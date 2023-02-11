كيف تكون لطيفًا مع فرض احترامك على الآخرين: 6 قواعد يجب اتباعها لتحقيق ذلك

وطن-أحيانًا عندما تكون شخصًا اجتماعيًا وتقدم المساعدة للآخرين دون تفكير، تُصبح محلّ استغلال كثير من الناس من حولك. وهكذا يمكن أن يسيء الأشخاص إليك وإلى طريقة تعاطفك مع الآخرين، بحيث يتم استغلال لطفك وطيبتك بطرق سلبيّة.

ولذلك، بحسب ما نشرته صحيفة “مادام لوفيغارو” الفرنسية، فإنه من الممكن إظهار خصالك الطيبة وحسن الاستماع للآخرين والتعاطف والرحمة، مع فرض احترامك على الآخرين.

في هذا السياق، أوضح الطبيب النفسي ستيفان كليرجي: “نميل إلى اعتبار الشخص اللطيف جدًا، شخصًا غبيًا أو طفوليًا بعض الشيء. وبالتالي يبدو من السهل إساءة استخدام كرمه ولطفه معنا”. بيد أنه، لأسباب وجيهة، دون فرض قيود، تُستغلّ طيبتهم، على الرغم من أنه من الممكن تمامًا دعم الآخر أو مساعدته أو حتى تقديم خدمات مع فرض احترامك عليه ووضع حدود، شريطة أن تتخذ إجراءات معينة.

النصيحة الأولى: لا تخلط بين اللطف والتضحية، لأن اللطف الحقيقي يجمع بين التعاطف والاستماع والإحسان. لذلك لا شيء نفعله بالخضوع أو الاستسلام، لأنهما عاملان متعبان جسديًا وعقليًا. وقالت ليتيتيا بلوتو، أخصائية علم النفس السريري المتخصصة في نظرية التعلق: “عندما تكون في دور تصالحي تقبل فيه وتسامح كل شيء، ستكون هناك حتماً لحظة تشعر فيها بالذهول والإرهاق”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن ما نفعله وما نقوله وما نقدمه يجب أن يكون متوافقا مع الموارد المتاحة لنا. وهكذا، قبل الموافقة على المساعدة، على سبيل المثال، تدعونا عالمة النفس، إلى تقييم مقدار وقت فراغنا وطاقتنا العقلية والبدنية أو حتى ظروفنا المالية (إذا كان علينا إقراض المال). وإذا كانت هذه المعايير لا تتماشى مع فعل الخير الذي أنت على وشك القيام به، فمن الأفضل ألا تفعل شيء، لأنك تخاطر بالتضحية بنفسك.

وفيما يلي 6 نصائح مهمة قد تساعدك في وضع حدود للآخرين:

عدم التنازل عن مكانتك

إن التفرغ الدائم للآخرين سوف يترك لهم الحرية في طلب المزيد منك. وإذا لم نضع حدودًا في هذه الحالة، فسيعتقدون أن مواردنا لا تنضب. وأورد الدكتور ستيفان كليرجي، في هذا السياق: “أن نقول لا لمن يسألنا كثيرًا لا يعني أننا نريد أن نجعله يعاني، بل هو في الحقيقة، حرص على عدم معاناتك أنت”.

ابق على اتصال مع نفسك

من أجل تجنب التفاني اللامتناهي مع الآخرين، من الضروري أن تظل على اتصال برغباتك واحتياجاتك. والسبب بسيط: إذا كنت لا تحترم نفسك ورغباتك، فمن السهل جدًا على الآخرين أن يدوسوا على كرامتك. هذا يتطلب إعطاء أهمية لحياتنا وعدم التفرغ للآخرين،بالإضافة إلى التركيز على مصالحنا الخاصة، بحسب ليتيتيا بلوتو.

عليك أن تكفّ عن قول نعم

إن عملية الاستبطان ضرورية لتطوير مهارة الإصغاء إلى الذات. بهذه الطريقة سنكون قادرين على الشعور بمساعدتنا المفرطة للآخرين. ووفقًا للأخصائي النفسي، فإن التوتر أو الإحباط أو خيبة الأمل هي علامات تؤثر في النفس. ولا شكّ في أن الهدف هو الخروج من آلية معينة؛ وهي قول نعم. لتطبيق هذا، علينا أن نراقب ما نشعر به قبل القيام بعمل لطيف مع شخص ما، ونتقصى لمعرفة ما إذا كنا نريد مساعدته حقًا أم أن ما يطلبه يفوق قوتنا.

ضع حدودًا بينك وبينهم

لإخطار زميل أو صديق أو قريب أننا لم نعد متاحين بشكل منهجي، ليست هناك حاجة لتقديم تصريح. من ناحية أخرى، عليك أن تنأى بنفسك وأن تكون أقل استجابة للطلبات.

فبدلاً من الرد الفوري على رسالة من أحد أفراد أسرتك الذي طلب منك المساعدة، يمكننا أن ننتظر لمدة عشر دقائق قبل قبولها، كما تنصح لتيتيا بلوتو. ومن ثمّ في الأسبوع المقبل، يمكننا تخصيص ساعة قبل إرسال رسالتنا. وإذا لم نستطع قول لا، فلا شيء يمنعنا من اقتراح خدمة تتناسب مع قدراتنا، وفق الطبيب النفسي ستيفان كليرجي.

لا تتردد في قول لا

من الضروري قبول وجود رأي متناقض من وقت لآخر؛ فالشخص الذي يتمكن من قول “لا” بسهولة يفرض احترام الآخرين له. إذا كان رفض المساعدة يرعبنا، فلا يوجد شيء أفضل من البدء بجهد بسيط. كما أنه كلما قل عدد الأشخاص الذين سيكونون جزءًا من دائرة قريبة منّأ، سيكون من الأسهل تأكيد الذات أمامهم، كما تذكر لتيتيا بلوتو. ومع هؤلاء الناس عليك التدرب على قول لا.

الاحترام مطلوب

يصر ستيفان كليرجي، على أن عدم المساومة والمطالبة بالاحترام هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد. كما يمكن العثور عليه في أشكال مختلفة: في الطريقة التي يخاطبنا بها شخص ما، في أدبهم، في شكرهم، في فهمهم، لا سيما عندما يبلغون أنهم غير متاحين. يصر الطبيب النفسي: “عندما تُظهر اللطف، يجب أن يكون الآخر مهذبًا على الأقل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا سنطالب باحترامهم لنا. إذا كان الشخص لا يزال لا يحترمنا على الرغم من هذا التحذير، فيجب أن يضفي هذا في نظرنا الشرعية على رفضنا للعطف.