السبت, فبراير 11, 2023
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المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج تخطف الأنظار بجمالها السّاحر (شاهد)

تصدر اسم المذيعة مروى العلج، قائمة الترند بمواقع التواصل المختلفة، وتداول المغرّدون صوراً لها، ممتدحين أداءها الذي وصفوه بالمحترف .

كتب أنس السالم
المذيعة مروى العلج watanserb.com
المذيعة مروى العلج
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وطن – خطفت المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها السّاحر، الذي أشادَ به المعلّقون .

المذيعة الليبية المحجبة مروى العلج

وتصدر اسم المذيعة مروى العلج، قائمة الترند بمواقع التواصل المختلفة، وتداول المغرّدون صوراً لها، ممتدحين أداءها الذي وصفوه بالمحترف .

المذيعة مروى العلج
المذيعة مروى العلج

وتعمل المذيعة مروى العلج في “قناة ليبيا الأحرار“، بحسب ما تعرّف نفسها على حسابها الرسميّ انستغرام، والذي تحظى عليه بمتابعة أكثر من أحدَ عشرَ الف شخص.

مروى العلج على انستغرام

وتشارك المذيعة مروى العلج، جمهورها في انستغرام، صوراً من نشاطاتها ويومياتها، وعادةً ما ترفق صورها بحكمة ذات مغزى، تلقى في المقابل تفاعل متابعيها .

مروى العلج
مروى العلج

فنجدها في إحدى المنشورات المرفقة بصورها، تقول “من الأفضل أن تجعل مصدر إلهامك من أنت ، وليس ما تملكه”.

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وفي صور أخرى من عملها الإذاعي التلفزيوني، شاركتها مروى العلج وعلقت عليها: “الحياة سحب وإيداع، في جل جوانبها بلا استثناء”.

وفي إحدى نصائحها للجمهور، كتبت المذيعة مروى منشوراً مطولاً جاء فيه:”الدنيا مش ديما جري وتعب، لازم ناخذ قسط من الراحة. وركزو مليح في كلمة راحة، مش تقول هاني قاعد وما نعمل في شيء يعني مرتاح. وإلا هاي الويكاند نخرج نتفرهد مع أصحابي يعني مرتاح، مش هاذي الراحة”.

وأضافت: “الراحة الحقيقية هي وقت يبدا بالك مرتاح، مش فمك يضحك ومخك في خدمة غدوة. والا تتفرج في التلفزة وعقلك يخمم في دفوار بعد غدوة. والا قاعد مع العايلة وعارف إلي عندك موعد بعد ساعتين لازمك تخلط عليه. لو إنت مش قادر تنفصل عن واقعك بمقدار خمسة ساعات عالأقل في الأسبوع فهذا يعني إنك حتى وإنت راقد ماكش مرتاح”.

وتابعت: “ال mental distraction والOverthinking أو التشتت الذهني والإفراط في التفكير قابلة إنها تتحول لأمراض أو أزمات نفسية حادة، فالنفس نفسك وإنت طبيبها..”.

وقالت: “حاول يوم أو نصف يوم ما تحلش السوشل ميديا. وإملأ وقتك بقراية كتاب وإلا الرسم. عدي وقت أكثر مع روحك، أحكي معاها، تأمل، إمشي، إسمع أغاني، أقرأ قرآن، أعمل يوغا”.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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