلمية واضحة تمامًا حول هذا؛ حيث إن تعلم الخوف من خلال الملاحظة أمر شائع لدى الأطفال الذين يتخذون غالبًا والديهم نماذجَ ويتعلمون الخوف دون أن يجربوه شخصيًا. على سبيل المثال، قد يخاف الطفل من القطط لأنه رأى والدته تتعرض للعض من قطة.

أوضحت دراسة جديدة أن العوامل التي تعزز عملية تعلم الخوف؛ هي قوة الملاحظة عند الأطفال.

في هذا السياق، أجرت الباحثة Alexe Bilodeau-Houle، دراسة كجزء من مشروع الماجستير بقيادة ماري فرانس مارين، الأستاذة المشاركة في قسم الطب النفسي والإدمان في جامعة مونتريال والباحثة في مركز الأبحاث التابع لمعهد جامعة الصحة العقلية في مونتريال.

الخوف عند الأطفال
الخوف عند الأطفال

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وكشفت النتائج عن أن الارتباط والتوافق الفسيولوجي يلعبان دورًا في تعلم الخوف القائم على الملاحظة. على وجه التحديد، فإن الأطفال الذين لديهم علاقة ارتباط أقل أمانًا وتوافق فسيولوجي كبير مع والديهم هم أكثر عرضة لتجربة الخوف، عند مواجهة آبائهم لمحفزات تثير ردود فعل الخوف لديهم.

ونعني بمصطلح “التوافق الفسيولوجي” تزامن الإشارات الفسيولوجية -ضربات القلب والتعرق- لشخصين تفاعلا مع بعضهم توافقًا وثيقًا، وهي ظاهرة تُلاحظ بشكل متكرر بين الأطفال وأولياء أمورهم، ولكن أيضًا بين زوجين.

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قم بمزامنة خوفك

للوصول إلى هذه النتائج، شارك 84 من الوالدين والأطفال في لعبة. أولاً، تم تصوير الوالدين في أثناء تعرضهم لبروتوكول تكييف الخوف، حيث ارتبط ظهور اللون (الأزرق) بصدمة كهربائية خفيفة للغاية.

ثم شاهد الأطفال تسجيل هذه الجلسة (مرحلة التعلم بالملاحظة) قبل أن يخضعوا لنفس الاختبار مثل الوالدين، دون أن يصابوا بالطبع بصدمة كهربائية عند ظهور اللون الأزرق. خلال التجربة، تم تسجيل نشاط كهربائي (أي تعرق الجلد) في كل من الوالدين والأطفال، حيث إن التعرق مؤشر للخوف.

تم استخدام استبيان أكمله الأطفال لتقييم علاقة ارتباطهم بالوالد. لقياس التوافق الفسيولوجي بين الوالدين والطفل، قارن الفريق المنحنيات المرتبطة بنشاط الأديم الكهربائي للوالد في أثناء تكييف الخوف مع تلك الخاصة بالطفل في أثناء مرحلة التعلم القائم على الملاحظة.

علاقة الأبناء بآبائم مرتبطة بدقة الملاحظة
علاقة الأبناء بآبائم مرتبطة بدقة الملاحظة

وأوضحت أليكسي بيلودو-هول: “كلما أظهر الوالد والطفل ردود فعل فسيولوجية متزامنة، زاد الخوف لدى الطفل عندما حان دوره للتجربة. لكن فقط عندما تكون العلاقة غير آمنة مع الوالد، وإلا فإن التوافق الفسيولوجي لا يبدو أنه يؤثر على تعلم الخوف”.

وفي هذا الصدد، تضيف الباحثة أن التوافق الفسيولوجي ضروري في حالة الثنائي بين الوالدين والطفل لتنظيم انفعالات الطفل. يمكن أن يختلف تبعًا لعلاقة التعلق، ويمكن أن يرتبط بعواقب تنموية مختلفة في الطفل اعتمادًا على منهج الأسرة. على سبيل المثال، في سياق عائلي صحي، يرتبط التوافق الفسيولوجي القوي بين الوالدين والطفل بقدرات أفضل على التنظيم الذاتي لدى الطفل، في حين أن هذا الارتباط ليس موجودًا بالضرورة في العائلات غير المتوازنة.

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يقول الباحث: “وفقًا لنتائجنا، يمكن للمرء أن يعتقد أن الطفل المُتعلّق بشدة مع والديه في سياق علاقة ارتباط غير آمنة مع هذا الأخير يمكن أن يكون أكثر عرضة لتعلم الخوف من خلال مراقبة والديه”.

من جهة أخرى، يمكن أن تؤثر علاقة الارتباط مع الوالدين أيضًا على الخوف لدى الأطفال. وتقول: “ترتبط أنظمة الكشف عن التهديدات والتعلق ارتباطًا وثيقًا”. عندما يواجه الأطفال تهديدًا، يتم تنشيط نظام التعلق الخاص بهم. يدفعهم هذا التنشيط للاقتراب من الشخص الذي يعتني بهم، والذي يعمل حامياً لهم وسيساعدهم على السيطرة على مخاوفهم”.

غياب الشعور بالأمان
غياب الشعور بالأمان

وبالتالي، فإن الأطفال الذين لديهم علاقة غير آمنة مع والديهم يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أعلى من الخوف الفسيولوجي عند تعرضهم لمحفزات مرتبطة بالتهديد.

هل هذا مؤشر لمرض نفسي؟

تم اختبار بروتوكول الباحثة Alexe Bilodeau-Houle، مع العائلات التي لا تعاني من أمراض. ومع ذلك، فهي مهتمة وفريقها أيضًا بظاهرة تعلم الخوف من خلال الملاحظة لدى الأطفال الذين كان آباؤهم ضحايا لحدث صادم ربما أدى إلى القلق أو أعراض ما بعد الصدمة.

تعلم الخوف لدى الأطفال
تعلم الخوف لدى الأطفال

كما تلاحظ الباحثة أن “الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين أو كليهما مصابين بأحد هذه الاضطرابات هم أكثر عرضة لخطر المعاناة من هذا النوع من الأمراض. لكن يبقى أن نرى ما إذا كان تعلم الخوف من خلال الملاحظة يمكن أن يساهم في ظهور الأمراض النفسية المرتبطة بالخوف لدى هؤلاء الأطفال. يمكن أن نتعرّف على هذا من خلال دراسة طولية، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن تعلم الخوف هو آلية تكيفية”.

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المصدرأو-مونتريال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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