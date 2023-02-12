الأحد, فبراير 12, 2023
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رياضة

تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

الهلال السعودي ثالث فريق عربي يحصل على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية

كتب فارس أبو شيحة
فريق الهلال السعودي watanserb.com
فريق الهلال السعودي
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وطن- علق رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، على خسارة الهلال السعودي أمام نظيره ريال مدريد، بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال السعودي آل الشيخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحمد الله على كل حال”. مع وضع رمز قلب أزرق وعلم دولة المملكة العربية السعودية.

تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي

وجاء تعليق تركي آل الشيخ على خسارة فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي). عقب مباراة الفريق أمام فريف ريال مدريد (الملكي)، في ختام منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتحصل الهلال السعودي على الميدالية الفضية في المركز الثاني، خلف ريال مدريد الأكثر تتويجاً في تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية للأندية برصيد 5 ألقاب.

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من جانبه، علق وزير الرياضة السعودي عبد العزيز تركي الفيصل، على خسارة نادي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تغريده نشرها عبر حسابه، ” كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية”.

كما وأضاف تركي الفيصل، ” ما قصرتوا يا أبطال .. شرفتونا والقادم أفضل بإذن الله”.

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أرقام قياسية للهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2023

وبحسب الإحصائيات والأرقام، فقد أصبح نادي الهلال السعودي أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية. كما وثالث فريق عربي يتوج بها بعد فريق الرجاء المغربي عام 2013 والعين الإماراتي في عام 2018.

كما وعادل نجم الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، سالم الدوسري صاحب هدف الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022 قطر، رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف في البطولة.

رامون دياز وكارلو أنشيلوتي
رامون دياز وكارلو أنشيلوتي

وحقق فريق الهلال الفوز على صاحب الأرض والمستضيف للبطولة الوداد المغربي. بركلات الترجيح، ثم تحقيق الفوز المثير على فلامينغو البرازيلي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية كثالث فريق عربي يصنع ذلك.

كما واكتفى فريق الهلال بالحصول على الميدالية الفضية. بعد الهزيمة في المباراة أمام بطل أوروبا ريال مدريد بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في نهائي البطولة العالمية للأندية، المقامة بنسختها ال17 في دولة المغرب.

ريال مدريد بطل كأس العام للأندية
ريال مدريد بطل كأس العام للأندية
المصدروطن + تركي آل الشيخ تويتر + كأس العالم للأندية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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