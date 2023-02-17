الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهيا بنت حمزة.. تويتر يوقف حساب الأميرة بعد تقرير صراع العرش بين...
الهدهد

هيا بنت حمزة.. تويتر يوقف حساب الأميرة بعد تقرير صراع العرش بين الملك والأمير حمزة!

موقع "ذا كاردل" كشف عن قلق كبير يكتنف الملك عبدالله الثاني من شعبية الأمير حمزة

كتب شيراز ماضي
تويتر يوقف حساب الاميرة هيا بنت حمزة watanserb.com
الاميرة هيا بنت حمزة
- Advertisement -

وطن– فوجىء رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” بإيقاف الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة من على المنصة، والذي اعتاد نشر صور وفعاليات الأميرة، فيما لا يزال نفس الحساب على “انستغرام” يعمل بشكل طبيعي.

وكان الحساب قد ظهر على منصة “تويتر” بعد فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين في آثار/مايو 2022.

وتخصص الحساب المجهول من هو المسؤول عنه، في نشر صور الأمير حمزة من داخل مقر إقامته الجبرية وصور أبنائه، وبشكل خاص ابنته الأميرة هيا والفعاليات التي تقوم بها.

ايقاف حساب الاميرة هيا بنت حمزة
ايقاف حساب الاميرة هيا بنت حمزة

ويقوم الحساب بين الحين والآخر بنشر الصور والفعاليات التي تقوم بها الاميرة هيا بنت حمزة بشكل متزامن مع ما ينشر على حساب انستغرام، ما يؤكد بأن المسؤول عن الحسابين هو نفس الشخص، حيث تجهل “وطن”، إن كانت الاميرة هي من تقوم بإدارة الحسابين أم شخص آخر مقرب منها، خاصة وأنهما يقومان بنشر فيديوهات وصور خاصة بالأميرة لا تتوفر لأحد.

وكان آخر ما نشره الحساب قبل أيام قليلة، مقطع فيديو يظهر الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

- Advertisement -

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية وهي تقف على مسرح حاملة العلم الأردني وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.

الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني
الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني

وبعد ساعات قليلة من إيقاف “تويتر” الحساب، لجأ المسؤول لـ”انستغرام” لنشر صور جديدة خاصة بأبناء الامير حمزة، حسين ومحمد.

وأظهرت صورة الأمير الصغير “حسين” وهو يقف في في حديقة القصر الذي يقيم فيه مع والده، حيث أشار الحساب إلى ان الصورة التقطت في الأردن بتاريخ 2 شباط/فبراير الحالي.

الأمير حسين بن حمزة الحسين الهاشمي
الأمير حسين بن حمزة الحسين الهاشمي

كما أظهرت صورة أخرى الأمير “محمد” وهو يلعب بطائرة لعبة، حيث نوه الحساب أن الصورتين التقطتا في نفس اليوم.

الأمير محمد بن حمزة الهاشمي
الأمير محمد بن حمزة الهاشمي

ولا يعرف إن كان الحساب على تويتر قد أغلق بطلب من السلطات الأردنية أم لا، إلا أن ما يثير الشبهات هو أن غغلاق الحساب تم بعد يوم واحد فقط من نشر تقرير يتحدث عن صراع العرش في الأردن بين الملك عبدالله الثاني والامير حمزة بن الحسين.

تقرير يكشف خبايا الصراع بين عبدالله الثاني والأمير حمزة

وكان موقع “ذا كاردل” قد نشر تقريراً هاماً تحدث فيه عما وصفه بـ”الصراع على السلطة” في الأردن، زاعماً أن النظام الملكي الأردني سيواجه مستقبلاً مجهولاً، بسبب النزاعات الداخلية التي سيخلّفها الملك المستقبلي الأمير الحسين، وسط الاحتجاجات العامة ضد الفساد.

وقال الموقع في تقريره، إن الاحتجاجات الأخيرة في الأردن سلّطت الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، والتي يغذيها جزئيًا ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية. وقد ساهم أيضًا في حدوث هذا الاضطراب غياب دور مهم للأردن في جواره -واعتماده المطلق على المساعدات الخارجية- الذي كان يومًا وسيطًا إقليميًا حيويًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات العامة تخفي أيضًا صراعًا مستمرًا على السلطة والثروة داخل العائلة المالكة الهاشمية، مدّعياً أن هذه المنافسة لا تقتصر على الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين؛ بل تشمل أيضًا الملكة رانيا والدة ولي العهد الحالي الأمير حسين بن عبد الله والملكة السابقة نور الحسين والدة الأمير حمزة.

