هيا بنت حمزة.. تويتر يوقف حساب الأميرة بعد تقرير صراع العرش بين الملك والأمير حمزة!

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وطن– فوجىء رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” بإيقاف الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة من على المنصة، والذي اعتاد نشر صور وفعاليات الأميرة، فيما لا يزال نفس الحساب على “انستغرام” يعمل بشكل طبيعي.

وكان الحساب قد ظهر على منصة “تويتر” بعد فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين في آثار/مايو 2022.

وتخصص الحساب المجهول من هو المسؤول عنه، في نشر صور الأمير حمزة من داخل مقر إقامته الجبرية وصور أبنائه، وبشكل خاص ابنته الأميرة هيا والفعاليات التي تقوم بها.

ويقوم الحساب بين الحين والآخر بنشر الصور والفعاليات التي تقوم بها الاميرة هيا بنت حمزة بشكل متزامن مع ما ينشر على حساب انستغرام، ما يؤكد بأن المسؤول عن الحسابين هو نفس الشخص، حيث تجهل “وطن”، إن كانت الاميرة هي من تقوم بإدارة الحسابين أم شخص آخر مقرب منها، خاصة وأنهما يقومان بنشر فيديوهات وصور خاصة بالأميرة لا تتوفر لأحد.

وكان آخر ما نشره الحساب قبل أيام قليلة، مقطع فيديو يظهر الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

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وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية وهي تقف على مسرح حاملة العلم الأردني وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.

وبعد ساعات قليلة من إيقاف “تويتر” الحساب، لجأ المسؤول لـ”انستغرام” لنشر صور جديدة خاصة بأبناء الامير حمزة، حسين ومحمد.

وأظهرت صورة الأمير الصغير “حسين” وهو يقف في في حديقة القصر الذي يقيم فيه مع والده، حيث أشار الحساب إلى ان الصورة التقطت في الأردن بتاريخ 2 شباط/فبراير الحالي.

كما أظهرت صورة أخرى الأمير “محمد” وهو يلعب بطائرة لعبة، حيث نوه الحساب أن الصورتين التقطتا في نفس اليوم.

ولا يعرف إن كان الحساب على تويتر قد أغلق بطلب من السلطات الأردنية أم لا، إلا أن ما يثير الشبهات هو أن غغلاق الحساب تم بعد يوم واحد فقط من نشر تقرير يتحدث عن صراع العرش في الأردن بين الملك عبدالله الثاني والامير حمزة بن الحسين.

تقرير يكشف خبايا الصراع بين عبدالله الثاني والأمير حمزة

وكان موقع “ذا كاردل” قد نشر تقريراً هاماً تحدث فيه عما وصفه بـ”الصراع على السلطة” في الأردن، زاعماً أن النظام الملكي الأردني سيواجه مستقبلاً مجهولاً، بسبب النزاعات الداخلية التي سيخلّفها الملك المستقبلي الأمير الحسين، وسط الاحتجاجات العامة ضد الفساد.

وقال الموقع في تقريره، إن الاحتجاجات الأخيرة في الأردن سلّطت الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، والتي يغذيها جزئيًا ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية. وقد ساهم أيضًا في حدوث هذا الاضطراب غياب دور مهم للأردن في جواره -واعتماده المطلق على المساعدات الخارجية- الذي كان يومًا وسيطًا إقليميًا حيويًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات العامة تخفي أيضًا صراعًا مستمرًا على السلطة والثروة داخل العائلة المالكة الهاشمية، مدّعياً أن هذه المنافسة لا تقتصر على الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين؛ بل تشمل أيضًا الملكة رانيا والدة ولي العهد الحالي الأمير حسين بن عبد الله والملكة السابقة نور الحسين والدة الأمير حمزة.

حمزة الوريث الحقيقي

ونقل الموقع في تقريره عن دبلوماسي أردني سابق تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله أن “الملك عبد الله تعهد لوالده الراحل في عام 1998 ليس فقط بتعيين حمزة ولياً للعهد، ولكن أيضًا بتسليم السلطة إليه بعد خمس سنوات، وهو ما لم يلتزم به عبد الله. وبدلاً من ذلك، أعفى حمزة من مهامه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وانتقل تسلسل الخلافة تلقائيًا إلى نجل عبد الله الأكبر، الأمير حسين. في يوليو 2009، وأكد عبد الله هذا التغيير من خلال تسمية الحسين رسميًا وليًا للعهد”.

ووفقًا للدبلوماسي، كان الملك حسين يهيئ الأمير حمزة للخلافة بينما لم يكن عبد الله في موقع القوة بعد، وكان يواجه صعوبة في التحدث باللغة العربية، وكان الملك الراحل قد عيّن سميح البطيخي، مستشاره للأمن القومي، للإشراف على نقل السلطة، لكن عبد الله أطاح به من السلطة وسجنه بتهم فساد في عام 2003.

شعبية الأمير حمزة تقلق الملك

ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من أن الأمير حمزة نأى بنفسه عن الأنظار وتنازل عن لقب الأمير في ربيع عام 2022، فإن الملك عبد الله الثاني لا يزال قلقًا بشأن نفوذ أخيه القوي بين مختلِف العشائر الأردنية، مثل: الحويطات، وبني صخر، وبني حسن، وآخرون.