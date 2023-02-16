الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

نظام غذائي يُبطئ عملية الشيخوخة بقدر ما يفعل ذلك الإقلاع عن التدخين

"تأثير الحمية منخفضة السعرات الحرارية مشابه لتأثير الإقلاع عن التدخين.."

كتب معالي بن عمر
تقييد السعرات الحرارية من خلال نظام غذائي يؤخر الشيخوخة watanserb.com
تقييد السعرات الحرارية من خلال نظام غذائي يؤخر الشيخوخة
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وطن– إن تناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، سيُبطئ بروز مظاهر الشيخوخة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإنه لا يزال المشاركون قيد المتابعة، حيث يخضعون حاليًا لتجربة لتحديد ما إذا كان تقييد السعرات الحرارية له أي آثار طويلة المدى على الشيخوخة.

لا شكّ في أن تباطؤ الشيخوخة يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والعجز والخرف. وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يؤدي تقييد السعرات الحرارية إلى تغييرات في العمليات الجزيئية المرتبطة بالشيخوخة، بما في ذلك مثيلة الحمض النووي. ويقال إن هذا الأخير فعال في تأخير معدل الشيخوخة وإطالة العمر الصحي في الديدان والذباب والفئران.

ومن جهته، قال دانييل بيلسكي، الباحث في مركز بتلر للشيخوخة في كولومبيا، في بيان: “تهدف دراستنا إلى التأكد من أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يبطئ أيضًا العمليات البيولوجية للشيخوخة لدى البشر”.

تقييد السعرات الحرارية
تقييد السعرات الحرارية

تقييد السعرات الحرارية بنسبة 25٪ أو اتباع نظام غذائي عادي لمدة عامين

في هذه التجربة، تم تقسيم 220 من الرجال والنساء الأصحاء إلى مجموعتين. ثم قُيّد بعض المشاركين بتناول أطعمة تحتوي على 25٪ من السعرات الحرارية أو اضطروا إلى اتباع نظام غذائي عادي لمدة عامين. لقياس الشيخوخة البيولوجية للمتطوعين، فحص الفريق عينات الدم المأخوذة من البالغين في بداية التدخل، بعد 12 و24 شهرًا من المتابعة.

أفضل 10 أطعمة لمكافحة الشيخوخة

في هذا السياق، دانيال بيلسكي: “عمر البشر طويل، لذلك ليس من العملي تتبعهم حتى نرى اختلافات في الأمراض المرتبطة بالعمر أو البقاء على قيد الحياة. وبدلاً من ذلك، نعتمد على المؤشرات الحيوية التي تم تطويرها لقياس معدل وتقدم الشيخوخة البيولوجية على مدار مدة البحث”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، حلل المؤلفون علامات مثيلة الحمض النووي المستخرجة من خلايا الدم البيضاء. ويُذكر أن علامات مثيلة الحمض النووي هي علامات كيميائية على تسلسل الحمض النووي تنظّم التعبير الجيني، ومن المعروف أنها تتغير مع تقدم العمر.

تأخير الشيخوخة
تأخير الشيخوخة

الموت المبكر: إن تأثير الحمية منخفضة السعرات الحرارية مشابه لتأثير الإقلاع عن التدخين

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وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة Nature Aging، فإن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ من معدل الشيخوخة بنسبة 2-3٪، وهو ما يترجم إلى انخفاض بنسبة 10-15٪ في خطر الوفاة المبكرة، وهو تأثير مشابه لـالإقلاع عن التدخين على إبطاء عامل الشيخوخة. ومع ذلك، فإن تناول سعرات حرارية أقل لم يؤدّ إلى تغييرات كبيرة في تقديرات العمر البيولوجي المقاسة بواسطة “الساعات اللاجينية” المختلفة.

دراسة: اكتشف العامل الذي يسرع من الشيخوخة أكثر من التدخين

في سياق متصل، استنتج كالين رايان، المؤلف المشارك للعمل: “لكن ربما لا يكون تقييد السعرات الحرارية متاحًا للجميع. نتائجنا مهمة لأنها توفّر دليلًا من تجربة عشوائية أنه من الممكن إبطاء شيخوخة الإنسان. كما أنها تعطينا نظرة ثاقبة لأنواع التأثيرات التي قد نبحث عنها في تجارب التدخلات التي قد تهم المزيد من الناس، مثل: الصيام المتقطع أو التقييد الغذائي”.

التدخين يسرّع الشيخوخة
التدخين يسرّع الشيخوخة
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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