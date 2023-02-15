تشيلسي يخسر أمام دورتموند وبنفيكا يضرب كلوب بروج بالثنائية في دوري الأبطال (فيديو)

وطن- شهدت مواجهات ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، خسارة تشيلسي أمام بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، وفوز بنفيكا على كلوب بروج بهدفين دون رد.
وسجّل فريق بوروسيا دورتموند الألماني هدف الفوز في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16، داخل مرمى شباك تشيلسي في الدقيقة الـ63، عن طريق اللاعب كريم أديمي.
مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند
كما تفوّق فريق تشيلسي (البلوز) على منافسه صاحب الأرض بوروسيا دورتموند، رغم الخسارة في مباراة الذهاب على صعيد التسديدات والاستحواذ؛ حيث وصلت إلى 21 تسديدة فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.
🔥⚽️كريم أديمي يفتتح التسجيل لبوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_تشيلسي #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/Q8hXDHcsw5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2023
كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس بوروسيا دورتموند إلى 14 تسديدة، فيما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.
العارضة تحرم فيليكس من هدف محقق#دوري_الابطال #دورتموند_تشيلسي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/zQK6ZHFPBA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2023
مباراة بنفيكا وكلوب بروج
وافتتح فريق بنفكيا أول أهداف المباراة داخل شباك كلوب بروج، عند الدقيقة الـ51، عن طريق اللاعب جواو ماريو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.
كما عزز بنفيكا هدف التقدم الثاني في المباراة، عند الدقيقة الـ88، عن طريق ديفيد نيرس.
📸 #BRUSLB#EuAmoOBenfica | #UCL pic.twitter.com/yGvognJeGy
— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
وكان فريق بنفيكا الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. أمام كلوب بروج، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 55%.
ديفيد نيريس يخطف الهدف الثاني لبنفيكا#دوري_الابطال #بنفيكا_كلوب_بروج pic.twitter.com/kUQbcwke11
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2023
مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16
كما وصلت عدد تسديدات كلوب بروج إلى 4 تسديدات فقط، مقابل 45% نسبة استحواذ على الكرة.
وستجدد المواجهات في مباراة الإياب والحاسمة لهذا الدور، حيث سيلتقي فريق تشيلسي، أمام بوروسيا دورتموند في الـ7 من شهر مارس/آذار القادم، وفي ذات اليوم سيواجه بنفيكا أمام كلوب بروج البلجيكي.