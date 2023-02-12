تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

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وطن- علق رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، على خسارة الهلال السعودي أمام نظيره ريال مدريد، بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال السعودي آل الشيخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحمد الله على كل حال”. مع وضع رمز قلب أزرق وعلم دولة المملكة العربية السعودية.

تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي

وجاء تعليق تركي آل الشيخ على خسارة فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي). عقب مباراة الفريق أمام فريف ريال مدريد (الملكي)، في ختام منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتحصل الهلال السعودي على الميدالية الفضية في المركز الثاني، خلف ريال مدريد الأكثر تتويجاً في تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية للأندية برصيد 5 ألقاب.

الحمدالله على كل حال 💙🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 11, 2023

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من جانبه، علق وزير الرياضة السعودي عبد العزيز تركي الفيصل، على خسارة نادي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تغريده نشرها عبر حسابه، ” كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية”.

احتفاءً بأبطال فريق @Alhilal_FC بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم.. وبعد التنسيق مع أخي معالي المستشار @Turki_alalshikh سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في #بوليفارد_رياض_سيتي مساء اليوم الأحد pic.twitter.com/jInkqyROH9 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023

كما وأضاف تركي الفيصل، ” ما قصرتوا يا أبطال .. شرفتونا والقادم أفضل بإذن الله”.

أرقام قياسية للهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2023

وبحسب الإحصائيات والأرقام، فقد أصبح نادي الهلال السعودي أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية. كما وثالث فريق عربي يتوج بها بعد فريق الرجاء المغربي عام 2013 والعين الإماراتي في عام 2018.

كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية 🇸🇦 ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا 👏🏼 والقادم أفضل بإذن الله 🇸🇦 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023

كما وعادل نجم الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، سالم الدوسري صاحب هدف الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022 قطر، رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف في البطولة.

وحقق فريق الهلال الفوز على صاحب الأرض والمستضيف للبطولة الوداد المغربي. بركلات الترجيح، ثم تحقيق الفوز المثير على فلامينغو البرازيلي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية كثالث فريق عربي يصنع ذلك.

🏆 @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! 👏#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 11, 2023

كما واكتفى فريق الهلال بالحصول على الميدالية الفضية. بعد الهزيمة في المباراة أمام بطل أوروبا ريال مدريد بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في نهائي البطولة العالمية للأندية، المقامة بنسختها ال17 في دولة المغرب.