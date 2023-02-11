المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج تخطف الأنظار بجمالها السّاحر (شاهد)

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وطن – خطفت المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها السّاحر، الذي أشادَ به المعلّقون .

المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج

وتصدر اسم المذيعة مروى العلج، قائمة الترند بمواقع التواصل المختلفة، وتداول المغرّدون صوراً لها، ممتدحين أداءها الذي وصفوه بالمحترف .

وتعمل المذيعة مروى العلج في “قناة ليبيا الأحرار“، بحسب ما تعرّف نفسها على حسابها الرسميّ انستغرام، والذي تحظى عليه بمتابعة أكثر من أحدَ عشرَ الف شخص.

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مروى العلج على انستغرام

وتشارك المذيعة مروى العلج، جمهورها في انستغرام، صوراً من نشاطاتها ويومياتها، وعادةً ما ترفق صورها بحكمة ذات مغزى، تلقى في المقابل تفاعل متابعيها .

فنجدها في إحدى المنشورات المرفقة بصورها، تقول “من الأفضل أن تجعل مصدر إلهامك من أنت ، وليس ما تملكه”.

View this post on Instagram A post shared by Marwa Elj _ مروى العلج (@marwa_elj)

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وفي صور أخرى من عملها الإذاعي التلفزيوني، شاركتها مروى العلج وعلقت عليها: “الحياة سحب وإيداع، في جل جوانبها بلا استثناء”.

View this post on Instagram A post shared by Marwa Elj _ مروى العلج (@marwa_elj)

وفي إحدى نصائحها للجمهور، كتبت المذيعة مروى منشوراً مطولاً جاء فيه:”الدنيا مش ديما جري وتعب، لازم ناخذ قسط من الراحة. وركزو مليح في كلمة راحة، مش تقول هاني قاعد وما نعمل في شيء يعني مرتاح. وإلا هاي الويكاند نخرج نتفرهد مع أصحابي يعني مرتاح، مش هاذي الراحة”.

وأضافت: “الراحة الحقيقية هي وقت يبدا بالك مرتاح، مش فمك يضحك ومخك في خدمة غدوة. والا تتفرج في التلفزة وعقلك يخمم في دفوار بعد غدوة. والا قاعد مع العايلة وعارف إلي عندك موعد بعد ساعتين لازمك تخلط عليه. لو إنت مش قادر تنفصل عن واقعك بمقدار خمسة ساعات عالأقل في الأسبوع فهذا يعني إنك حتى وإنت راقد ماكش مرتاح”.

وتابعت: “ال mental distraction والOverthinking أو التشتت الذهني والإفراط في التفكير قابلة إنها تتحول لأمراض أو أزمات نفسية حادة، فالنفس نفسك وإنت طبيبها..”.

وقالت: “حاول يوم أو نصف يوم ما تحلش السوشل ميديا. وإملأ وقتك بقراية كتاب وإلا الرسم. عدي وقت أكثر مع روحك، أحكي معاها، تأمل، إمشي، إسمع أغاني، أقرأ قرآن، أعمل يوغا”.