حمزة الوريث الحقيقي

ونقل الموقع في تقريره عن دبلوماسي أردني سابق تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله أن “الملك عبد الله تعهد لوالده الراحل في عام 1998 ليس فقط بتعيين حمزة ولياً للعهد، ولكن أيضًا بتسليم السلطة إليه بعد خمس سنوات، وهو ما لم يلتزم به عبد الله. وبدلاً من ذلك، أعفى حمزة من مهامه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وانتقل تسلسل الخلافة تلقائيًا إلى نجل عبد الله الأكبر، الأمير حسين. في يوليو 2009، وأكد عبد الله هذا التغيير من خلال تسمية الحسين رسميًا وليًا للعهد”.

ووفقًا للدبلوماسي، كان الملك حسين يهيئ الأمير حمزة للخلافة بينما لم يكن عبد الله في موقع القوة بعد، وكان يواجه صعوبة في التحدث باللغة العربية، وكان الملك الراحل قد عيّن سميح البطيخي، مستشاره للأمن القومي، للإشراف على نقل السلطة، لكن عبد الله أطاح به من السلطة وسجنه بتهم فساد في عام 2003.

شعبية الأمير حمزة تقلق الملك

ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من أن الأمير حمزة نأى بنفسه عن الأنظار وتنازل عن لقب الأمير في ربيع عام 2022، فإن الملك عبد الله الثاني لا يزال قلقًا بشأن نفوذ أخيه القوي بين مختلِف العشائر الأردنية، مثل: الحويطات، وبني صخر، وبني حسن، وآخرون.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ماتت ودفنت زورا.. أردنية استولت على 2 مليون دولار من شركات تأمين بطريقة جهنمية

الهدهد

فيديو لعملية سطو فاشلة على مكتب صرافة يثير ضجة في الأردن

الهدهد

سماعات أذن الملك الأردني عبدالله الثاني تثير التساؤلات ومصادر تجيب (شاهد)

الهدهد

هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا..الكشف لأول مرة عن سعر فستان زفافها على الملك عبدالله.. رقم ضخم لا يمكن تصديقه!

الهدهد

رد صادم من وزير المالية الأردني على نائب وعده بتزويجه خالته حال حقق معدل النمو المتوقع (شاهد)

الهدهد

الأمن العام الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو معنفة إربد!

حياتنا

فيلم الحارة.. ألفاظ بذيئة ومشاهد حميمية تثير غضب الأردنيين(شاهد)

الهدهد

“هتموتي بين إيدي”.. أردنية تصرخ بشكل هستيري تحت تعنيف زوجها (شاهد)

الهدهد

الأمن الأردني يحل لغز جريمة قتل بحق وافد عربي ارتكبت قبل 35 عاماً ويقبض على مرتكبها

الهدهد

بتدخلِ شخصية من العيار الثقيل.. هروب نجل عوني مطيع من الأردن يشعل مواقع التواصل

الهدهد

“نهب وسرقة”.. فساد خفي بسفارات الأردن في الخارج يفجر غضب الأردنيين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شقيقة كيم جونغ أون في خطر.. هل يخطط الديكتاتور للخلاص منها بعد أن سطع نجمها؟

بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد.. هذا هو الشيخ الي تقدم بالعرض!

مسؤول إماراتي: “زواج جميل” يجمع الإمارات وإسرائيل وأبو ظبي موطأ قدم لتل أبيب في هذه المنطقة! 

“الغارديان”: قمع المعارضة ووسائل الإعلام في تونس يثير قلق الجماعات الحقوقية

صحيفة سعودية حكومية تصف “القاهرة” وعواصم عربية أخرى بـ”العالة” على الخليج!

أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

هل تزوج رونالدو وجورجينا؟.. صورة لم ينتبه لها أحد أثارت الشكوك (شاهد)

إعلامي قطري: في ذكرى الإسراء والمعراج “لن نُفرط في المسجد الأقصى”!

حمل اسم موسى بن ميمون.. افتتاح أول كنيس يهودي في أبو ظبي!

مدير بي إن سبورت يسخر من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تغريدة أثارت الجدل وتطلبت الرد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC