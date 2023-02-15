تشيلسي يخسر أمام دورتموند وبنفيكا يضرب كلوب بروج بالثنائية في دوري الأبطال (فيديو)

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وطن- شهدت مواجهات ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، خسارة تشيلسي أمام بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، وفوز بنفيكا على كلوب بروج بهدفين دون رد.

وسجّل فريق بوروسيا دورتموند الألماني هدف الفوز في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16، داخل مرمى شباك تشيلسي في الدقيقة الـ63، عن طريق اللاعب كريم أديمي.

مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند

كما تفوّق فريق تشيلسي (البلوز) على منافسه صاحب الأرض بوروسيا دورتموند، رغم الخسارة في مباراة الذهاب على صعيد التسديدات والاستحواذ؛ حيث وصلت إلى 21 تسديدة فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس بوروسيا دورتموند إلى 14 تسديدة، فيما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

مباراة بنفيكا وكلوب بروج

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وافتتح فريق بنفكيا أول أهداف المباراة داخل شباك كلوب بروج، عند الدقيقة الـ51، عن طريق اللاعب جواو ماريو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما عزز بنفيكا هدف التقدم الثاني في المباراة، عند الدقيقة الـ88، عن طريق ديفيد نيرس.

وكان فريق بنفيكا الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. أمام كلوب بروج، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 55%.

مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16

كما وصلت عدد تسديدات كلوب بروج إلى 4 تسديدات فقط، مقابل 45% نسبة استحواذ على الكرة.

وستجدد المواجهات في مباراة الإياب والحاسمة لهذا الدور، حيث سيلتقي فريق تشيلسي، أمام بوروسيا دورتموند في الـ7 من شهر مارس/آذار القادم، وفي ذات اليوم سيواجه بنفيكا أمام كلوب بروج البلجيكي.