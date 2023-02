تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

- Advertisement -

وطن- علق رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، على خسارة الهلال السعودي أمام نظيره ريال مدريد، بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال السعودي آل الشيخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحمد الله على كل حال”. مع وضع رمز قلب أزرق وعلم دولة المملكة العربية السعودية.

وجاء تعليق تركي آل الشيخ على خسارة فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي). عقب مباراة الفريق أمام فريف ريال مدريد (الملكي)، في ختام منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتحصل الهلال السعودي على الميدالية الفضية في المركز الثاني، خلف ريال مدريد الأكثر تتويجاً في تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية للأندية برصيد 5 ألقاب.

من جانبه، علق وزير الرياضة السعودي عبد العزيز تركي الفيصل، على خسارة نادي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تغريده نشرها عبر حسابه، ” كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية”.

كما وأضاف تركي الفيصل، ” ما قصرتوا يا أبطال .. شرفتونا والقادم أفضل بإذن الله”.

وبحسب الإحصائيات والأرقام، فقد أصبح نادي الهلال السعودي أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية. كما وثالث فريق عربي يتوج بها بعد فريق الرجاء المغربي عام 2013 والعين الإماراتي في عام 2018.

كما وعادل نجم الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، سالم الدوسري صاحب هدف الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022 قطر، رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف في البطولة.

وحقق فريق الهلال الفوز على صاحب الأرض والمستضيف للبطولة الوداد المغربي. بركلات الترجيح، ثم تحقيق الفوز المثير على فلامينغو البرازيلي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية كثالث فريق عربي يصنع ذلك.

🏆 @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! 👏#ClubWC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 11, 2023